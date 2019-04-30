Итоги дня: Официальные результаты выборов, давление на Путина и майские радости

Главная » Политика » Итоги дня: Официальные результаты выборов, давление на Путина и майские радости Итоги дня: Официальные результаты выборов, давление на Путина и майские радости

Закрыть Отправить

ЦИК объявила официальные результаты выборов президента, император Японии отрекся от престола, а Украина выступила с ультиматумом по паспортам РФ на Донбассе, — такими были главные новости сегодня, 30 апреля.

Человек дня — 85-летний император Японии Акихито, который сегодня объявил о своем уходе на покой и выразил благодарность народу страны за то, что тот более тридцати лет поддерживал его и признавал в качестве символа страны, информируют Экономические Новости.

Результаты выборов

Сегодня, 20 апреля, во время брифинга ЦИК, было заявлено о том, что по данным окончательных результатов выборов президента шоумен Владимир Зеленский почти на 48,77 процентных пункта опередил Петра Порошенко во втором туре.

Читайте: Итоги дня: Важные заявление НАТО по Украине, "заразная" российская нефть и антикоррупционный план Зе

Зеленский и Епифаний

Сегодня, 30 апреля, Владимир Зеленский и предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний провели встречу в Михайловском златоверхом монастыре. По итогам встречи Епифаний сделал такой запись в соцсети: «Буду молиться, чтобы Бог дал новому главе государства сил выдержать груз ответственности за единство Украины. Должны вместе беречь и приумножать то, что украинцы уже получили».

Читайте: Итоги дня: Историческое решение, удар Польши по РФ и курс на новую войну

Протест Украине

Выдача паспортов России жителям временно оккупированных территорий Донбасса грубо нарушает государственный суверенитет и территориальную целостность Украины. Об этом говорится в заявлении МИД Украины. Ведомство подчеркивает, что выражает решительный протест в связи с началом функционирования на территории Ростовской области РФ центров выдачи паспортов украинцам

Пожар на АЭС

На Ровенской атомной электростанции загорелся трансформатор, пожар уже ликвидирован спасателями. К счастью, удалось избежать критических последствий: радиационное и экологическое состояние не менялосьтора

Игра престолов: четвертая серия интригует



Игра престолов, третья серия нового сезона которого взорвала планету, вызывает еще больше дискуссий. Однозначно, два года ожиданий того стоили! Фанаты в восторге от нового эпизода, хотя и раскритиковали его за излишнюю темноту. Серия была длиннее обычного, «унесла» жизни многих любимых персонажей и имела свою развязку (спойлерить не буде). От этого интрига перед выходом новой серии стала еще невыносимее — ждём!

Выходные в мае



Сколько украинцы будут отдыхать в мае? В этом месяце в стране будет девять официальных выходных дней, 22 – рабочих. Отдохнуть от работы можно будет завтра, 1 мая, и в День победы над нацизмом во Второй мировой войне — 9 мая, в четверг.