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Итоги дня: Катастрофа вертолета ВСУ, недоотставка Гройсмана и «развязанные руки» НАБУ

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Зеленский внес представление на увольнение Климкина, Полторака и Грицака, ВРУ провалила голосование за отставку Гройсмана и официально признала Пласт, — такими были главные новости сегодня, 30 мая.
Итоги дня: Катастрофа вертолета ВСУ, недоотставка Гройсмана и развязанные руки НАБУ

Человек дняВладимир Гройсман. Сегодня, 30 мая, в Верховной Раде не хватило голосов для того, чтобы отправить премьер-министра и весь состав Кабинета министров в отставку. После провалившегося голосования с трибуны очень эмоционально выступил сам Гройсман, поблагодарив парламентариев и отметив, что был готов к любому решению и осознает свою ответственность, информируют Экономические Новости.

Итоги дня: Катастрофа вертолета ВСУ, недоотставка Гройсмана и «развязанные руки» НАБУ

Отставки

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг внес в ВРУ представление об освобождении от должностей двух министров и председателя Службы безопасности. Глава государства просит освободить Павла Климкина с должности министра иностранных дел, Степана Полторака — с должности министра обороны. Третье представление касается освобождения Василия Грицака с должности председателя СБУ.

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Решения Рады

Признанный Пласт

Итоги дня: Катастрофа вертолета ВСУ, недоотставка Гройсмана и «развязанные руки» НАБУ

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В ВРУ проголосовала за закон о признании и поддержке национальной скаутской организации Пласт на государственном уровне.

Реформа званий

В ВРУ поддержали в первом чтении проект закона, который предусматривает реформу званий в украинской армии, чтобы звание в ВСУ соответствовали эквиваленту НАТО. В законопроекте предлагается ввести новую шкалу армейских и корабельных воинских званий. В частности, отменяются воинские звания — прапорщик, старший прапорщик и вводятся новые звания — рекрут, штаб-сержант

Зеленский «развязал руки» НАБУ

Итоги дня: Катастрофа вертолета ВСУ, недоотставка Гройсмана и «развязанные руки» НАБУ

Президент Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел проинформировать Совет Европы и ООН о полномочиях Национального антикоррупционного бюро осуществлять сотрудничество с иностранными антикоррупционными органами.

Катастрофа вертолета ВСУ

Итоги дня: Катастрофа вертолета ВСУ, недоотставка Гройсмана и «развязанные руки» НАБУ

В катастрофе военного вертолета ВСУ Ми-8, которая произошла этой ночтю погибли: командир экипажа, командир 16 отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск полковник Игорь Мазепа, летчик-штурман, старший лейтенант Владислав Попенко, бортовой авиационный техник-инструктор, капитан Василий Романюк и бортовой авиационный техник, старший лейтенант Павел Дацюк.

Затонувший катер
Итоги дня: Катастрофа вертолета ВСУ, недоотставка Гройсмана и «развязанные руки» НАБУ
В столице Венгрии Будапеште на реке Дунай затонул катер, на борту которого было 32 человека. Семь человек погибли, продолжаются поиски еще 16-ти. Как выяснилось, на борту катера находились в основном туристы из Южной Кореи

Автор: Оксана Ельченко
30.05.2019 21:00:28
Посещений: 238

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