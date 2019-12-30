Итоги дня: Путинский газопровод в глухом угле, бомба Байдена и наглое требование России

Главная » Политика » Итоги дня: Путинский газопровод в глухом угле, бомба Байдена и наглое требование России Итоги дня: Путинский газопровод в глухом угле, бомба Байдена и наглое требование России

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Украина намерена договариваться о возвращении еще 300 заключенных, Кабмин одобрил подписание договоров с Газпромом, а Украина и РФ подписали мировую по газу, — такими были главные новости сегодня, 30 декабря.

Человек дня — нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду, которого признали лучшим футболистом уходящего года. Чествование 34-летнего спортсмена прошло на торжественной церемонии в Дубае, португальца сопровождали его подруга Джорджина Родригес и старший сын Криштиану-младший, информируют Экономические Новости.

«Северный поток-2» под санкционным ударом

Соединенные Штаты Америки предоставили отсрочку для остановки своей деятельности компаниям, которые связаны с прокладкой “Северного потока — 2”, но швейцарская компания Allseas решила не возобновлять работу. А именно она в путинском проекте играла главную и жизненно важную роль. Проблема заключается в том, что именно Allseas должна была проложить последние 160 километров морского участка.

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Возвращение пленных

Начальник Национального военно-медицинского клинического центра генерал-майор медицинской службы Анатолий Казмирчук сообщил, что состояние 12 освобожденных из плена военнослужащих удовлетворительное. Далее специалисты проведут необходимые медицинские обследования и в дальнейшем военным будет предоставлено, в случае необходимости, лечение, а также психологическая реабилитация.

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Дальнейшие планы

В понедельник, 30 декабря, стало известно об еще одном возможном обмене пленных. Сегодня появилась информация о договоренностях вернуть еще около трехсот заключенных. Важно отметить, что в РФ потребовали, чтобы после обмена пленными с «Л/ДНР», Украина закрепила в Конституции особый статус Донбасса.

Договориться с врагом

Украина и Газпром подписали мировое соглашение в инвестиционном арбитраже. Заместитель министра деталей мировой пока не раскрывает, но говорит о том, что его подписание открывает путь для заключения долгосрочных договоров на транспортировку газа между Нафтогазом и Газпромом, к которым стремилась наша страна. Также, сегодня, 30 декабря, КМУ разрешил «Нафтогазу» подписать два договора с российской компанией.

Байден против Трампа

Экс-вице-президент США Джозеф Байден согласился дать показания по делу об импичменте президента США Дональда Трампа, хотя ранее утверждал, что делать этого не намерен. Предыдущее решение Байден опяснил тем, что «нет юридических оснований» для того, чтобы направлять ему повестку для дачи показаний.

Военная помощь Украине

И ещё о новостях из Соединенных Штатов: The New York Times сообщило о том, что главу Белого дома Дональда Трампа хотели убедить разморозить военную помощь Украине. Повлиять на резкое решение президента пытались Госсекретарь Майк Помпео и глава Пентагона Марк Эспер. После разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским, Трамп якобы заявил, что не верит обещаниям президента Украины о проведении реформ по борьбе с коррупцией. Американский лидер отметил, что коррупция является повсеместным явлением в Украине, а выделенные на военную помощь средства будут потрачены зря.

Помпео собрался в Украину



Сегодня Государственный секретарь США Майкл Помпео подтвердил, что намерен вскоре посетить. В твиттере он опубликовал свой маршрут и написал о том, что приедет в нашу страну уже на текущей неделе. Таким образом он намерен продемонстрировать поддержку Киеву со стороны Вашингтона. 3 января в украинской столице он проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Вадимом Пристайко и министром обороны Андреем Загороднюком.