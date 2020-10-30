Итоги октября: Одиозные политические камбэки, утомленные карантином и судебный беспредел

Главная » Политика » Итоги октября: Одиозные политические камбэки, утомленные карантином и судебный беспредел Итоги октября: Одиозные политические камбэки, утомленные карантином и судебный беспредел

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Многие страны мира опять оказались в плену у жесткого локдауна, в Европе проливается кровь, а в Украине бушуют политические скандалы, - октябрь "достойно" принял эстафету 2020.

Жесткий карантин , информируют Экономические Новости.

После непродолжительной передышки коронавирус с новой силой начал атаковать мир. Европа вновь стала эпицентром заболевания и признаёт: опять не готовы! Именно потому европейские страны одна за другой закрываются на жесткий карантин. Несмотря на «черную» статистику, которую невозможно игнорировать даже самым неверующим, в Европе улицами шагают тысячи людей, которые выступают против карантинных ограничений. «Мы устали», — говорят они, неся транспоранты с карикатурами на Била Гейтса и других политиков. Бизнес боится новых ограничений, нефть от страха рухнула ниже психологической отметки, рынки рушатся на глазах. Но разве это всё имеет значение, учитывая, что врачи разводят руками: больных становится всё больше, и вскоре опять может придётся выбирать, кого спасать.

Битва продолжается

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В это же время во всем мире продолжают искать вакцину, которая может спасти мир от коронавирусной напасти. Европейская комиссия допустила, что при наихудшем сценарии вакцину от COVIDа создать вообще не удастся. В лучшем сценарии предусматривается её появление в течение ближайших нескольких месяцев. Кроме того, глава фармацевтической компании Merck Кеннет Фрейзер заявил, что вакцина и препараты для лечения ковида не станут «панацеей», и предупредил, что людям и далее нужно будет соблюдать правила безопасности. Даже упомянутой ранее касте «утомленных коронавирусом».

В это же время страны продолжают делиться своими успехами в создании вакцины, переходя на всё новые уровни испытаний. Примечательно, что к гонке присоединились и украинцы, которые громко заявили об уникальной разработке, не имеющей аналогов. Подробнее об этом можете узнать в новом видеосюжете.

Выборы 2020

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В октябре, несмотря на увеличение количества больных коронавирусом, всё же состоялись местные выборы. Хоть и рекордно неактивно, но украинцы всё же сходили на участки и поставили галочки в запутанных бюллетенях. Украинцы уже насмотрелись всякого, но всё же некоторые одиозные возвращения стали шоком. Например, экс-нардеп Виктор Лозинский, который отсидел в тюрьме около шести лет за убийство, победил на выборах в Кировоградской области. Также, несколько удивил выбор жителей столицы, которые не пожалели голосов для бывшего главы Киевской городской госадминистрации, фигуранта дела о силовом разгоне студентов во время Евромайдана, Александра Попова. В народе — «хранителя йолки». Также, бывший депутат ВРУ, бизнесмен, брат обвиняемого в коррупции Ярослава Дубневича после местных выборов избран председателем Солонковской объединенной территориальной общины на Львовщине. Также, в 2020 году на устах у избирателя опять была обвиняемая в сепаратизме экс-мэр Славянска Неля Штепа, которая имела шанс снова стать мэром своего города. Подробнее о выборах и их результатах можете почитать здесь.

Политический скандал и угроза безвизу

В Украине разгорелся громкий политический скандал после того, как 27 октября на закрытом заседании КСУ признал неконституционной уголовную ответственность за недостоверное декларирование. В Представительстве Евросоюза отреагировали очень оперативно, напомнив о том, что финансовая помощь Украине связана с деятельностью антикоррупционных органов. Более того, из-за КС Украина может лишиться безвиза. В Европарламенте призвали Украину действовать вопреки решению КС, восстановив функции НАПК

В пятницу, 30 октября, украинцы с файерами, дымовыми шашками и плакатами и даже презервативами пришли высказаться против беспредела судей. Протест получил название «Отправим судей-предателей КСУ в Ростов». Для этого им даже предоставили чемодан и посадочный талон.

Конечно же, на скандал отреагировал президент Зеленский, который созвал срочное заседание Совета нацбезопасности и обороны. По итогам заседания КМУ обязал НАПК безотлагательно восстановить доступ к реестру е-деклараций, а глава государства внес в Раду законопроект о прекращении полномочий всех действующих судей КСУ.

«Война с исламофашизмом»

Во Франции в прошлом месяце с новой силой разожглось пламя споров о том, что делать с людьми, которые, получив право на жительство, упрямо игнорируют её ценности. Политика мультикультурализма не закалилась временем и, раздуваемая с разных сторон, получила кровавую кульминацию. Началось всё с того, что 16 октября 47-летнего Самуэля Пати, преподававшего историю и географию в одном из парижских пригородов, обезглавил 18-летний мусульманин. Причиной стало то, что учитель показал карикатуру на исламского пророка Мухаммеда из Charlie Hebdo. Также, в начале октября президент Макрон заявил о необходимости принятия более жестких законов для борьбы с исламским фундаментализмом и сепаратизмом для защиты принципов светского общества. На прощальной церемонии убитого учителя президент Франции заявил, что объявляет войну исламскому сепаратизму. Под конец месяца в разных городах Франции и у посольства этой страны в Саудовской Аравии произошла серия терактов. Самый кровавый — в церкви в Ницце, где погибли сразу три человека. В результате 29 октября на всей территории Франции был объявлен высший уровень террористической угрозы.

Польша без абортов

Запрет абортов в 21 веке — явление не уникальное. Почти вся Латинская Америка смирилась с таким положением дел, потому там бесплатные презервативы раздают, как семечки. А вот католическая Польша не «проглотила» полный запрет на аборты и в ночь на 23 октября более тысячи поляков протестовало под Конституционным судом, офисом правящей партии «Право и справедливость» (ПиС) и под частным домом лидера партии, недавно вице-премьера Ярослава Качиньского. На протяжении длительного времени в Польше существует «компромисс»: процедуру прерывания беременности можно осуществить в трех случаях — когда она является следствием инцеста или изнасилования, угрожает жизни или здоровью матери или плод имеет тяжелые генетические пороки и неизлечимые болезни. К вопросу полного запрета возвращались не раз, но сегодня власти настроены как никогда серьезно.

iPhone для фотографов: первая кровь

13 октября компания Apple представила iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max, который позиционируется как «iPhone для фотографов». Новинку нельзя назвать супер удачной, потому от неё не ждут рекордов: продажи могут быть куда ниже, чем у яблочного предшественника. Кроме того, за короткое время уже появилось большое количество жалоб: краска быстро облезает, задняя панель трескается, а о грани можно порезаться до крови. Поклонникам этого популярного бренда остаётся надеятся на то, что Apple оперативно отреагирует на жалобы и устранит как минимум проблемы с краской и стеклом в следующих партиях айфонов.