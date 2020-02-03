Итоги дня: Политические вкусы украинцев, угрозы Разумкова и обвинения Нидерландов

Главная » Политика » Итоги дня: Политические вкусы украинцев, угрозы Разумкова и обвинения Нидерландов Итоги дня: Политические вкусы украинцев, угрозы Разумкова и обвинения Нидерландов

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Иран больше не делится с Украиной доказательствами по сбитому самолету, опрос показал, какие партии прошли бы в Раду, а в СНБО поддержали создание частных военных компаний, — такими были главные новости сегодня, 3 февраля.

Человек дня — режиссер Сэм Мендес, который стал триумфатором BAFTA 2020. Именно его фильм 1917 назвали лучшим из лучших. Мендес прославился в 1999 году, когда снял фильм с Кевином Спейси Красота по-американски. Кинолента тогда собрала щедрый урожай из пяти премий Оскар. Ещё одна гордость режиссера — постмодернистская трагедия про знаменитого агента 007 «Скайфол». Ну а с фильмом 1917 он сумел в очередной раз громко заявить о себе на весь мир, информируют Экономические Новости.

Скандал Брагар и собака: Разумков разразился угрозами

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Спикер ВРУ Дмитрий Разумков в жесткой форме отреагировал на скандальные высказывания народного депутата от «Слуги народа» Евгения Брагара и сделал предупреждение остальным парламентариям. Сегодня, 3 февраля, на согласительном совете Розумков подчеркнул, что депутаты не должны переставить быть людьми, а тем более, когда общаются со своими избирателями. Разумков заявил, что «из не совсем удобных кресел ВРУ можно оказаться ближе к людям».

Сбитый Боинг: Нидерланды выступили с обвинениями

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Прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам дела о крушении самолета Boeing рейса МН17. Катастрофа, унёсшая жизни невинных пассажиров, произошла на Донбассе в 2014 году. Все четверо подозреваемых по делу МН17 вызваны прокуратурой Нидерландов.

Частные военные компании

Заместитель секретаря СНБО генерал-майор Сергей Кривонос выступил за создание в нашей стране частных военных компаний. Фирмы смогут помочь фронтовикам, которые не сумели себя реализовать, продолжить заниматься тем, что они умеют делать и получать за это деньги, и признание государства. Он отметил, что в Соединенных Штатах этот опыт уже проверен временем, военные могут продолжает использовать свои умения, чтобы продолжать нормально существовать в обещстве.

Сбитый самолет МАУ

В Иране заявили, что после утечки записи переговоров с пилотом самолета больше не будут делиться с Украиной доказательствами по расследованию катастрофы украинского лайнера МАУ. Отметим, ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что в нашем распоряжении есть запись, которая доказывает: Иран с самого начала знал о сбивании самолета МАУ ракетой.

Проходные партии

Свежее исследование Центра «Социальный мониторинг» и Украинского института социальных исследований имени Александра Яременко показало, за кого нынче готовы проголосовать украинцы. Так, если бы выборы проходили сейчас, в ВРУ точно прошли бы четыре партии, еще три партии имели бы гипотетический шанс попасть в парламент. Точно свои кресла сохранили бы «Слуга народа» – 38,9%; «Оппозиционная платформа – за жизнь» – 14,8%; ВО «Батькивщина» – 10,8% и «Европейская солидарность» – 10,6 процентов.

Коронавирус: ситуация остается сложной

Мир с тревогой продолжает наблюдать за ситуацией в Китае. За пределами материкового Китая число заболевших пневмонией достигло 182 человек, всего заболели 17 205 человек. И хоть статистика всё ещё пугающая, всё же от коронавируса вылечились больше человек, чем умерли.