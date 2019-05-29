Итоги дня: Военная рука помощи от США, звездная Рада и шаурма Зеленского

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США готовы поставлять Украине оборонительное оружие, все больше артистов собираются покорять ВРУ, а Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по факту исчезновения мониторов и серверов с секретной информацией из Администрации президента, — такими были главные новости сегодня, 29 мая.

Человек дня — генерал-майор НГУ Сергей Кульчицкий. Сегодня пятая годовщина гибели экипажа и украинских гвардейцев, среди которых был и этот герой, ставший теперь небесным генералом. В 2014 году, в начале трагических событий Кульчицкий принимал активное участие в создании первого добровольческого подразделения, сформированного из активистов Самообороны Евромайдана. Тогда же он отправился в самую горячую точку боевых действий — город Славянск. Его называли генералом, ставшим для солдат вторым отцом, информируют Экономические Новости.

Оружие США

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Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил о том, что Соединенные Штаты Америки готовы передавать Украине летальное оружие, которое нуждается Украина для самозащиты, как в пределах принятого Конгрессом финансирования, так и в рамках прямых закупок самой Украины.

Закон об импичменте

Сегодня стало известно о том, что Президент Владимир Зеленский подал в ВРУ проект закона об импичменте главы государства. Кроме того, в Раде находится законопроект о снятии неприкосновенности с народных депутатов и было бы неплохо принять решение по нему.

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Шаурма Зеленского

Слова новоизбранного президента Владимира о том, что его Киев пахнет шаурмой вызвали живой интерес среди украинцев. Потому он решил продолжить эту тему, добавив фото блюда и подписав его: «Когда у тебя напряженный график, шаурма может быть решением. В этом, как видите, нет ничего страшного, неудобного и тем более — постыдного. А еще — помогает не «забронзоветь», не отрываться от людей. Для тех, кто во власти, это полезно. Рекомендую!» — написал в социальных сетях президент.

И о более серьезном: Владимир Зеленский совершит свой первый официальный визит в должности президента в Брюссель. 4-5 июня он планирует посетить институты Евросоюза и НАТО.

Рада зазвездилась

Не только Святослав Вакарчук решил покорять Верховную Раду Украины. Украинская певица и актриса Оля Полякова заявила о создании женской партии, «чтобы хотелось рожать». Она заявила о том, что «сегодня Украине, как никогда, нужен женский взгляд, женский ум и женский подход». Также, появилась информация о том, что Олег Винник и Виктор Павлик могут появиться на парламентских выборах в этом году.

Обвал на шахте

Сегодня ночью на шахте «Лесная» ГП «Львовуголь» в селе Селец Сокальского района на Льовощине произошел обвал породы, в результате чего погибли два горняка.