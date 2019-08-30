Итоги недели: Рада 9.0, историческое решение депутатов и один шаг до катастрофы

Главная » Политика » Итоги недели: Рада 9.0, историческое решение депутатов и один шаг до катастрофы Итоги недели: Рада 9.0, историческое решение депутатов и один шаг до катастрофы

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В Украине выбрали нового премьера и Кабинет министров, Рада одобрила в первом чтении отмену неприкосновенности, а в ООН объявили чрезвычайную климатическую ситуацию, — такими были главные новости Украины и мира на этой неделе.

Человек недели — премьер Великобритании Борис Джонсон, который заставил на этой недели говорить о себе весь мир. Дело в том, что он попросил королеву Елизавету сократить сессию парламента.Спикер Палаты общин Джон Беркоу назвал поступок Джонсона надругательством над Конституцией, а член теневого лейбористского правительства Джон Макдоннел сказал, что произошел «очень британский госпереворот». Британцы выходили на митинги, подписывали петицию и подавали иски в суд, но все же королева согласилась с предложением Джонсона, информируют Экономические Новости.

Ночь в Раде

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Новая Верховная Рада со старта решила показать свою трудоспособность и работала до поздней ночи. Что известно после первого заседания? Итак, в новом составе парламента будет 424 депутата. 29 августа ВРУ утвердила новый состав КМУ. За кандидатов, предложенных новым премьером Алексеем Гончаруком, отдал свои голоса 281 депутат. К слову, новый глава правительства несколько раз пообещал, что новые министры воровать не будут. А вот и полный список нового КМУ:

Дмитрий Кулеба – вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции;

Михаил Федоров – вице-премьер-министр Украины — министр цифровой трансформации;

Тимофей Милованов – министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства;

Оксана Маркарова – министр финансов Украины;

Алексей Оржель – министр энергетики и защиты окружающей среды Украины;

Владислав Криклий – министр инфраструктуры Украины;

Елена Бабак – министр развития общин и территорий Украины;

Анна Новосад – министр образования и науки Украины;

Зоряна Скалецкая (Черненко) – министр здравоохранения Украины;

Владимир Бородянский – министр культуры, молодежи и спорта Украины;

Юлия Соколовская – министр социальной политики Украины;

Арсен Аваков – министр внутренних дел Украины;

Оксана Коляда – министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины;

Дмитрий Дубилет – министр Кабинета министров Украины;

Вадим Пристайко – министр иностранных дел;

Андрей Загороднюк – министр обороны.

Денис Малюська – министр юстиции

К слову, из-за Авакова велись серьезные споры. Ранее украинские активисты вышли на акцию протеста, дабы не позволить ему опять занять кресло министра. Премьер Гончарук заявил о том, что решение оставить Авакова было одним из самых сложных, но руководителю МВД «очертили красные линии», за которые нельзя переступать.

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Казусы в Раде

Конечно же, не обошлось в первый день и без казусов. Кто-то забывал выключить микрофон, кто-то — забыл, как голосовать карточкой. Но самые яркие события связаны со смартфонами избранников, которые попадали в объективы фотографов. Новые депутаты не учли, что некоторые сообщения лучше не писать в рабочее время. В частности, нардеп Елизавета Богуцкая написала некоей Леночке о том, что Авакова нужно составить, так как экс-президент Аваков готовит в декабре путч. Кроме того, депутат от партии Слуга народа Михаил Радуцкий вел переписку о кандидатах на пост министра здравоохранения. Своему собеседнику в очень своеобразной манере он заявил о том, что хочет видеть во главе Минздрава Зоряну Черненко, а не Уляну Супрун

Историческое решение

Верховная Рада Украины в первом чтении поддержала законопроект об отмене неприкосновенности народных депутатов. За то, чтобы избранники стали «простыми смертными» проголосовали 363 избранника. Если закон будет принят окончательно, неприкосновенность должна быть отменена с 1 января 2020 года.

Обвал подъезда

На этой неделе украинцев шокировала новость об обвале дома в Дрогобыче Львовской области. На месте происшествия к концу недели уже завершились спасательные работы в злосчастном четырехэтажном здании. В результате под обвалами найдены восемь тел. В городе был объявлен траур, а президент Владимир Зеленский заявил, что поручит новому правительству провести аудит жилых домов по всей стране.

День памяти защитников

В прошлый четверг, 29 августа, в Украине впервые отметили День памяти защитников, погибших за независимость и целостность страны. Этот день был выбран не случайно, так как именно 29 августа в 2014 году состоялся пик противостояние в боях за Иловайск.

Чрезвычайна климатическая ситуация

В этом году июль стал самым жарким месяцем в истории не только в Украине, но и на всей планете. Это констатировал генеральный секретарь ООН Антониу Гутьерриш в своем выступлении на саммите «Большой семерки» во Франции. Он заявил о том, что уровень концентрации углекислого газа в атмосфере Земли на сегодня достиг высочайшей отметки за всю историю человечества и сравнялся с аналогичными показателями 3−5 миллионов лет назад.Все это он назвал чрезвычайной климатической ситуацией.