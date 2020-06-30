Выборы 2020: «Я знаю, какой политический проект купит олигарх Ринат Ахметов после выборов», — Владимир Фесенко

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Кто стоит за «Партией Шария», в какой политический проект вложится Ахметов после выборов, почему актриса из "95 Квартала" Елена Кравец может победить Виталия Кличко на выборах, а Алексею Гончаренко ничего не светит, к кому убегает избиратель Владимира Зеленского и какую законную лазейку может использовать Офис Президента, чтобы отменить местные выборы в Украине осенью, почему Ирина Венедиктова случайно открыла ящик Пандоры преследуя Петра Порошенко, выпустив на улицы левую и правую «партии войны», какие шансы у «Голоса» остаться в живых после ухода Стятослава Вакарчука, почему Олегу Сенцову и Сергею Стерненко не светит большой политический успех и в чьих интересах Андрей Деркач обнародовал скандальные пленки, об этом и многом другом мы поговорили с известным украинским политологом Владимиром Фесенко.

По последним данным Международного института социологии, рейтинг Зеленского продолжает сильно падать. При этом, его симпатии уходят не к Порошенко, его давнему оппоненту, а к партии Шария и ОПЗЖ. Это результат неоправданных ожиданий, каких-то действий, или бездействия. По вашему мнению, почему так происходит?, информируют Экономические Новости.

Я бы не сказал, что рейтинг у Зеленского сильно падает. Он постепенно снижается. И это неизбежность. Подобное снижение популярности происходило всегда и у всех президентов Украины.

Если мы говорим о динамике падения рейтинга Зеленского в сравнении с осенними показателями, то тут вы правы. Падение доверия существенное – минус 30 %.

Но стоит учесть, что в период с августа по сентябрь прошлого года, рейтинг доверия Зеленского был аномально высоким. Никогда и ни у кого, за всю 30-летнюю историю независимой Украины, не было таких высоких рейтингов как у Зеленского. В начале осени популярность Зеленского была сравнима разве что с Путиным. Подобные уникальные показатели вряд ли удастся кому-то повторить в Украине.

Поэтому, если мы будем сравнивать с январем-февралем нынешнего года, то снижение рейтинга будет относительно медленное, поскольку в период разгара эпидемии коронавируса Зеленский был достаточно активен: и медийно, и как политик. Люди восприняли его активность в этот сложный период достаточно позитивно.

После первой фазы эпидемии коронавируса, жесткого карантина и обострения глобального экономического кризиса, когда страна столкнулась с серьезными экономическими проблемами в синергии с накопленной усталостью и откровенной раздраженностью людей после изоляции, вполне естественно, что у многих проявляется негатив. Именно этим объясняется июньское снижение рейтинга Зеленского.

Полагаю, что рейтинг Президента и его партии будет и дальше снижаться. Это неизбежно и закономерно в нынешних экономических реалиях.

Как полагаете, уход части электората Зеленского к пророссийским партиям и их возможная победа на местных выборах, не станет спусковым крючком пересмотра европейского вектора развития и не поставит ли это под угрозу целостность Украины?

Изменить европейский выбор Украины местные выборы не могут, поскольку внешнеполитическая стратегия страны определяется общенациональными выборами институтов центральной власти: выборами Президента и Парламента страны. Но результаты местных выборов могут сгенерировать дополнительные риски и проблемы для такого унитарного государства, как Украина.

Действительно, часть сторонников Зеленского уходит преимущественно к пророссийским партиям, таким как: «ОПЗЖ» и «Партия Шария». Такая тенденция характерна преимущественно в русскоязычных регионах. Объяснение этому явлению очень простое. Электорат Зеленского – он «антипорошенковский». При этом культурно и идеологически избиратель Зеленского в Восточной, Центральной и Южной Украине близок к таким партиям, как «ОПЗЖ» и «Партия Шария».

Партия «ОПЗЖ» – это политический бренд, и он хорошо знаком широкому кругу избирателей. Доверие к этой партии (и ее политическим предшественникам) на Востоке страны всегда было достаточно высоким. «Партия Шария» — относительно новая партия, я бы сказал, что это партия популистов с «антимайдановскими» лозунгами и риторикой.

Думаю, ожидания и настроения части электората Зеленского в русскоязычных регионах в чем-то не оправдались, многие ожидали от него смягчения языкового законодательства, посадки Порошенко. Значительная часть жителей Востока Украины также надеялась на достижение быстрого мира. И не важно какой ценой. А Зеленский столкнулся с тем фактом, что быстро прекратить вооруженный конфликт на Донбассе невозможно. Убежден, что эта цель не достижима даже в среднесрочной перспективе. не важно, Президентом Украины является Зеленский, или кто-то другой. На этот счет не должно быть иллюзий. А такие политические силы как «ОПЗЖ» и «Партия Шария», которые спекулируют на этой теме, принесут скорее не быстрый мир, а войну на всю территорию нашей страны. И мы вернемся в 2014 год. Я вижу в этом большую опасность.

Хочу также обратить внимание еще на один интересный момент. Снизились рейтинги не только Зеленского, но и Юлии Тимошенко и партии «Батькивщина», правда, по другим причинам. И что характерно, голоса избирателей, разочаровавшихся в Зеленском и Тимошенко, в Центральных регионах Украины уходят не к идеологическим противникам, таким как Порошенко, а к «Радикальной партии» Олега Ляшко и ряду других внепарламентских партий.

При этом надо учитывать, что часть сторонников Зеленского – это популистски настроенный электорат, который ожидал простых и быстрых решений. А в реальной жизни и в политике так не бывает. Именно поэтому и происходит нынешняя миграция электората.

Приведут ли эти процессы к расколу страны? Думаю, что нет. Поскольку на этих выборах победит не одна партия. Даже в русскоязычных регионах у нас вырос политический плюрализм и монополии у «ОПЗЖ» и «Партии Шария» там точно не будет. Безусловно, свою аудиторию там соберет и Зеленский, и Порошенко, и Тимошенко. Но главными фаворитами будут партии местных мэров. В Харькове, Одессе, Днепре победят не Шарий и «ОПЗЖ», а местные мэры и их партии. И после выборов те же мэры будут заинтересованы в налаживании сотрудничества и конструктивного диалога с центральной властью.

Безусловно, риск раскола страны существует. Он связан не столько с усилением пророссийских сил в русскоязычных регионах, сколько с поляризацией политического поля и общественных настроений. Когда с одной стороны усиливается влияние «ОПЗЖ» и «Партии Шария», а с другой — Порошенко и националистов. В итоге, мы получаем два фланга: пророссийскую «партию войны» и правую «партию войны». Одни пророссийские, другие – антироссийские. Поэтому главную опасность для нашей государственности несет именно политическая поляризация, когда одна часть украинцев начинает ненавидеть другую и каждая из сторон стремится друг друга тотально подавить. Если ненависть будет доминировать в нашем обществе, то никакого Путина нам не понадобится. Мы сами себя будем методично уничтожать.

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Многие эксперты полагали, что мэр Днепра Филатов имел хорошие шансы стать альтернативным политическим лидером. Речь о созданной им партии «Пропозиція». Но ряд экспертов полагают, что Ермак просто успешно канализировал, так называемую, партию мэров, как политическую альтернативу Зеленскому, превратив партию мэров в профанацию? Что Вы думаете вообще о партии мэров?

Думаю, что созданная партия «Пропозиція» в принципе не может представлять угрозу для Зеленского и его правящей партии хотя бы потому, что это не парламентские выборы, а местные. К тому же и сам Филатов опровергал тот факт, что это партия мэров, поскольку большая часть мэров к этой партии не присоединилась. Это связано с тем, что часть мэров, уже имеют свои партии и вполне логично, что новая партия им не нужна.

И еще один важный момент, который стоит учесть. Есть целая группа мэров, которые связаны с различными парламентскими партиями. Поэтому партийный плюрализм среди мэров — объективен и для большинства мэров нет смысла от него отказываться. Кроме того, я полагаю, что некоторым мэрам будет крайне выгодно баллотироваться как беспартийным кандидатам. Точнее — надпартийным, поскольку после выборов, для них очень важно будет создать большинство в своих городских советах. На самом деле, такой мэрский плюрализм на местном уровне очень выгоден Офису Президента.

Следует также отметить, что инициатором создания партии «Пропозиція», был не столько Борис Филатов, сколько Геннадий Корбан. Этот проект, насколько я наслышан, — осуществление его ранее нереализованных амбиций (в партии «УКРОП» — прим. ред.). А слухи относительно того, что партия мэров — это проект Офиса Президента — всего лишь слухи, которые не соответствуют действительности. Я сам недавно общался с Борисом Филатовым и для меня было очевидно, что у Бориса Филатова очень сильна обида на Офис Президента. Это недовольство длится еще с осени прошлого года. Филатов убежден, что его прессуют. Но при этом он понимает, что главный источник его проблем — не Офис Президента, а Игорь Коломойский, который пытается «гнобить» мэра Днепра, не без участия своих людей в окружении Зеленского. И это точно не Ермак.

Сказывается и общее усиление противоречий между центральной властью и местными органами самоуправления, которые только усугубились в период карантина. У Филатова и других мэров существует объективное недовольство Правительством и Офисом Президента, поскольку у них отобрали земельный налог, ряд других бюджетных поступлений, происходят постоянные проверки. Поэтому эффект общего недовольства со стороны мэров присутствует.

Если говорить о слухах, то есть предположение, что за Борисом Филатовым стоит Ринат Ахметов. Анализ информационного поля телеграмм-каналов позволяет предположить, что этот слух тиражирует не кто иной, как Игорь Коломойский.

Если говорить в целом, то само появление партии «Пропозиція», безусловно, закономерно. Есть амбиции отдельных людей. Есть интерес части мэров, и, если перефразировать известную украинскую пословицу, то «вони згуртувалися, не тому що разом легше батька бити, а тому що гуртом від батька захищатися легше».

Совокупность этих объективных и субъективных интересов обусловило решение о создании данного проекта. Полагаю, что этот проект будет иметь очень ограниченный эффект. Поскольку в тех регионах, где есть отцы-основатели этой партии, там у нее есть реальные шансы войти в число лидеров. Но далеко не все мэры, вошедшие в эту партию, выиграют свои выборы. Тем не менее, на мой взгляд, очень хорошо, что эта партия состоялась. Поскольку, чем больше голосов будет, например, у партии Филатова, тем меньше голосов будет у «ОПЗЖ», Шария и некоторых других политических сил, способствующих поляризации страны.

Кстати, к вопросу о «Партии Шария». Я некоторое время назад спрашивал у знающих людей, а где-же на этих выборах политический проект Рината Леонидовича? На что мне ответили, а зачем ему сейчас создавать партию. Он ее купит после выборов. И я догадываюсь, кого он будет покупать.

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Как вы полагаете, а кто стоит за «Партией Шария» и кто ее активно раскручивает?

Думаю, что ее раскручивает сам Шарий, действуя достаточно планомерно и продуманно. Сначала у него появляется медиа-успех и формирование достаточно большой и активной медиа-аудитории на YouTube. Затем Анатолий Шарий очень быстро сумел конвертировать медиа-успех в политическую партию. Не знаю, сам он это придумал, или кто-то подсказал. Но, думаю, Шарий человек амбициозный и у него очень хорошо развита интуиция, поскольку, оказавшись в некой ссылке, он решил использовать новый медийный канал для профессиональной деятельности.

Что касается его избирателей, то надо учитывать, что еще 2014-2015 годах «Партия регионов» в силу различных причин потеряла значительную часть своего электората. Он попросту оказался бесхозным. Часть этого электората тогда забрал «Оппозиционный блок». А значительная часть бывших сторонников Партии регионов, в том числе и те, кто категорически не приняли новую «майданную» власть, симпатизировали сепаратистам, не участвовали в выборах, поскольку не знали кого поддерживать. Именно эта часть электората оказалась «бесхозной». Именно ее и забрал харизматичный журналист с «антимайданными» позициями, который сразу начал открыто «мочить» Порошенко.

Позже, после успеха Зеленского на президентских выборах, возможно, нашлись «добрые люди», и, наверное, не только в Украине, которые посоветовали Шарию взять пример с Зеленского. Раз Зеленский смог на волне своей популярности сделать ошеломительную политическую карьеру, то почему бы и популярному журналисту не повторить такой же успех, так сказать, конвертировать аудиторию своих зрителей в YouTube в свой электорат на выборах. И он попытался это сделать, сразу набрав немногим больше 2% на парламентских выборах. Этого не хватило чтобы пройти в Верховную Раду, но для старта оказалось очень неплохо.

Я бы не использовал тезис, что Шарий чья-то марионетка. Полагаю, это достаточно самостоятельная фигура. Очевидно, что у него есть симпатии к России и он сторонник пойти на мировую с агрессором. Я бы сказал, что он нашел свою политическую нишу, которая называется — антимайданный популизм.

Кстати, сейчас очень близок к нему по риторике Андрей Портнов, бывший замглавы Администрации Президента Януковича. И я не удивлюсь, если они захотят объединиться, поскольку оба они — ярые сторонники именно этого политического направления — «антимайданного популизма».

Что касается спонсоров, то, по некоторым данным, Шарию помогают братья Кацубы, газовики, которые родом из Харькова. Ранее они были в «Партии регионов». По мере роста рейтинга этой партии могут найтись и другие спонсоры. Кроме того, давайте не забывать, что в Москве много опытных политтехнологов, которые могут помогать этому проекту. Мои коллеги в политехнологической среде утверждают, что работают с «Партией Шария» очень профессионально. Все достаточно закрыто. Наших политехнологов туда не пускают. И это все тоже наводит на определенные подозрения. Если говорить откровенно, то проект «Партия Шария» достаточно успешный. В подтверждение моих слов, простой пример. 17 июня была акция в Киеве, которую организовала «Партия Шария». Согласно данным Google Trends, наибольший интерес в середине июня среди всех украинских партий был именно к «Партии Шария». И это несмотря на то, что на той неделе было много резонансных событий. Пик этого интереса припал как раз на 17 число, когда была акция его партии в Киеве. Вот вам пример того, что он действует очень грамотно, профессионально, привлекая к себе интерес.

Более того, у его партии уже есть организационные группы во многих регионах страны. Партия серьезно готовятся к местным выборам. Кроме того, даже в Киеве у него рейтинги достаточно неплохие. И он вполне может провести своих людей в Киевраду.

В условиях роста заболеваемости на COVID-19, нет ли у вас ощущения что Офис Президента вынашивает планы по переносу местных выборов с осени на весну и проведение их вместе с парламентскими. Возможен ли срыв местных выборов? Поможет ли это партии Зеленского?

Слухи такие действительно ходят. И по моим данным, в окружении Президента есть люди, которые такой план преподносят Президенту, пытаясь его убедить, что это самый оптимальный вариант. Кроме того, ходят слухи, что летом планируют распустить Парламент. Я поясню, откуда такие слухи и с чем это связано. Поскольку дыма без огня не бывает.

Начнем с возможного роспуска Парламента этим летом. Последние события в Парламенте, а именно тот факт, что не нашлось голосов за программу Кабмина, вызвало недовольство Президента. И на этом недовольстве пытаются сыграть некоторые люди из его окружения, которые недовольны руководством фракции, руководством Парламента, и которые хотят завести в Парламент своих людей.

Это намек на то, кому это может быть выгодно, и кто такой план может продвигать. Я отношусь к этому плану очень скептически. Более того, считаю его крайне рискованным, если не сказать катастрофичным для Президента. Потому что, при розыгрыше этой комбинации, Зеленский только ухудшит свои позиции. Кроме того, стоит подумать, как это сделать на практике, поскольку просто так распустить Парламент нельзя. Для этого нужны основания.

Я напомню, что есть три повода для роспуска Парламента. Один из них, если Верховная Рада 30 дней не работает в пленарном режиме. А у нас осталось всего две пленарных недели, и Верховная Рада должна завершить нынешнюю сессию и уйти на каникулы в средине июля. Поэтому этот вариант можно исключить.

Второй повод — если нет коалиции в парламенте и, если ее в течении месяца не смогли создать. Но монобольшинство хотя бы юридически у нас существует и никто не планирует выходить из фракции. Этот вариант также стоит отбросить. А вот третий повод — потенциально может сработать. Согласно Конституции, если состав Правительства не сформирован в течении двух месяцев, тогда Президент имеет право распустить Парламент. Вот тут есть зацепка, поскольку у нас полностью Правительство не укомплектовано (два министра до сих пор в статусе «и.о.») и формально Зеленский за это может зацепиться. Но, полагаю, что руководство Верховной Рады, а также ряд народных депутатов могут с этим не согласиться. Могу даже предположить, что последует обращение в Конституционный суд о правомерности роспуска Парламента.

Кроме того, к осени экономический кризис будет обостряться и рейтинги Зеленского будут снижаться. И совершенно очевидно, что если провести парламентские выборы осенью, то на этих выборах, даже если партия «Слуга народа» наберет 30%, монобольшинства в Парламенте у них не будет. Придется создавать коалицию. А коалиция уже будет формировать новое Правительство. А это значит, что Зеленский потеряет монопольный контроль над Парламентом и получит коалиционное Правительство. Все это может привести к ситуации, которая была у Порошенко с Гройсманом. Вроде бы свой человек, но начнет проводить самостоятельную политику и у Президента уже не будет такого влияния на Правительство. Поэтому ситуация для Зеленского ухудшится и в Парламенте, и в Правительстве.

Если мы говорим о переносе местных выборов на весну будущего года, то это вполне возможно в случае, если масштаб эпидемии будет такой как сейчас, или хуже. Это можно использовать как формальный повод для переноса местных выборов. В Польше перенесли президентские выборы, как, впрочем, и в ряде других стран. Поэтому объективно эта мера будет оправдана и такой сценарий нельзя исключать. В команде Зеленского могут надеяться, что весной будущего года ситуация станет лучше. Эпидемия закончится, а экономический кризис пройдет. И вроде бы с рейтингами ситуация станет лучше. Но на практике так не всегда получается. И рейтинги не восстанавливаются автоматически. Думаю, что нет никаких гарантий для команды Зеленского, что рейтинговая ситуация станет лучше. Более того, она может стать хуже. И тогда потери от новых парламентских выборов могут стать еще весомее.

Ещё один вопрос относительно грядущих местных выборов и укрупнения районов. Насколько этот шаг оправдан накануне выборов? Не усматриваете ли вы политический контекст, который был бы выгоден для «Слуг народа»?

Укрупнение районов — это продолжение реформы децентрализации. Дело в том, что у нас в процессе создания и укрупнения объединённых территориальных общин некоторые такие общины стали объединять целые районы. Возникли административно-территориальные противоречия. Получилось так, что часто районы тождественны объединённым территориальным общинам. Причем процесс их создания и укрупнения еще не завершен. Как планировали авторы этой административно-территориальной реформы, которая начиналась еще при Порошенко и Гройсмане, следующим шагом должно стать укрупнение районов. Но здесь есть очень интересный момент, о котором не все знают, но который крайне важен. В рамках реформы децентрализации основные функции исполнительной власти переходят в объединённые территориальные общины. А районы становятся промежуточным звеном. Их функция будет координирующая. А основная власть будет сосредоточена в объединённых территориальных общинах, а также в областных советах.

Будущим кандидатом в местные советы очень рекомендую баллотироваться в Совет объединённой территориальной общины (ОТГ – «объединенной территориальной громады» — прим. ред.), либо в областной совет. Районный совет, после завершения реформы децентрализации, будет иметь скорее представительские и координирующие функции. Другими словами, статус депутата будет, а власти большой — нет. Реальная власть будет либо в ОТГ, либо в областном Совете.

Если мы говорим о том, как укрупнение районов отразится на рейтинге «Слуги народа», могу утверждать, что реакция будет неоднозначная и уже сейчас очевидно очень большое сопротивление. Простой пример. Было в области, к примеру, 25 районов, то при укрупнении их будет 5 или 6. 20 районов просто исчезают. И это не просто районы. Это районные администрации, в которых работали чиновники, члены их семей. А это десятки тысяч людей по всей Украине, которые потеряют свой статус, иногда и работу. Вполне естественно, что они недовольны. Кроме того, не забывайте и о борьбе кланов. В каждом районе есть свой клан, своя «местная мафия». При укрупнении часть из них потеряет свое влияние.

Позитив для «Слуг народа» в том, что это перемешивает карты на местных выборах. Теряется монополия отдельных кланов на районном уровне. И это очень выгодно для центральной власти. Но и здесь есть нюанс. Для власти проблем становится куда больше, чем выгоды. Надо быть готовим к огромному сопротивлению. Особенно со стороны мэров городов областного подчинения. Теперь они фактически теряют свой статус и это вызывает бурю критики. Укрупнение районов, по сути, приводит к всплеску протестных настроений на местном уровне. Поэтому потенциального негатива для самого Президента и для партии «Слуга народа» я вижу гораздо больше, чем каких-то позитивных моментов.

Появилась информация о том, что на пост мэра Киева от партии «Слуга народа» планируют выдвинуть Елену Кравец, актрису 95 Квартала. По вашему мнению, чем вызван выбор такой неоднозначной кандидатуры и какие шансы у Кравец обойти Кличко, который пока является лидером предвыборной гонки?

Сейчас во фракции «Слуга народа» наблюдается активная внутренняя конкуренция относительно выдвижения кандидата на пост мэра Киева. Внутри партии есть целый ряд кандидатов, которые активно продвигают свои кандидатуры на эту должность. Как показывает социология, кандидат от Слуги имеет хорошие шансы выйти во второй тур, поскольку электорат «Слуги народа» — это примерно 25-26% от общего числа избирателей. Если большая часть этих избирателей проголосует за кандидата от пропрезидентской партии, то с очень высокой вероятностью он выходит во второй тур. И в данном случае, если мы не касаемся персоналий, можно рассмотреть вопрос, какой кандидат может победить Кличко. Победить нынешнего мэра может кандидат, который сможет консолидировать большую часть избирателей Киева, которые недовольны Виталием Владимировичем. Необходимо, чтобы не просто кандидат от «Слуги народа» вышел во второй тур, нужен такой кандидат, который смог бы объединить электорат, настроенный против нынешнего мэра Киева. Должна быть консолидирующая кандидатура, которая не вызывает отторжения как в самой партии «Слуга народа» и среди сторонников Зеленского, так и среди других избирателей. Важно, чтобы этот кандидат смог объединить и тех, кто симпатизируют партии «ОПЗЖ» и «Партии Шария» с одной стороны, а с другой стороны, тех, кто симпатизируют Тимошенко, или партии «Голос». Избиратели Порошенко, скорее всего будут голосовать за Кличко.

А теперь о самой кандидатуре Елены Кравец. Она человек не из политики, которая так или иначе ассоциируется с Зеленским, может отвечать всем вышеперечисленным требованиям. Но нужно ли это Елене Кравец? Вроде бы она заявила, что не собирается идти в политику и баллотироваться на мэра Киева.

По некоторым данным, сам Владимир Зеленский высказывал мнение, что видит в качестве кандидата в мэры Киева от «Слуги народа» главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко. Он сопровождал Зеленского в поездках, участвовал в работе штаба в борьбе с COVID-19. Насколько я знаю, Виктор Ляшко уже сформировал небольшую команду, которая готовит ему программу и стратегию предвыборной борьбы. Но публичного подтверждения своего участия в киевских выборах он пока еще не сделал. Еще одним потенциальным фаворитом на внутрипартийных праймериз может стать народный депутат Александр Качура, который также способен объединить и киевских сторонников Зеленского, и противников В.Кличко. Поэтому интрига остается.

Как Вы относитесь к идее партии «ЕС» выставить на выборы мэра Киева кандидатуру Алексея Гончаренко?

Скептически! Поскольку надо учитывать, что Алексей одессит. И если участвовать ему в выборах, то в Одессе, а не в Киеве. Но, что-то мне подсказывает, что влиятельные люди в Одессе настоятельно порекомендовали Алексею не баллотироваться в родном городе. Как говорится, от греха подальше. Он все понял и предпочел сохранить на прежних условиях и свой статус, и свой бизнес в родном городе, поэтому решил баллотироваться в Киеве, поскольку тут для него достаточно безопасно. Выиграть выборы ему вряд ли удастся. И я даже рискну предположить, что у него нет никаких шансов бороться за выход во второй тур, поскольку он чужой для Киева, несмотря на то что рейтинги у «ЕС» в Киеве неплохие. Я знаю данные социологии. И большая часть сторонников «ЕС» уже в первом туре проголосует за Кличко, а не за Гончаренко. Кроме того, Алексей «чистый» политик. Виталий также не был хозяйственником, но сейчас он уже воспринимается как мэр. Функция Алексея на выборах будет не в том, чтобы победить. Он будет воевать с кандидатом от «Слуги народа». Кто бы это ни был. Он будет «троллем». И он талантливый «тролль». Все помнят, как он в Парламенте пытался троллить Зеленского. А теперь тоже самое он будет делать против кандидата от «Слуги народа». И это выгодно Виталию Кличко. Другими словами, он будет техническим кандидатом, человеком, который будет мешать проводить избирательную компанию кандидату от «Слуги народа».

Почему, на ваш взгляд, обострилась борьба между Зеленским и Порошенко? Что означает новый слив компромата на Порошенко и Байдена? Кому это выгодно, кто за этим стоит и каковы последствия для Украины, ведь Байден пока существенно опережает Трампа.

Если говорить о записях разговоров Порошенко и Байдена, которые представляет Деркач, вся эта шумиха происходит в интересах Трампа, хотя формально Деркач критикует Порошенко. И, на первый взгляд, это выгодно Зеленскому.

Если помните, осенью прошлого года Андрей Деркач встречался с Руди Джулиани. Я думаю, уже тогда они обсуждали свою совместную работу. Сейчас идет расследование, откуда эти записи у Деркача. Он утверждает, что эти записи ему передали журналисты-расследователи. Я в это не верю. Не стоит забывать, что сам Деркач выходец из спецслужб. Папа бывший глава СБУ Украины, а сам Андрей Леонидович учился в академии КГБ.

Я думаю, что люди из спецслужб в свое время записали эти разговоры. А дальше, исходя из политических симпатий, или за деньги, передали эти записи Деркачу. Но сама история и шум вокруг нее полностью отвечает интересам Трампа. Просто через презентацию этих разговоров пытаются стимулировать расследование темы Байдена и компании «Бурисма» в Украине. Пока я не вижу никакого компромата на Байдена на этих записях. Но, видимо, комбинация в том и состоит, чтобы эти записи стали провокационным поводом для начала расследования. Мне кажется, что и Зеленский и Венедиктова поняли, что это за игра, или из Вашингтона объяснили, что им лучше не лезть в чужую драку.

Вывод простой. Расследование будет идти, но, учитывая темпы работы наших правоохранительных органов, я уверен, что в лучшем случае, какие-то результаты расследования мы получим только в конце текущего года, когда уже будет известен победитель президентских выборов в США.

Что касается борьбы Порошенко и Зеленского, то я не вижу здесь борьбы. Да, Порошенко пытается представить это как противостояние. Он хочет нас вернуть в весну прошлого года (реанимировать противостояние с Зеленским, которое было в время президентских выборов) и хочет реванша. Кроме того, Порошенко использует нынешнюю ситуацию, создавая иллюзию противостояния с Зеленским, как способ самозащиты. По сути, говоря о политической подоплёке уголовных дел, он дает аргументы своим защитникам за рубежом, что в этих делах нет никаких правовых оснований — это чисто политические репрессии. Внутри страны в это не очень верят. В свою очередь, противники Порошенко в Украине хотят расследования, и чтобы Петра Алексеевича посадили. Запрос в обществе на это есть. Ситуация сложилась очень противоречивая и в последних событиях проявился не столько интерес самого Зеленского, сколько Генпрокурора Венедиктовой и руководства ДБР. Напомню, руководство ДБР временное. И им сейчас надо показать результаты своей работы, в том числе и Венедиктовой, потому что она будет влиять на результаты конкурсного отбора. Кроме того, у Ирины Венедиктовой также есть свой личный интерес. Поскольку, когда она добивалась отстранения Руслана Рябошапки с поста Генпрокурора, основным аргументом за отставку было то, что Рябошапка тормозит расследование по Порошенко. Поэтому сейчас ей надо показать, что именно она продвигает расследование по Порошенко.

Кроме того, из самых лучших побуждений она попыталась реанимировать дело Стерненко. Видимо хотела показать какое сейчас независимое и незаангажированное расследование. В результате получилось, что она спровоцировала протесты в защиту Стерненко и Порошенко, по сути, получив консолидацию их сторонников. Все эти расследования, и связанные с ними конфликты и скандалы, привели к некоторому росту рейтинга Петра Алексеевича и его партии, а также консолидировали его электорат.

Вам не кажется, что из Стерненка делают новый политический проект. Какие у него шансы стать новой политической фигурой в украинском политикуме?

Слухов много циркулирует. Я также слышал еще в начале года, что на смену Вакарчуку готовят известного украинского режиссёра, узника Кремля, Олега Сенцова. Видимо, было известно заранее, что Вакарчук планирует сложить мандат. Поэтому и относительно Стерненко я не исключаю такую возможность.

Однако, я скептически отношусь к слухам, что из Олега Сенцова сделают политического лидера, потому что он не обладает лидерскими качествами. Он отважный, стойкий человек, и у него героическая история. Но как показала история одной дамы (Надежды Савченко – прим. ред.) одной героической истории мало. Она может быстро забыться, если ты делаешь ошибки. Но самое главное, у Олега нет лидерских качеств. У Сенцова нет харизмы. Он не оратор и не политик, он — интроверт.

Что касается Стерненко, то у него есть, я бы сказал, такая «нарванность» эмоциональная. Он боец. А вот есть ли у него лидерские качества, сказать сложно. Поэтому, если из него делают искусственный политический проект, то это будет повторение той же ошибки, как со Славой Вакарчуком. Нельзя лидера сделать искусственно. Проблема Стерненко, в том, что он всё-таки региональный персонаж. Он больше известен был на уровне Одессы. И его задержание и дальнейшие действия офиса Генпрокурора раскрутили его популярность. Есть слух в праворадикальной среде, что через Стерненко хотят сделать некую альтернативу Белецкому. Но электорат правых радикалов очень ограниченный, и более одного процента сторонников Белецкий не набирает. Что касается Стерненко, то в этой нише радикальных бойцов националистического толка он может стать известным, если у него будут проявляться лидерские качества. В таком случае у него есть шансы создать свою организацию. И тогда 1-2% электората праворадикалов могут разделиться еще на несколько частей. Поэтому никаких электоральных перспектив я у него не вижу. Кроме того, стоит учитывать, что за Белецким – фронтовая репутация. И он подтвердил свое лидерство, создав полк Азов и свою партию. Он также выстраивает достаточно гибкие отношения со многими бизнесами и политиками. Он умеет находить деньги. Боюсь, что со Стерненко сейчас кто-то пытается играть. Но когда ты в чьих-то руках, то самостоятельной игры не будет.

Как Вы оцениваете партию «Голос» и уход Вакарчука? Есть ли будущее у этого проекта?

Потери для партии «Голос», конечно, будут. Насколько я знаю, потери будут даже в базовом регионе партии — во Львове и на Западе Украины. То, что Святослав ушел, проработав в парламенте менее года, критически воспринимают многие его сторонники. Однако, как это ни парадоксально, после Святослава «Голос» оказался более боевым, хотя была опасность, что «Голос» может стать «подголоском» у «ЕС». Именно уход «Голоса» в тень «Евросолидарности» стало одной из главных причин снижения рейтинга партии, созданной Вакарчуком. Но в последнее время «Голос» проявил себя как авангард борьбы с Аваковым (министр МВД Украины – прим. ред). Безусловно, это чисто политехнологический ход. Но он сработал неплохо, не очень сильно, но тем не менее несколько поднял рейтинги партии.

Главная проблема сейчас для «Голоса» — поиск своего нового лидера. Раньше хотя бы символическим лидером был Святослав. Он был носителем базового рейтинга партии. А сейчас такого лидера нет. В партии есть достойные люди: Сергей Рахманин, Ярослав Железняк, Кира Рудик, которые могли бы объединиться и взять руководство партией на себя. Если электорат «Голоса» воспримет такое коллективное руководство, и если они будут очень активными и покажут, что они не подголосок «ЕС», что они отличаются от других политических партий, тогда у них какие-то шансы будут. Если они смогут пройти в местные советы в Киеве, в Западной Украине, возможно в ряде городов центральной Украины, тогда у партии «Голос» будет перспектива. Если же провалятся на местных выборах, тогда они могут повторить печальную судьбу «Самопомощи».

Могут ли военные выступить в качестве сильных управленцев, придя к власти в результате выборов? Говорят о потенциальном союзе Пальчевского и Смешко в Киеве…

Я думаю, что союз между Пальчевским и Смешко сомнителен. Это было бы повторением прошлогодней ошибки Игоря Смешко. Я скажу может не очень приятную для представителей партии «Сила и честь» вещь, но они, во время парламентских выборов, чересчур доверились тем людям, которые от их имени, и основываясь на популярности Игоря Смешко, вели избирательную кампанию партии. А сейчас им надо вспомнить, что у них есть своя партия, что есть сторонники Игоря Смешко. Что в Украине есть немало военных людей из разных силовых структур, которые поверили в Смешко и пошли за ним. Он очень компетентный человек. И он должен сам показать, что он самостоятельный лидер.

Партии необходимо найти новых политтехнологов, которые были бы под контролем, и которые работали бы на партию и на рейтинг лидера этой партии, а не наоборот. Тем более — грядут местные выборы.

У партии «Сила и честь» очень неплохие рейтинги. Если бы сейчас состоялись выборы в Парламент, то они имели бы шансы на преодоление 5%-го избирательного барьера. У партии Смешко избиратель остался. Кандидаты от этой партии могут побороться за прохождение в местные советы в Киеве, в Центральной Украине, на Западе Украины и даже в некоторых русскоязычных регионах. Для этого нужна активность, нужны правильные политехнологические действия. Уже сейчас необходимо собирать деньги на местные выборы, отбирать кандидатов в мэры, формировать партийные списки. Пока я не вижу никакой активности с их стороны.

Если они хотят остаться в украинской политике и конвертировать популярность Смешко в электоральные результаты, тогда Пальчевский им не нужен. Пальчевский и Смешко очень разные персонажи. Их союз был бы эклектичным соединением. Смешко должен идти самостоятельно. Мне даже немного обидно за них. На мой взгляд, это политический проект с очень неплохим потенциалом.