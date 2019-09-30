Итоги дня: Война Кличко, удар по людям Путина и копеечная смерть

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Виталий Кличко пошел судом на Богдана, в Украине сегодня последний раз можно заплатить мелкими копейками, а Соединенные Штаты Америки ввели санкции против людей Путина, — такими были главные новости сегодня, 30 сентября.

Человек дня — украинский боксер Василий Ломаченко, который, как стало известно сегодня, может получить особый статус от Всемирного боксерского совета. Президент WBC Маурисио Сулейман рассказал о том, что уже в следующем месяце должен решиться вопрос о присуждении украинцу звания «франчайзингового чемпиона», информируют Экономические Новости.

Демарш Украины

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Украина решила не участвовать в открытии сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы в понедельник, 30 сентября. Причин для этого и правда хватало с головой: Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию об изменении санкционного механизма и пригласила РФ вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса. После этого президент ПАСЕ Лилиан Мори-Паскье отреагировала на демарш делегации, выразив свое сожаление из-за возникшего конфликта.

К слову, четыре страны протянули Украине руку помощи в сложившейся ситуации. Не удивительно, что верность своей дружбы в очередной раз подтвердили Грузия и страны Прибалтики, которые также намучились от России.

Новые санкции

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США сегодня, 30 сентября, ввели санкции против двух россиян и трех компаний, которые имели отношение ко вмешательству в американские выборы в 2016 году. И Компании, и физические лица против которые ввели ограничения, имеют связи с российским бизнесменом, «поваром» президента РФ Владимира Путина Евгением Пригожиным и так называемой фабрикой троллей.

«Иду на Вы»: Кличко подал в суд

Столичный градоначальник Виталий Кличко подал в суд на Кабмин, главу правительства Алексея Гончарука и руководителя Офиса президента Андрея Богдана из-за решения об освобождении его от должности председателя Киевской городской государственной администрации. Иски поданы в Окружной административный суд Киева. Мэр убежден в том, что Богдан превысил свои полномочия, а действия Кабмина были противоправными

Последний день копеек

Сегодня, 30 сентября, был последний день, когда в магазинах можно было заплатить звенящими монетками номиналом в 1,2,5 копеек. Но завтра они не станут обыкновенным металлом, так как все еще будет возможность обменять свои сбережения. Так, до 30 сентября 2020 года их примут в любом финансовом учреждении, а до 30 сентября 2022 года – в Нацбанке и в «Ощадбанке», «ПриватБанке» и «Райффайзенбанк Аваль». А вот уже 25 октября украинцы смогут положить в свои кошельки новую купюру в 1000 гривен.

Безвизовое будущее

Кабинет министров на протяжении следующих пяти лет намерен расширить перечень безвизовых стран еще 14 государствами. Делать украинский паспорт еще более престижным намерены за счет Гватемалы, Гренады, Коста-Рики, Маврикия, Маршалловых островов, Монголии, Науру, Палау, Перу, Сальвадора, Самоа, Сен-Винсент и Гренадин, Соломоновых островов и Ямайки.

Награда за обидчиков

Бывший президент Украины Петр Порошенко готов заплатить кругленькую сумму в три миллиона гривен за информацию о заказчиках экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой. Он убежден в том, что круг лиц, причастных к нападению, не так уж и широк.