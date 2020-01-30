Итоги дня: Спецоперация «билборд» в Киеве, поддержка Канады и смерть украинских рек

Главная » Политика » Итоги дня: Спецоперация "билборд" в Киеве, поддержка Канады и смерть украинских рек Итоги дня: Спецоперация "билборд" в Киеве, поддержка Канады и смерть украинских рек

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На улицах столицы незаконно разместили плакаты с провокационным содержанием, в Украине исчезло 10 тысяч рек, а экс-замминистра Грымчака освободили из-под стражи, — такими были главные новости сегодня, 30 января.

Человек дня — 92-летняя американка Хелен Рут ван Винкль. Эта невероятная женщина доказала, что можно покорить мир своими снимками в любом возрасте. Как и в любом возрасте можно блистать и покорять ярчайшими образами и позитивом, который не знает, что такое время. Хелен Рут ван Винкль, к тому же — снимается для рекламных кампаний нижнего белья и является лицом бренда Missguided, информируют Экономические Новости.

Скандальные билборды в столице

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На улицах украинской столицы этой ночью незаконно разместили плакаты с провокационным содержанием, полиция оперативно принялась расследовать инцидент. Сегодня же правоохранители задержали трех подозреваемых. На скандальных билбордах был изображен основатель строительной компании Holly Industrial Олег Катющенко и написано: «Россия – наш главный стратегический партнер». Супруга бизнесмена оперативно сообщила о том, что они не имеют отношения к этим билбордам. Украинцы пока что остаются в недоумении и рассуждают, что же это может быть: чёрный пиар или спецоперация.

Исчезновение рек

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За годы независимости с 1991 года в Украине исчезло более 10 тысяч рек. В Национальной Экологической Раде сообщили о том, что речки исчезают из-за стремительного изменения климата и загрязнения вод, погибают водные живые ресурсы. Водные источники загрязнены до такой степени, что из них невозможно брать питьевую воду. Сейчас наша страна находится на 125 месте из 180 стран по количеству питьевой воды на душу населения.

Грымчак на свободе

Обвиненный во взяточничестве бывший заместитель министра по вопросам оккупированных территорий Юрий Грымчак освобожден из-под стражи. Теперь он должен находиться под круглосуточным домашним арестом.

Санкции Канады против РФ

Канада расширила санкции против Российской Федерации из-за проведения нелегитимных выборов на территории аннексированного крымского полуострова. Кроме того, в Канаде напомнили о том, что неизменно поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины.

Самолет из Китая в Украине

Самолет МАУ, эвакуировавший украинцев с острова Хайнань в Китае из-за вспышки коронавируса, приземлился в аэропорту «Борисполь». Этим самолетом домой вернулись 158 украинцев, которые рассказали, что в китайском городе нет паники, хотя люди и размели все маски и продукты в магазинах.