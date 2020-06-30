Итоги месяца: Америка в огне, конфликт на границе двух ядерных держав и гонка на выживание

Главная » Политика » Итоги месяца: Америка в огне, конфликт на границе двух ядерных держав и гонка на выживание Итоги месяца: Америка в огне, конфликт на границе двух ядерных держав и гонка на выживание

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В Одесскую область в выходные "набились" десятки тысяч туристов, в США продолжались массовые акции протеста, а в мире продолжают поиски вакцины, которая может спасти от COVID-19, - такими были главные новости этого июня.

Коронавирус в Украине и мире , информируют Экономические Новости.

Надежды на то, что летнее солнце убьет вирус оказались пустыми. За все время пандемии коронавируса 10 402 906 человек заболели COVID-19, больше всего заразившихся выявлено в США, Бразилии и России. За все время эпидемии коронавируса в Украине зафиксировали 43 628 заболевших COVID-19, умерли 1147 пациентов. За два месяца в Украине почти на 400% увеличилось число активных больных COVID-19. В последнее время в стране несколько раз фиксировали суточный рекорд. Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что, если начнется вторая волна пандемии, то умереть могут миллионы человек. К ней уже начали готовиться в большинстве стран мира.

Гонка на выживание

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В Китае решили пробовать экспериментальную вакцину от COVID-19 на военных, в Японии не отстают — там также начинаются первые клинические испытания потенциальной вакцины на людях. В целом же, в июне стало известно о том, что уже десять вакцин-кандидатов против коронавируса проходят клинические испытания. В целом, большинство вакцин стараются обучить иммунитет человека распознавать S-белок на поверхности частиц SARS-CoV-2. Их вирус использует для «абордажа» клеток.

Взрыв на Позняках

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21 июня в 10-этажном жилом доме на улице Соломии Крушельницкой 1/5 на Позняках в Киеве произошел взрыв. В результате погибли пять человек, остальные лишись жилья и другой собственности. 25 июня президент Украины Зеленский передал 12 семьям сертификаты на новые квартиры.

Массовые протесты в США

На протяжении первого летнего месяца в США продолжались протесты в связи с убийством 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда. Демонстрации охватили сто сорок городов по всей стране. Весь мир внимательно наблюдал за тем, как жители Вашингтона, Лос-Анджелеса, Чикаго, Бостона и других городов сражались с правоохранителями, жгли авто, банки и дорогие бутики.

Ещё одна горячая точка

Этим летом в спорных приграничных районах между Индией и Китаем в долине Галван, высокогорном районе Ладакх состоялась очередная пограничная стычка, в результате которой впервые с 1975 года погибли индийские военнослужащие. Ядерный статус этих держав по умолчанию резко повышает градус напряжения, так как его последствия могут оказаться без преувеличения глобальными.

Одесса- 2020: Паломничество на пляжи

Карантинные ограничения внесли серьезные коррективы в жизни украинцев. Как минимум, многие вместо отпуска в Египте или Турции решили отправиться на подзабытые украинские курорты. В частности, в эти выходные в Одесскую область прибыли десятки тысяч туристов. На въезде в город выстроились огромные пробки, а на пляжах не было и намека на какие-то карантинные ограничения. Остаётся надеятся на то, что это не сильно повлияет на количество заболевших в стране.

Покровитель интернета

Католическая церковь решила канонизировать и признать «покровителем интернета» Карло Акутиса, который в 2006 году умер от лейкемии в возрасте 15 лет. В Ватикане рассказали о том, что этот простой парень при жизни наслаждался простыми радостями, но и не забывал о благодетели: разносил еду бедным, раздавал нуждающимся карманные деньги, защищал своих одноклассников. Также, мальчик создал первый онлайн-каталог евхаристических чудес мира и даже… исцелил человека с резким и сложным заболеванием. После молитвы с Карло, тот сумел выздороветь.

Скандалы месяца

Конечно, как и ранее, не обошлось в этом месяце и без громких скандалов и курьезов. Карательная сосна, лимоны Тищенко и «дети низкого качества», — всё это в июне вызвало бурю обсуждений среди украинцев. Началось с того, что во время визита в Николаев председатель партии «Слуга народа» Александр Корниенко и руководитель одноименной фракции в парламенте Давид Арахамия оказались в неудобной ситуации. Думая, что никто их не слышит, они по-сексистские во включенный микрофон обсуждали свою коллегу, назвав её «карабельной сосной».

Следующей топ-темой обсуждений стала нардеп Галина Третьякова, председатель Комитета Рады по вопросам социальной политики. Женщина заявила, что в семьях, нуждающихся в материальной помощи, рождаются дети «очень низкого качества».