Итоги дня: Скандал со свободой слова, угроза для НАТО и сероватая пятница

Главная » Политика » Итоги дня: Скандал со свободой слова, угроза для НАТО и сероватая пятница Итоги дня: Скандал со свободой слова, угроза для НАТО и сероватая пятница

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Нардеп от «Слуги народа» удивила украинцев высказыванием о приглушении свободы слова, Министр обороны Британии назвал угрозу для НАТО, а украинцы обсуждают хитрости украинских продавцов в «черную пятницу», — такими были главные новости сегодня, 29 ноября.

Человек дня — голкипер сборной Украины и донецкого «Шахтера» Андрей Пятов, который вошел в число лучших футболистов отбора к Евро-2020 по версии УЕФА. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назвал сборную отборочного турнира к чемпионату Европы, в состав которой попали представители девяти государств, информируют Экономические Новости.

Свобода слова в Украине под угрозой?

Бывшая журналистка и действующий нардеп от партии Слуга народа Ольга Василевская-Смаглюк заявила, что в Украине «пора приглушить свободу слова». Так она отреагировала на скандал с волонтёром Марусей Зриробий, которую обвиняют в угрозах в адрес президента Владимира Зеленского. «Мне кажется, что у нас в стране насколько сильна свобода слова, что ее пора бы уже приглушить, из уважения к институту президентства фильтровать свою речь», — сказала нардепша, вызвав нешуточный резонанс в стране. Сама же Смаглюк-Василевская заявила, что её слова были вырваны из контекста, и что она просто призывала людей к самоцензуре.

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Рекордное укрепление гривны

В последние дни курс гривны укрепился до 24 за доллар, что вызывает некоторое удивление у украинцев. В Национальном банке Украины пояснили, что на рекордное укрепление курса гривны повлияли рост производительности производства и снижение мировых цен на энергетические товары. Регулятор также пояснил, что курс гривны формируется не административно, а под влиянием фундаментальных экономических факторов.

Угроза для НАТО

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Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес считает, что Российская Федерация представляет реальную угрозу для НАТО. «Россия шаг за шагом, миллиметр за миллиметром тестирует нашу решимость. Отчасти она использует Украину, чтобы сделать это, использует гибридный способ ведения войны«, — заявил он.

Газопровод Путина: Украина потеряла последнего союзника

Дания всё же разрешила продолжить строительство путинского газопровода «Северный поток-2», который идет в обход Украины, в своих водах. Компания Nord Stream 2 продолжит работы к юго-востоку от острова Борнхольм.

«Черная пятница» в Украине и мире

«Черная пятница» в Украине оказалась, скорее, сероватой и не совсем честной. Многие интернет-пользователи целый день делились своими наблюдениями о том, как цена на разные товары внезапно росла в последние дни, что потом якобы сильно упасть.А вот в США сложилась несколько иная ситуация — там традиционно собирались километровые очереди, начиная с самой полночи. Вот только, как обычно, со скидкой можно было купить только недорогие товары — люксовые бренды не ведутся на это маркетинговое баловство.

Погода в Украине: штормовое предупреждение

Украинцев предупредили: 2-3 декабря погода в стране резко ухудшится, объявлено штормовое предупреждение. В большинстве регионов ожидаются снег и мокрый снег, образование снежного покрова высотой до восьми сантиметров. Также, автомобилистов предупредили о гололедице на дорогах.