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Итоги дня: Война Кличко, удар по людям Путина и копеечная смерть

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Виталий Кличко пошел судом на Богдана, в Украине сегодня последний раз можно заплатить мелкими копейками, а Соединенные Штаты Америки ввели санкции против людей Путина, — такими были главные новости сегодня, 30 сентября.

Итоги дня: Война Кличко, удар по людям Путина и копеечная смерть

Человек дня — украинский боксер Василий Ломаченко, который, как стало известно сегодня, может получить особый статус от Всемирного боксерского совета. Президент WBC Маурисио Сулейман рассказал о том, что уже в следующем месяце должен решиться вопрос о присуждении украинцу звания «франчайзингового чемпиона», информируют Экономические Новости.

Итоги дня: Война Кличко, удар по людям Путина и копеечная смерть

Демарш Украины

Итоги дня: Война Кличко, удар по людям Путина и копеечная смерть

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Украина решила не участвовать в открытии сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы в понедельник, 30 сентября. Причин для этого и правда хватало с головой: Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию об изменении санкционного механизма и пригласила РФ вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса. После этого президент ПАСЕ Лилиан Мори-Паскье отреагировала на демарш делегации, выразив свое сожаление из-за возникшего конфликта.

К слову, четыре страны протянули Украине руку помощи в сложившейся ситуации. Не удивительно, что верность своей дружбы в очередной раз подтвердили Грузия и страны Прибалтики, которые также намучились от России.

Новые санкции

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Итоги дня: Война Кличко, удар по людям Путина и копеечная смерть

США сегодня, 30 сентября, ввели санкции против двух россиян и трех компаний, которые имели отношение ко вмешательству в американские выборы в 2016 году. И Компании, и физические лица против которые ввели ограничения, имеют связи с российским бизнесменом, «поваром» президента РФ Владимира Путина Евгением Пригожиным и так называемой фабрикой троллей.

«Иду на Вы»: Кличко подал в суд

Итоги дня: Война Кличко, удар по людям Путина и копеечная смерть

Столичный градоначальник Виталий Кличко подал в суд на Кабмин, главу правительства Алексея Гончарука и руководителя Офиса президента Андрея Богдана из-за решения об освобождении его от должности председателя Киевской городской государственной администрации. Иски поданы в Окружной административный суд Киева. Мэр убежден в том, что Богдан превысил свои полномочия, а действия Кабмина были противоправными

Последний день копеек

Итоги дня: Война Кличко, удар по людям Путина и копеечная смерть

Сегодня, 30 сентября, был последний день, когда в магазинах можно было заплатить звенящими монетками номиналом в 1,2,5 копеек. Но завтра они не станут обыкновенным металлом, так как все еще будет возможность обменять свои сбережения. Так, до 30 сентября 2020 года их примут в любом финансовом учреждении, а до 30 сентября 2022 года – в Нацбанке и в «Ощадбанке», «ПриватБанке» и «Райффайзенбанк Аваль». А вот уже 25 октября украинцы смогут положить в свои кошельки новую купюру в 1000 гривен.

Безвизовое будущее

Итоги дня: Война Кличко, удар по людям Путина и копеечная смерть

Кабинет министров на протяжении следующих пяти лет намерен расширить перечень безвизовых стран еще 14 государствами. Делать украинский паспорт еще более престижным намерены за счет Гватемалы, Гренады, Коста-Рики, Маврикия, Маршалловых островов, Монголии, Науру, Палау, Перу, Сальвадора, Самоа, Сен-Винсент и Гренадин, Соломоновых островов и Ямайки.

Награда за обидчиков

Итоги дня: Война Кличко, удар по людям Путина и копеечная смерть

Бывший президент Украины Петр Порошенко готов заплатить кругленькую сумму в три миллиона гривен за информацию о заказчиках экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой. Он убежден в том, что круг лиц, причастных к нападению, не так уж и широк.

Автор: Инна Погрибная
30.09.2019 21:00:56
Посещений: 234
Инна Погрибная

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