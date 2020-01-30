«Стойло» для масс-медиа

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Молодая зе-власть с упорством пытается загнать масс-медиа в этакое «стойло», упражняясь в продуцировании такого нормативного уродства, что это могло бы стать источником нового прилива вдохновения для Эрика Артура Блэра, более известного как Джордж Оруэлл, с его «1984» или «Скотным двором», в котором и находится вышеупомянутое стойло… Ну, или для Ивана Ефремова с его «Часом Быка», и здесь опять всплывает аналогия со «стойлом».

Совсем недавно пришлось написать о скандальном «законопроекте о дезинформации» авторства Минкульт-информ-спорт-молодежи в лице Бородянского и компании. Однако складывается впечатление, что законопроект Бородянского был таким себе отвлекающим маневром для протягивания законопроекта о медиа 2693 от 27.12.2019, который уже внесен в Верховную Раду. Этот законопроект вроде бы даже был быстренько одобрен в комитете по гуманитарной и информполитике во главе с бывшим начальником «1+1» Александром Ткаченко, являющимся главным автором этого опуса. Более того, это сочинение собирались поставить на голосование в первом чтении чуть ли не в знаменательную дату 16 января, но поднялся скандал, усиленный мнением Главного научно-экспертного управления Рады, согласно которому предложенный законопроект требует серьезнейшей доработки ввиду грубейших нарушений Конституции и законов Украины, а также международных правовых норм, о чем ниже, информируют Экономические Новости.

Словом, протащить это сочинение по-быстрому и по-тихому не получилось, и инициаторам, точнее Ткаченко и Потураеву, пришлось проводить публичное обсуждение 29 января.

Кстати, об инициаторах, точнее соавторах этого безобразия. Это все сплошь «слуги народа». Кроме упомянутых Александра Ткаченко и Никиты Потураева это Евгения Кравчук, Александр Кабанов, Андрей Боблях, Елизавета Богуцкая, Татьяна Рябуха, Павел Сушко, Дмитрий Налетов, Татьяна Цыба, а также примкнувшая к ним член депутатской группы «За будущее» Ирина Констанкевич, подвизавшаяся некогда в партии УКРОП. Многие из указанных депутатов, кроме Ткаченко, ранее никому не были известны как политики. Иные из них позиционируют себя в качестве журналистов, но и в этом качестве они неизвестны, о чем красноречиво свидетельствует «всезнающий дедушка Гугл». В лучшем случае, это бывшие «пиар-наемники» при крупных денежных «кормушках», что к журналистике никакого отношения не имеет.

Все это к тому, что право указывать журналистам, что и как писать, снимать, говорить и прочее, присвоила себе публика, которая либо напрямую связана с одиозным олигархом Коломойским, либо вообще в подвигах на поприще журналистики не замечена. Все они «въехали» в парламент совершено случайно на истерическом рейтинге Зеленского, который теперь и несет ответственность, в том числе, за попытки разного рода «выдающихся деятелей» типа Ткаченко-Потураева и Бородянского-Максимчука «отформатировать» журналистику в соответствии с их болезненными взглядами на жизнь, взращенными в медиа-конторах Коломойского и Пинчука.

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А посему самое лучшее, что следует сделать с подобным «законопроектом», – это выбросить его на мусорник, а его авторов дисквалифицировать, отправив, например, на сельхозработы. Да и вопрос переизбрания этого парламента, похоже, уже назревает и даже перезревает. Правда, следующий состав будет еще хуже, хотя хуже уже вроде некуда.

Однако указанный законопроект, несмотря на его скандальность, на то, что его забраковали парламентские эксперты, что он противоречит европейским нормам и практикам, продолжают с тупым упорством проталкивать. Поэтому обратимся к его основным положениям.

Что предлагают Ткаченко с Потураевым

Сие сочинение призвано объединить сразу несколько существующих сейчас нормативов: «О телевидении и радиовещании», «О печати», «Об информационных агентствах», «О Нацраде Украины по вопросам телевидения и радиовещания» и «О порядке освещения деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления в Украине средствами массовой информации».

Прежде всего, этот норматив пытаются «навесить» не только на СМИ, но и на любые источники информации, для чего вводится понятие «медиа»:

«Медиа – средство распространения массовой информации в любой форме, которое периодически или регулярно выходит в свет под постоянным названием в качестве индивидуализирующего признака. Онлайн-медиа – медиа, которое распространяет информацию в текстовой, аудио, визуальной или другой форме в электронном (цифровом) виде с помощью сети Интернет, в том числе с использованием программного обеспечения и устройств для интерактивных массовых коммуникаций».

Очевидно, что формулировка является настолько размытой, что вполне подойдет для надписей на заборах соответствующего содержания. Комментаторы указывают, что разного рода сайты объявлений и интернет-торговли тоже вполне подойдут под это определение, например OLX, Prom.ua, Rozetka. Авторов постов в фейсбуке, которых читают иногда больше, чем смотрят «1+1», тоже можно подогнать под такое определение. И здесь дело не только в «кострубатости» определения, а в том, что не все и не всегда определению поддается, и определять такие явления просто не надо, но делается это в маниакальном стремлении к деньгам и власти.

Правда, в этом сочинении на тему законотворчества содержатся некие исключения в виде физ- и юрлиц, которые имеют сайты, но не являются поставщиками информации, а также для рекламных рассылок. Но все это так сумбурно, что даже привыкшие читать подобную «муть» эксперты парламентского научно-экспертного управления запутались.

Функции по управлению всем этим безобразием предлагается отдать Нацраде по ТВ и радиовещанию, которая теперь будет регулировать все остальные СМИ, включая печатные и сетевые издания, интернет-провайдеров и так далее.

Речь идет о банальной концентрации власти, права «разрешать-запрещать». Нацрада будет решать, что является, а что не является СМИ. Она получит право наказывать, например за отказ открыть собственников медиа, публиковать исходные данные, проходить проверки. Нацрада будет через правоохранителей и суд требовать изъятия тиражей печатных СМИ, блокирования интернет-изданий, привлечения к ответственности, вплоть до уголовной, собственников СМИ, редакторов и журналистов, если публикации в их СМИ кому-то там не понравятся.

Приводим основные нарушения, за которые Нацрада может обратиться в суд с иском об аннулировании регистрации медиа и блокирования интернет-издания:

— высказывания, которые являются дискриминационными относительно отдельных групп на основе их этнического происхождения, гражданства, расы, религии, веры, возраста, пола, физических недостатков, состояния здоровья и сексуальной ориентации;

— распространение порнографических материалов, или материалов, которые поощряют сексуальную эксплуатацию или насилие над детьми, демонстрируют половые отношения между детьми;

— распространение материалов, которые пропагандируют употребление наркотических и психотропных веществ;

— распространение материалов, поощряющих жестокое отношение к животным;

— распространение инструкций или советов по изготовлению, покупке или использованию взрывчатки, наркотических и психотропных веществ;

— программы, в которых предоставляются услуги по гаданию и предсказаниям, или платные услуги в сфере народной и нетрадиционной медицины;

— распространение информации, которая может причинить физический, психический или моральный урон несовершеннолетним;

— нарушения законодательства о рекламе;

— нарушения, связанные с предвыборной агитацией;

— нарушения, связанные с распространением информации о коммунистическом режиме, нарушения языкового законодательства, и нарушения, связанные с проверкой Нацрады.

Многие требования не вызывают особых возражений. Но все это уже давно отрегулировано действующим уголовным и другим законодательствам, и непонятно, к чему здесь какая-то Нацрада с ее комиссиями и экспертами.

Непонятно, к тому же, как быть с порохоботами и прочими, которые разжигают страсти на этноязыковой почве, что преследуется во всем цивилизованном мире. Нацрада и сейчас имеет возможности для того, чтобы сурово наказать определенные телеканалы. Но что-то не видно энтузиазма в этом вопросе ни у Нацрады, ни у профильного комитета парламента во главе с Ткаченко и Потураемым. Кстати, дискриминации по языковому признаку в перечне нет, хотя если опираться на европейские нормы и практику, соответствующие нормы должны быть всенепременно.

Поэтому цель совершенно очевидна. Многие из указанных запретов могут быть успешно использованы для затыкания ртов тем, кто не согласен с грантоедско-олигархическим шабашем в стране.

Еще одна интересная особенность. При Нацраде предлагается создать структуру, в которую войдут представители медиа, зарегистрированных Нацрадой. Эта контора будет оценивать нарушения в медиа-сфере, и на ее мнение будет опираться Нацрада, принимая решение о наложении штрафов, лишении регистрации, блокировании СМИ. То есть, как и в случае с проектом Бородянского (https://enovosty.com/politika/full/2701-daesh-severnuyu-koreyu-v-ukrainskix-media), предлагается создание приближенной структуры из карманных и лающих по команде «собачек» для создания видимости коллегиального решения. Такой себе «медиа-комсомол»…

В очередной раз вызывает резкое раздражение запрет на упоминание в позитивном ключе канувшего в лету СССР и его достижений. То есть положительно оценивать Ан-224 «Мрия», полеты в космос под руководством Королева, ракетный щит в исполнении Валентина Глушко, построенные через Днепр в Киеве мосты (сейчас уже 20 лет достроить не могут!) и прочее положительно упоминать нельзя? Чтобы оправдать олигархов и их прихлебателей, в том числе указанных и не указанных «медиа-менеджеров», наживающихся и до сих пор существующих за счет разграбления созданного тогда на нынешней войне?

Стремление отформатировать медиа-сферу в политических и сугубо меркантильных интересах надо оправдать чем-нибудь патриотическим. Ибо, как учил старина Сэмюэл Джонсон: «Патриотизм – последнее прибежище негодяя». Поэтому в 9-м разделе так называемого законопроекта «заводится шарманка» на тему московской агрессии и ограничений в связи с ней, каковые ограничения нужно наложить на медиа до тех пор, пока Рада не отменит статус государства-агрессора. Та самая рада, депутаты которой прямо в сессионном зале проституток заказывают…

Выходит, что упоминание в положительном ключе давно покинувших этот мир Брежнева, Щербицкого или даже национал-коммуниста Шелеста (для тех, кто еще помнит такого), повествование о том, как Путин открыл мост в аннексированный Крым, прочая подобная информация наносят огромный ущерб национальной безопасности Украины, равно как и просмотр культовой советской мелодрамы «Ирония судьбы»? Зато не наносит совершенно никакого ущерба стране и гражданам нажива Ахметова на «роттердаме» и поставках угля из России, поставки электроэнергии из России на заводы Коломойского, воровство Порошенко и его окружения, всех этих Свинарчуков и прочих, на военных заказах, то есть мародерство на своих же во время войны, что особо омерзительно?! Не говоря уже о такой «мелочи», как обсаживание Пинчуком вкупе с Соросом украинских властных кабинетов разного рода неадекватными недорослями, главной задачей которых является распродажа страны, прежде всего земли, под диктовку внешних интересантов.

Проще говоря, под разговоры об агрессии вводится банальная цензура, причем отнюдь не в целях национальной безопасности, а в политических и меркантильных интересах властно-олгархических кругов и внешних выгодополучателей.

При этом Нацрада наделяется правом штрафовать СМИ, для чего предусматривается целая система штрафов. Например, для аудиовизуальных и печатных СМИ штрафы могут достигать 75 минимальных зарплат, то есть превышать 350 тысяч гривен, а для интернет-медиа – 5 «минималок», то есть около 24 тысяч гривен.

Возникает вопрос: у нас Нацрада будет подменять суд и правоохранительный орган в одном лице, а закон о медиа будет в ряде случаев подменять административный кодекс? Это же не контроль билетов в трамвае, где все просто – билет есть, или его нет. Ведь у нас штраф за выявленное полицией нарушение правил дорожного движения назначает суд в соответствии с админкодексом. Что за бред предлагают Ткаченко с Потураевым в так называемом законопроекте!

Предлагается еще одна, мягко говоря, неадекватная мера в виде понятия «лиц, угрожающих медиа-пространству». Списки таких лиц будет составлять и обнародовать все та же Нацрада, хотя само понятие «угрозы национальному медиа-пространству» не определено. От себя отметим, что это высосанная из пальца манипуляция для закрывания ртов неугодным, и вот почему.

В качестве критерия для включения в такой список называется: возбуждение против лиц уголовного производства из-за совершения преступлений против основ нацбезопасности, наличие персональных санкций, предусмотренных законом о санкциях, или же, если будут установлены факты умышленного распространения информации, которая подпадет под запрет.

Все это, мягко говоря, попахивает Оруэллом! Возбуждение уголовного дела не является доказанной в суде виной и вступлением в законную силу соответствующего решения суда. А даже если преступление доказано, то теперь что – виновный не может выступить в СМИ со своей точкой зрения или, например, покаяться в грехах? И что значит запрещенная информация, если это не государственная тайна, за сохранение которой должны бдеть соответствующие органы, а не какая-то Нацрада!

Это абсолютно антиконституционная и манипулятивная норма, позволяющая закулисным кукловодам всех этих «нацрад» влезать куда-либо в своих шкурных интересах.

При этом внести в этот список Нацрада может кого угодно в любой момент, а для исключения его необходимо обращаться в суд, и там доказывать, что «ты – не верблюд», как Пан Гималайский в полузабытом «Кабачке 13 стульев». А о закрепленном в Конституции и законах Украине равноправии авторы этого бреда слыхали?!

Еще «забавнее» предлагаемая норма о блокировании сайтов на уровне провайдеров. Если интернет-медиа нарушит указанные ограничения, Нацрада через суд по сокращенной процедуре в течение 2 дней, даже не вызывая ответчика в суд (!), может вынести решение о запрете распространения этого медиа на территории Украины на уровне провайдеров. Если последние ослушаются, их, в лучшем случае, оштрафуют на 75 «минималок», то есть на 335 тысяч гривен при нынешней «минималке». Еще «забавнее» то, что такие решения будет уполномочен рассматривать только один суд в стране – Киевский окружной административный суд. Очевидно, по месту расположения Нацрады, чтобы далеко не бегать. Налицо грубое нарушение норм Гражданского кодекса, который предполагает, что суд может быть по юрадресу как истца, так и ответчика. Ткаченко и Потураев много на себя берут, влезая в ГК, этак они Конституцию под себя рихтовать начнут, чтобы можно было «нагнуть» всех, не согласных с Коломойским, Соросом, Пинчуком, далее по списку.

Отметим, что в настоящий момент сайт тоже можно заблокировать… Но! Для этого надо в установленном законом порядке расследовать и установить факт нарушения закона путем той или иной публикации, а потом все это доказать в суде на состязательной основе, как это делается в цивилизованных странах.

Если интернет-издание оспорит решение Нацрады о блокировке, на что дается 10 дней, то Нацрада может рассматривать запрос тоже в течение 10 дней. То есть даже в случае положительного решения, простой сайта составит почти три недели.

Сочинители так называемого законопроекта изменили бы себе, если бы не попытались отформатировать само понятие журналиста. Напомним, что среди этих сочинителей много мальчиков и девочек, которые в сфере журналистики не прославились никак. Так вот, согласно очередному определению, журналист – это творческий работник в сфере медиа, который профессионально собирает, получает, редактирует, распространяет и занимается подготовкой информации для медиа. При этом статус журналиста необходимо удостоверить документом, выданным субъектом в сфере медиа, профессиональным или творческим объединением журналистов. А еще журналисты должны будут соблюдать некий «этический кодекс», причем непонятно, какой именно.

После такого глубочайшего мыслеизвержения возникают различные вопросы, например, следующий. Можно ли считать журналистами Джека Лондона, Федора Достоевского, Константина Паустовского и прочих, которые всем указанным занимались не на постоянной основе профессионально, а для подработки в промежутках между литературными упражнениями? В разные журналистские междусобойчики они, насколько помнится, тоже не входили. «Этические кодексы» указанные товарищи тоже не соблюдали, а, например, Джек Лондон вообще был парень горячий, в молодости подрабатывал на полупрофессиональном боксерском ринге (тоже повод исключить его из журналистов!), а потому – если что – мог просто «дать в глаз», не соблюдая совершенно никаких «кодексов».

Складывается впечатление, что сочинители всех этих «законопроектов» в детстве просто не прочли необходимый объем хороших книжек, иначе не сочиняли бы подобную «пургу», выдавая ее за законы.

Эксперты забраковали, а Европа смотрит, как на идиотов!

Однако отставим эмоции, и обратимся к сухим юридически правильным формулировкам экспертов Главного научно-экспертного управления Верховной Рады. Они рекомендовали парламенту вернуть законопроект № 2693 на доработку. Проще говоря, в своих выводах от 11 января 2020 года они это сочинение забраковали.

Управление обращает внимание на неоднозначность текста во многих местах, а также его громоздкость и излишнюю детализацию, что делает его перегруженным.

Крайне важно, что управление подчеркивает: право свободно собирать, хранить, использовать и распространять информацию может быть ограничено только при определенных обстоятельствах и в отношении не определенного круга лиц, а по отдельной личности – только судом в качестве наказания или при обстоятельствах, определенных законом, например уклонение от выполнения определенных обязанностей.

«В связи с этим выглядят сомнительными полномочия Национального совета относительно права утверждения и обновления перечня лиц, которые создают угрозу национальному медиа-пространству Украины (ст. 124 законопроекта)», – отмечают эксперты.

Проще говоря, попытки отдать Нацраде весь тот объем полномочий, который предусматривает законопроект Ткаченко-Потураева, являются незаконными в принципе.

Эксперты Рады справедливо обращают внимание на то обстоятельство, о котором кратко говорилось выше, но необходимо сказать еще раз. Так называемый законопроект предусматривает, что в перечень включается лицо, если возбуждено уголовное производство в отношении совершения им преступлений против основ национальной безопасности, преступлений против мира, человечества и международного правопорядка. Но возбуждение уголовного производства не является фактом доказанности вины лица, в то время как согласно ст. 62 Конституции лицо считается невиновным в совершении преступления, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда, вступившим в законную силу.

Эксперты отмечают, что попытка распространить действие этого «закона» на платные сервисы вызывает возникновение коллизии, поскольку, во-первых, непонятно, каким образом будет устанавливаться факт оплаты, а во-вторых, на этих субъектов будет распространяться законодательство иностранного государства.

Не обошли вниманием парламентские эксперты и скандальный языковой вопрос. Ссылаясь на мнение Европейской комиссии «За демократию через право», более известной как Венецианская комиссия, они указывают, что требования по квотам программ ограничивают право на свободу выражения представителей различных меньшинств пользоваться собственным языком.

Подобных замечаний парламентские эксперты высказали еще очень много, но на этом остановимся и обратимся к европейским нормам. И сразу же придется признать, что на фоне европейских норм в сфере медиа и свободы слова, анализируемый законопроект выглядит неадекватно и не отвечает нормам Европейского законодательства.

Обратимся к «Руководству ЕС по правам человека в области свободы выражения мнений в интернете и вне его».

Эти права заложены в Договоре о Европейском союзе (ДЕС), Хартии ЕС об основных правах, Всеобщей декларации прав человека (ВДПЧ), Международном пакте о гражданских и политических правах (МПГПП) и ряде других документов, которые интегрированы в указанном руководстве.

Статья 19 МПГПП заявляет: «Каждый человек имеет право беспрепятственно придерживаться своих мнений. Каждый человек имеет право на свободное выражение своего мнения; это право включает свободу искать, получать и распространять всякого рода информацию и идеи, независимо от государственных границ, устно, письменно, посредством печати или художественных форм выражения, либо иными способами по своему выбору».

Впрочем, кроме прав устанавливаются также обязанности и возможные ограничения: «Пользование… правами налагает особые обязанности и особую ответственность. Оно может быть, следовательно, сопряжено с некоторыми ограничениями, которые, однако, должны быть установлены законом и являться необходимыми: а) для уважения прав и репутации других лиц; б) для охраны государственной безопасности, общественного порядка, здоровья или нравственности населения»

Далее в «Руководстве ЕС по правам человека в области свободы выражения мнений в интернете и вне его» говорится следующее:

«Право беспрепятственно придерживаться своих мнений.

Каждый человек имеет право беспрепятственно придерживаться своих мнений. Это право включает в себя право поменять свое мнение в любое время и по любым причинам, если лицо при этом делает свободный выбор. Ни одно лицо не может подвергаться ущемлению любых прав на основе своих действительных, подразумеваемых или предполагаемых мнений. Все формы или попытки принуждения лиц к тому, чтобы они придерживались или не придерживались какого-либо мнения, запрещены.

Защищены мнения по любым вопросам, в том числе по социальным, политическим, научным, историческим, моральным или религиозным вопросам. Государства не могут налагать никакие исключения или ограничения свободы мнения или криминализировать приверженность какому-либо мнению.

Право на свободу выражения. Право искать и получать информацию

Право на свободу выражения включает в себя свободу искать и получать информацию. Это ключевая составляющая демократического управления, так как продвижение процессов принятия решений с участием общественности невозможно без достаточного доступа к информации…

Обеспечение доступа к информации может быть полезным для достижения справедливости и возмещения ущерба, в частности, после периодов серьёзных нарушений прав человека. Совет ООН по правам человека отметил, что общественность и отдельные лица имеют право на доступ к максимально полной информации о действиях и процессах принятия решений своего правительства.

Интернет и цифровые технологии создали новые возможности для лиц и СМИ пользоваться своим правом свободы выражения и иметь свободный доступ к информации в интернете. Любые ограничения, препятствующие потоку информации вне интернета или в интернете, должны соответствовать допустимым ограничениям, установленным в международном законодательстве о правах человека.

Право делиться любой информацией и идеями через любые СМИ вне зависимости от границ

Свобода мнения и выражения также включает в себя свободу выражать и предоставлять любую информацию и идеи, которые можно передать другим, в любой форме и через любые СМИ. Информация или идеи, которые государственные органы или большая часть общественности могут счесть критическими или противоречивыми, включая идеи или взгляды, могущие «шокировать, оскорбить или обеспокоить», также входят в данное понятие. Комментарии по поводу собственных или общественных дел, опрос общественного мнения, обсуждение прав человека, журналистика, научные исследования, выражение этнической, культурной, языковой и религиозной идентичности и художественное самовыражение, реклама и преподавание все являют собой примеры форм выражения, попадающие под определение свободы выражения. К этому же понятию относятся политические беседы и реклама во время предвыборных кампаний.

Выражение может принимать любые устные, письменные и жестовые формы, а также невербальное выражение, такое как изображения или объекты искусства. Все они защищены. Среди способов выражения могут быть книги, газеты, памфлеты, плакаты и баннеры, а также любые формы аудиовизуальных, электронных и основанные на интернет средства выражения.

Строго предписанные ограничения права на свободу выражения

Международные и региональные конвенции, суды и механизмы в области прав человека признают, что свободу выражения можно ограничить законодательно определёнными, чётко предписанными способами и при определённых обстоятельствах. Ограничения пользования свободой выражения не должны ставить под угрозу само это право. Комитет ООН по правам человека не раз отмечал, что связь между правом и ограничением и между нормой и исключением нельзя трактовать в обратном направлении.

Любые такие ограничения должны пройти такой сводный тест из трёх частей:

– Они должны быть предусмотрены законом в понятной и доступной для всех форме (принцип правовой определённости, предсказуемости и прозрачности).

– Они должны стремиться к достижению одной из целей, перечисленных в статье 19.3 МПГПП, т.е. уважать права и репутации других лиц; охранять государственную безопасность, общественный порядок, здоровье или нравственность населения (принцип легитимности).

– Должно быть доказано, что они необходимы и что они являются наименее жёсткими необходимыми мерами, соответствующими предполагаемой цели (принципы необходимости и соразмерности).

Согласно статье 20.2 МПГПП, государства обязаны законодательно запретить «всякое выступление в пользу национальной, расовой или религиозной ненависти, представляющее собой подстрекательство к дискриминации, вражде или насилию». Однако, такие ограничения должны всегда быть соразмерны намеченной цели.

Каждое государство обязано соблюдать право на свободу мнения и выражения и заботиться о том, чтобы это право было реализовано во внутреннем законодательстве. Любой законодательный акт, ограничивающий право на свободу мнения и выражения, должен выполнять орган, не зависимый от любого политического, коммерческого или иного нежелательного влияния, без своеволия или дискриминации, с обеспечением достаточных мер предосторожности против злоупотребления, включая возможность опротестования и средства юридической защиты против его неправомочного применения».

Столь обильное цитирование было необходимо для того, чтобы показать, что с точки зрения европейских норм попытки «нормо-сочинителей» загнать медиа-сферу Украины в «стойло» являются даже не столько нарушением закона и верховенства права, сколько банальной психиатрией.