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Итоги дня: Новая газовая дубинка Кремля, «желтый режим» в зоне ООС и защита Черного моря

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Дания не выдержала давления России и Евросоюза и дала добро на строительство «Северного потока-2», Рада переименовала Переяслав-Хмельницкий, а Израиль закрыл свои посольства, — такими были главные новости сегодня, 30 октября.

Итоги дня: Новая газовая дубинка Кремля, желтый режим в зоне ООС и защита Черного моря

Человек дня — народный депутат от «Слуги народа», дипломат Богдан Яременко, который сегодня угодил в громкий скандал с интимной перепиской. Экран его телефона попал в объектив журналиста и стал причиной активных обсуждений. Так, нардеп, который, к слову, женат, пытался договориться о платной интимной встрече с некой Алиной на известном сайте знакомств. Позже он попытался оправдаться, заявив, что это была спланированная провокация, но этими заявлениями ещё больше разгневал украинцев, информируют Экономические Новости.

Итоги дня: Новая газовая дубинка Кремля, «желтый режим» в зоне ООС и защита Черного моря

Ситуация на Донбассе

В зоне ООС на Донбассе введен режим «желтый» — военнослужащие и правоохранители наделены специальными полномочиями, а для людей, которые не привлечены к спецоперации, ввели некоторые ограничения.

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Потеря последнего союзника

Дания сегодня, 30 октября, выдала разрешение на строительство газопровода «Северный поток-2» в исключительной экономической зоне страны. В Дании рассказали о том, что магистраль пройдет к юго-востоку от острова Борнхольм. Россия научилась использовать демократию ЕС себе на пользу и использует для этого самые разнообразные методы, от пропаганды и подкупа до прямых угроз.

Защита Черного моря

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг высказался по поводу агрессии РФ в черноморской акватории, заявив, что Альянс будет бороться за море. Во время своего выступления на совместной пресс-конференции с вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрием Кулебой в Одесском порту Столтенберг убедительно подчеркнул, что все члены НАТО четко осуждают агрессивные действия со стороны РФ в Черном море. Он также напомнил о том, что ранее было принято решение решение наращивать усилия, особенно ради того, чтобы помочь Украине укрепить её Военно-морские силы и морской потенциал.

Новый город в Украине

Итоги дня: Новая газовая дубинка Кремля, «желтый режим» в зоне ООС и защита Черного моря

В среду, 30 октбря, Верховная Рада Украины переименовала город Переяслав-Хмельницкий в Киевской области в Переяслав. Сделано это для того, чтобы вернуть населенному пункту его историческое название.

Посольства Израиля закрыты

Итоги дня: Новая газовая дубинка Кремля, «желтый режим» в зоне ООС и защита Черного моря

Сегодня Израиль закрыл в Украине и по всему миру свои дипломатические миссии. Дипломаты сообщили о том, что посольства пришлось закрыть, так как им отказали в базовом финансировании, которое нужно для надлежащего выполнения работы.

Автор: Инна Погрибная
30.10.2019 21:00:50
Посещений: 154
Инна Погрибная

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