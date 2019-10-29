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Итоги дня: Добровольцы в законе, начало разведения войск и новые штрафы для украинцев

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Американский президент Дональд Трамп заявил о ликвидации еще одного террориста ИГИЛ, в Украине будут наказывать за перевозку детей без автокресел, а Рада приняла за основу закон о предоставлении статуса УБД добровольцам, — такими были главные новости сегодня, 29 октября.

Итоги дня: Добровольцы в законе, начало разведения войск и новые штрафы для украинцев

Человек дня — народный депутат София Федина. Ранее народный депутат от «Европейской солидарности» обсудила хамство Зеленского во время его общения с добровольцами в Золотом. Во время трансляции в Facebook она высказали предположение, что во время одной из таких поездок Зеленский может попасть под обстрел или стать жертвой покушения. После этого разыгралась нешуточная драма. Девушка рассказала о том, что начала получать в свой адрес жёсткие угрозы, что её ожидает судьба Екатерины Гандзюк, и она должна готовиться встретиться с Сашей Белым. Она заявила о том, что президент Владимир Зеленский должен расценивать её высказывание «как предупреждение, что не надо купаться только в своей теплой ванне», но и слушать другую точку зрения. А вот в Слуге народа восприняли слова как «угрозу» и «призыв к мятежу» и заблокировали трибуну в Верховной Раде, информируют Экономические Новости.

Итоги дня: Добровольцы в законе, начало разведения войск и новые штрафы для украинцев

Закон о добровольцах

Итоги дня: Добровольцы в законе, начало разведения войск и новые штрафы для украинцев

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Во вторник Украины поддержала в первом чтении проект закона о предоставлении статуса и социальных гарантий отдельным лицам из числа участников антитеррористической операции. Проект Закона под номером 2045-1 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предоставления статуса и социальных гарантий отдельным лицам из числа участников антитеррористической операции поддержали 318 депутатов.

Разведение войск началось

Разведение войск возле Золотого в Луганской области началось несмотря на несоблюдение террористами режима тишины в течение семи дней.

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Экономический прорыв

Президент Украины Владимир Зеленский уверен в том, что в Украине в скором времени произойдет экономический прорыв, о чем говорят ключевые профильные показатели. Он отметил, что во втором квартале был продемонстрирован рост в 4,6% реального ВВП, а международные организации серьезно улучшили прогнозы по экономическому росту Украины в 2020 году.

Ликвидация боевика

Президент США Дональд Трамп заявил, что в Сирии американские военнослужащие убили еще одного террориста «Исламского государства». По словам американского лидера, вслед за главарем Абу Бакр аль-Багдади был ликвидирован его преемник в в ИГИЛ.

Новые штрафы автомобилистам

Сегодня, 29 октября, Верховная Рада Украины ввела штрафы за перевозку детей не в автокреслах. Водителям-нарушителям придется заплатить от 510 до 850 гривен. Кроме того, запрещается перевозить детей до 16-летнего возраста в кузове любого грузового автомобиля и осуществлять перевозки организованных групп детей в темное время суток.

Итоги дня: Добровольцы в законе, начало разведения войск и новые штрафы для украинцев

Дифтерия в Украине

Дифтерия наступает на украинцев. В столице зафиксированы два случая опасного заболевания: у 9-летнего мальчика и у мужчины, которому около 30 лет. Ранее случаи дифтерии зафиксированы в Закарпатской, Тернопольской областях. Отметим, смертность от этой болезни без сыворотки достигает 50%.

Автор: Инна Погрибная
29.10.2019 21:00:36
Посещений: 19
Инна Погрибная

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