Виктор Таран: Новое перемирие на Донбассе может оказаться «троянским конем» для Украины

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Почему захват автобуса в Луцке выглядит как плохо срежиссированный сценарий и почему вся рать Авакова с собаками, дронами и Антоном Геращенко оказываются бессильны против одного террориста, стоит ли легализовать оружие в Украине, кто пользуется уязвимостью и эмоциональностью Президента Зеленского, чтобы протягивать выгодные для себя решения, почему Украине ни при каких обстоятельствах не стоит подписывать документ о прекращении огня на Донбассе и какую ловушку подготовила Россия в этом документе, возможно ли наступление России из Крыма уже осенью этого года.

Идет ли спикер ВР Разумков в самостоятельное политическое плавание и кто за ним стоит, почему Зеленскому не стоит волноваться из-за своего рейтинга до конца текущего года, может ли пандемия, карантин, экономический кризис, захваты, поджоги, минирования и заказные убийства привести к массовым беспорядкам в Украине осенью и кто будет «раскачивать лодку», чьи методички озвучивают Давид Жвания и Андрей Деркач по поводу коррупционных преступлений Порошенко и не пахнет ли здесь «русским духом», почему Хабаровск — это не Россия и чем закончится народный бунт против Москвы на Дальнем Востоке (см. видео), что нужно сделать, чтобы глобальные мировые игроки не разорвали Украину на куски за ее спиной? Обо всем этом и многом другом мы поговорили в интервью с политологом Виктором Тараном специально для «Экономических новостей», информируют Экономические Новости.

Захват заложников в Луцке, в Полтаве, взрывы возле станций метро «Минская» и «Шулявская», звонки о минировании стратегических объектов. По вашему мнению, все эти события связаны? Это проявление нездорового общества, чье-то желание поднять стремительно падающий рейтинг Зеленского и доказать незаменимость Авакова, или спецоперация по отвлечению внимания от чего-то более значимого?

Объективности ради надо признать, что подобные теракты не стали чем-то новым в информационном поле Украины. Мы хорошо помним, что в последние годы неоднократно происходили события, которые можно отнести к тем, которые имеют признаки террористических актов. Следует отметить, что теракты, которые имели место в последнее время, выглядят очень странно и имеют много совпадений, и которые заставляют общество задуматься над тем, а что же на самом деле происходит.

Существует две основные версии — это или плохо срежиссированная игра актеров, или очень слабая работа наших спецслужб, которые не смогли элементарно скоординировать свои действия, как на этапе локализации террористов, так и на этапе предотвращения осуществления этих террористических актов. Обе эти теории имеют своих сторонников. Но на все эти вопросы общество сможет получить ответ только после того, как будет осуществлено открытое и прозрачное расследование каждого инцидента, и когда каждое дело будет доведено до суда и будет вынесен справедливый приговор. Это крайне важно, так как предыдущие теракты, в том числе и инцидент на мосту Метро, ​​продемонстрировали отсутствие расследования и приговора за совершенное правонарушение.

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Складывается такое впечатление, что система играет в поддавки, типа: «Ребята, вы выйдите, сделайте красивое шоу, а затем по амнистии, или по справке относительно психического состояния, мы вас отпустим, а между тем, МЫ (ВЛАСТЬ) на этом поднимем свои рейтинги». Без всестороннего расследования недоверие в обществе к правоохранительным органам будет только углубляться.

Еще одна версия которая распространяется в сети о событиях в Луцке, это то, что прослеживается гипотетическое участие России в организации данных событий. Ведь первыми информацию о захвате автобуса начали разгонять одиозные пропагандисты Скабеева, Соловьев и анонимные телеграмм-свалки под управлением ФСБ. Это может быть провокация российских спецслужб?

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В данном конкретном случае, я не думаю, что это провокация ФСБ. Распространение данной информаций в российских СМИ — это элемент гибридной войны, которую ведет против нас Россия. Если вы заметили, то Россия информационно усиливает каждый негатив, который у нас происходит. В дальнейшем они разгоняют его в информационном пространстве для подтверждения своего тезиса, что Украина — это государство, которое не состоялось.

Основной месседж был о том, что спецслужбы не работают, террористы в Украине постоянно захватывают автобусы с мирными гражданами, не работает судебная система, в стране нет системы предотвращения преступности и тому подобное.

Второй важный месседж — это, собственно, сами персоны, осуществляющие террористические акты. Почему-то (?) так постоянно получается, что все «террористы» — это бывшие участники АТО, добровольцы или участники Революции Достоинства. А вот дальше — раскручивается тезис о том, что в Украине идет война и слово ветеран — равняется слову бандит. Именно эти тезисе крайне опасны, поскольку это попытка со стороны агрессора деморализовать наше общество, вызвать в обществе негатив к тем бойцам и патриотам, которые ежедневно защищают нас на Востоке.

Бесспорно, среди людей, которые прошли АТО, есть определенное количество бандитов, но это количество не так критично велико, как сейчас пытаются представить пропагандистские СМИ.

Как думаете, после событий в Луцке, не начнет ли Кремль педалировать тезис о том, что Зеленский общается с террористами, но не хочет выполнять требования сепаратистов на Донбассе?

Вынужден признать, что вы правы. Бесспорно, есть такая версия, что этот террористический акт — один из элементов давления на Президента. Если пойдем по этой версии далее, то давайте покажем читателям все пазлы этой картины. За последние несколько месяцев на Востоке Украины активизировались российские террористы и боевики. Число жертв с украинской стороны существенно выросла. Главнокомандующий постоянно получает оперативные данные о наших потерях. Мы знаем, что у Зеленского есть одна характерная черта, которую успешно используют его враги. Он эмоционально очень уязвим. А это значит, что на него можно давить именно через такие, чисто человеческие слабости.

Россия, по моему мнению, очень удачно этим пользуется. Цель? Все просто — добиться полной легализации боевиков ОРДЛО в дальнейших переговорах по Донбассу. И судя по последним событиям (имею в виду новое перемирие и разговор Зеленского с Путиным) частично россияне достигли своей цели.

Вы сказали что эмоциональностью Президента воспользовались в случае с луцким террористом. По вашему мнению, кто воспользовался и предложил Президенту пойти навстречу требованиям террориста, возможно Аваков, или другие люди из окружения Зеленского? Кому было выгодно «подставить» Зеленского?

Очень часто президент Зеленский принимает эмоциональные решения. И этим пользуется все его окружение, которое его хорошо изучило. Когда я говорю — все окружение, я имею в виду Ермака, Авакова и других.

Очень много людей, которые раньше работали в Офисе Президента отмечали, что главная проблема в том, что Зеленский часто принимает решение не на основании некоторого раздумья и альтернативных вариантов, а исключительно ввиду того, кто первый ему предложит то или иное решение. До тех пор, пока Зеленский будет принимать решение через подобный алгоритм, до тех пор, его окружение будет этим пользоваться.

Очень надеюсь, что Президент сможет минимизировать эмоциональный фактор в принятии решений государственного значения. Поскольку в воюющей стране, котороя находится еще и в зоне экономической турбулентности, эмоциональные решения принимаемые на основе порывов, а не на основе рацио, могут привести к катастрофическим последствиям.

Как вы относитесь к легализации оружия? Возможно террорист дважды подумал бы, захватывать автобус с пассажирами, у которых, возможно, есть легальное оружие?

Безусловно, я сторонник легализаций оружия. Но при определенных условиях. Во-первых, речь идет о короткоствольном оружии, типа пистолет, который может приобрести гражданин Украины после прохождения всех необходимых процедур таких, как: медицинская экспертиза, справка о несудимости, соответствующие учебные курсы по использованию этого оружия и т.д.

Во-вторых, необходимо принять закон об амнистии оружия, поскольку с 2014 года на руках у людей очень много оружия. Украинцы его приобрели нелегальным путем, опасаясь, что начнутся боевые действия. Этот шаг позволит людям легализовать это оружие. Это можно сделать двумя способами, или организовать что-то типа, месячник сдачи оружия, или оружие, приобретенное нелегально, можно легализовать через прописанные в законе условиях.

Как показывает статистика, страны в которых оружие легализовано, уровень преступности значительно ниже, чем в странах, где оружие не легализовано. Кроме того, наблюдается очень интересный факт, что применяют оружие преимущественно граждане, а не полицейские, в большинстве случаев препятствуя преступлению.

Очень важно в рамках легализации оружия четко понимать — где и при каких обстоятельствах можно применять оружие. Поскольку часто происходят случаи, когда человек защищая себя от преступников, применила оружие у себя дома. А потом несет за это ответственность.

Уверен, что закон о применении оружия 1992 так же необходимо пересматривать и приспосабливать к нынешним реалиям. Это должна быть комплексная реформа. Кстати, напомню, что в свое время Президент Зеленский обещал это сделать.

К сожалению, раненый украинский воин, которого не смогли забрать с нейтральной полосы, погиб. Четыре дня он лежал истекая кровью и никто ему не помог! Все что сделал Главнокомандующий Зеленский — написал пост, что берет эту ситуацию под личный контроль и отправил туда Хомчака. Власть не смогла организовать нормальную эвакуацию, при этом врали и дезинформировали общество. Что вы думаете об этой истории?

В контексте данной ситуацией выскажу четыре кратких тезисы. Во-первых, я не помню подобного прецедента начиная с февраля 2015 года, имею в виду — «Дебальцевский кольцо».Во-вторых, подобные инциденты деморализуют армию, потому что каждый солдат понимает, если он попадет в подобную ситуацию неизвестно что с ним будет дальше. В-третьих, необходимо провести полноценное расследование, с тем чтобы понять — кто конкретно несет за этот вопиющий случай ответственность. Уверен, это очень легко можно сделать, поскольку в армии все процессы регламентированы и очень легко и быстро можно обнаружить: кто дал приказ, кто его подписал, кто докладывал.

И четвертое и главное. Должно быть показательное наказание, подчеркиваю, показательный суд на теми, кто виноват в смерти человека. И это должно быть сделано в кратчайшие сроки, поскольку угроза эскалации осенью существенно повышается и солдаты должны знать, что они будут защищены при любых обстоятельствах. «Шапки» должны полететь у всех.

На очередном заседании Трехсторонней контактной группы в Минске договорились о полном прекращении огня. Это «зрада чи перемога» для Украины, как вы считаете?

На самом деле, ситуация в данном вопросе гораздо хуже, поскольку впервые этот документ о прекращении огня нас пытаются заставить подписать в двустороннем формате — Украина и террористы ОРДЛО. Если раньше подписывали подобный документ украинская и российская сторона, а также ОРДЛО, то теперь только Украина и ОРДЛО. И здесь имеется очень принципиальная вещь, на которую я хочу обратить внимание. Алгоритм, на котором настаивает Россия, выводит ее за скобки участника боевых действий. Россия сразу же оказывается в позиции, о которой она давно мечтала, стать просто наблюдателем, а не стороной конфликта. Если мы пойдем по этому сценарию, тогда мечта россиян станет нашей реальностью — путинский нарратив о гражданской войне в Украине будет подтвержден документально.

По моей информации, и судя по тому, какую истерику подняли российские телеграмм каналы ,которыми руководит ФСБ, Украина пока на это не идет. Очень надеюсь, что этого сценария не будет. В противном случае, следующим этапом будет легализация гражданской войны, а дальше, возможен следующий сценарий. Например, конфликт может быть закреплен документально, как внутренний.

И здесь, предположим, с территории Украины идет обстрел, например, машин ОБСЕ. Россияне заявляют, что это сделали украинские военные и доказать обратное будет невозможно, потому что мы обязались прекратить действие разведывательных групп, отвести технику. По сути, мы сами себя ослепили на линии огня. И при таких обстоятельствах доказать свою правоту мы не сможем. Да и где гарантия, что россияне, имея на границе войска в рамках учений «Кавказ 2020», не скажут, что они должны защитить своих братьев и не начнут эскалацию.

Поэтому со стороны Украины подписание данного документа является недопустимым. Кроме того, россияне настаивают, чтобы мы разминировали 13 зон. А где гарантия, что они потом просто танками на нас не пойдут? Я очень надеюсь, что Главнокомандующий Зеленский это понимает, или люди, которые его окружают ему это объяснили, и Украина на это не пойдет.

Вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников утверждает, что «Минск» устарел и его надо пересматривать, а процесс безопасной реинтеграции Донбасса займет минимум 25 лет. Выходит, при каденции Зеленского мы не увидим конца войны на Востоке и Донбасс в составе Украины?

Во-первых, мы не знаем сколько продлится каденция Зеленского. Во-вторых, я благодарен г-ну Резникову, что он сказал вслух то, о чем многие думают. Только он решился озвучить сценарий, который на самом деле давно разрабатывался и нынешней и предыдущей властями. Уверен, что кто-то должен начинать озвучивать тезис, который в свое время говорил Порошенко, а потом повторил Зеленский о том, что нам важны люди, а не территории.

Мы видим, что Россия заинтересована в продолжении конфликта. Россия не идет на мирный сценарий урегулирования, она заинтересована в создании новой зоны постоянного конфликта, по образцу Приднестровья, Нагорного Карабаха, или Абхазии. Поэтому Резников сделал информационный вброс с тем, чтобы посмотреть и потестить, как люди отреагируют на такой тезис. Если будет резкий негатив, то Офис Президента этот тезис забудет, если будет понимание со стороны общества, тогда начнут дальше развивать эту историю. Это классическая тактика Офиса Президента. Они часто прибегают к информационным вбросам осуществляя, так называемое, информационное тестирование одной из стратегий по тем или иным вопросам, которые лежат в ОП на рассмотрении.

Деркач анонсирует «… волнения по отколу Западной Украины», которые, якобы планируют Порошенко и Турчинов на вторую неделю сентября. А вторая неделя сентября — разгар «Кавказ-2020». На ваш взгляд, это совпадение, или это старая классика спецслужб Кремля?

Думаю, что за этими тезисами ничего не стоит, просто ФСБ с помощью Деркача пытается запугать и давит на Зеленского, чтобы он пошел на уступки в Минском процессе.

Сценарий раскола Украины активно разрабатывался еще во времена Януковичем в январе-феврале 2014 года. Тогда они хотели создать ОРДЛО, только наоборот. Планировали создать «Западную Народную Украинскую Республику». Но этому сценарию помешала олимпиада в Сочи. Россияне не хотели переводить войну в активную фазу пока у них идет Олимпиада. А после Олимпиады произошли события 18-20 февраля и Янукович просто сбежал. Сейчас Деркач разгоняет те же тезисы и сценарии, которые в феврале готовил Янукович.

Собственно, напомню, это то же, что предлагал летом 2014 года Жириновский, обращаясь к Европе, чтобы те забрали себе Западную Украину. И сама риторика сейчас разгоняется медведчуковскимы телеканалами. Безусловно, у них есть такая мечта. Но убежден, что этот тезис ФСБ, который разгоняет Деркач, разобьется об украинский народ, как это было в 2014 году, и украинцы защитят свою землю.

Милитаризация аннексированного Крыма Россией вызывает напряженность в бассейнах Черного и Азовского морей. Многие украинские военные предупреждают о возможности развертывания, так называемого, военного сценария с захваченного полуострова осенью. А как считаете вы? Действительно РФ планирует перейти к активной фазе боевых действий?

Я считаю, что наступление непосредственно из Крыма мало эффективно, поскольку военные потери будут очень болезненными для россиян. Верю ли я в высадку десанта со стороны Мариуполя, а также со стороны трех тактических групп (120 тыс., которые сконцентрированы вокруг Харькова и ОРДЛО)? Да, этот сценарий представляется мне более реалистичным.

А милитаризация Крыму нужна для других целей. Это такая «крайняя точка России», которая выгодна для атаки на Турцию и Европу. И они будут использовать Крым для немного других задач.

Кроме того, Путин использует хорошо известную тактику — это когда на оккупированную территорию , которую можно потерять, заводятся войска вместе с семьями. В этом случае, военные будут защищать эту территория более упорно. Сейчас Россия просто насыщает Крымский полуостров этническими русскими и их семьями. А это значит, что эту территорию будет потом гораздо труднее реинтегрировать в Украине.

Зеленский обещал мир в стране, конец эпохи бедности, побороть коррупцию, побороть олигархов, вернуть награбленное в страну и т.д. Прошел год, ни одно из этих обещаний Зеленский не выполнил. Страна скатывается к насилию, бедности и экономической пропасти. Каковы ваши прогнозы на осень-зиму?

На осень экономическая ситуация может ухудшиться. Правительство Шмыгаля до сих пор не продемонстрировало, каким образом страна будет преодолевать экономический кризис. Кроме того, ситуация ухудшится в связи с изменением менеджмента Национального Банка, поскольку в случае, если МВФ не поверит в независимость НБУ, страна не получит второй транш от МВФ осенью этого года. Кроме того, отдельные политические силы будут раскачивать ситуацию накануне местных выборов. Им будет выгодно дестабилизировать ситуацию, чтобы получить большинство в местных советах.

В первую очередь это касается «ОПЗЖ», «ЕС», «Батькивщины» и партии Шария. Все они будут раскачивать ситуацию, каждая политическая сила в свою пользу. Кроме того, присоединятся к «раскачивания лодки» и локальные игроки — это ФОПы, аграрии и профсоюзы. В этой ситуации у Зеленского вариантов немного. Первое, что ему нужно сделать — это показать реалистичную программу выхода из кризиса, а второе — это начинать глубокий инклюзивный диалог с каждой из групп.

Нужно пытаться сделать из врагов не то чтобы союзников, а хотя бы попытаться добиться их нейтралитета. Здесь все просто. Профсоюзы необходимо убедить в том, что не будет изменений в трудовой кодекс, ФОПам — предложить качественные изменения, в которых они реально нуждаются, аграриям — объяснить, что земельная реформа будет качественно подготовлена ​​и обеспечит им земельные кредиты, а тот налог, который предложил Даниил Гетманцев на паи, он не будет воплощен в жизнь.

Что касается политических партий, то надо формировать Правительство народного доверия и делиться портфелями с «ОПЗЖ», «ЕС», «Батькивщиной» и ставить компромиссного премьера-технаря и начинать вытаскивать страну из кризиса. Опыт таких стран как Австралия, Финляндия, Индонезия, Великобритания показал, что в условиях кризиса, только Правительство народного доверия и консолидированные действия выводили страны из кризиса. Это единственный шанс, который есть у Зеленского. А хватит ли у него политической мудрости, покажет осень.

Спикер Верховной Рады в последнее время проявляет высокую медийную активность. У вас нет ощущения, что Зеленский для него пройденный этап и Разумков постепенно уходит в самостоятельное плавание?

Начну с шутками. Если кто-то выглядит белым с перьями, как утка, если кто-то плавает в воде, как утка, если делает кря-кря, как утка, то наверное — это утка. Если спикер парламента делает большие пресс-конференции, на которых он озвучивает тезисы, которые не совпадают с тезисами Президента, если спикер парламента делает медийную кампанию со стратегией, которая не похожа на стратегию Президента, если спикер Парламента формирует свои группы и накапливает политические активы, то это похоже на собственную политическую игру. Я считаю, что это и есть собственная политическая игра Разумкова.

Так, по моей информации Разумков готовится к самостоятельной политической игре и даже ведет переговоры с олигархами. Более того, олигархи готовы на него ставить. По моей информации, он будет играть на настроениях электората Юго-Востока Украины. А это именно тот электорат, который откалывается от Слуг, но не готов принять сторону «ОПЗЖ».

Разумкув — это, некий, образ молодого Тигипко. Он будет играть именно в этом амплуа.

Но здесь есть одна проблема. На этом поле у ​​него есть конкуренты — это Шарий и Пальчевский. Последнего сейчас «загоняют» именно в эту нишу, судя по бигбордам, которые развешаны по всей стране. Кроме того, есть информация, что его финансируют те же люди, которые связывают с партией «ОПЗЖ» с тем, чтобы именно перехватить эту часть электората.

Разумков им не нужен — как самостоятельная политическая фигура. И судя по тому, что Пальчевский не вылазит с телеканалов, аффилированных с Медведчуком, то можно предположить, что его финансирует именно Медведчук. Конечно, прямых доказательств у меня нет.

Разумкову будет очень не просто. Но он заручился поддержкой человека, который ранее занимал эту электоральную нишу, человеком, который не получили фракцию в нынешней Верховной Раде впервые за много времени.

Вы имеете в виду олигарх Рината Ахметова?

Это вы сказали, а не я.

Говорят, что на следующих президентских выборах в Украине мы увидим трех основных фаворитов: Бойко или Медведчука — на пророссийском фланге, Разумкова — с левого центра (вашим и нашим) и Порошенко — на правоцентристском. А как считаете вы?

Вы забыли о Зеленского. У него пока рейтинги самые лучшие и высокий уровень доверия. Кроме того, существует еще один важный момент. До сих пор не появилось альтернативы на его электоральном поле. Бойко и Порошенко имеют по 15-17% поддержки, но они не конкуренты Зеленскому. Люди пока испытывают большой негатив к старым политиков. Уверен, что до конца года Зеленский может не бояться. А вообще на Банковой рассматривается сценарий досрочных парламентских выборов во главе с Зеленским. Если это будет сделано не позднее весны следующего года, то у него большие шансы их выиграть с большим отрывом.

У Зеленского сегодня в 2,5 раза выше рейтинг от близлежащему конкурента. И никто не работает на его электоральном поле. Вы назвали Разумкова, но он первый заходит на его электоральное поле. Все остальные топчутся, каждый — в своей нише.

На сегодня, согласно соцопросам, во втором туре Бойко и Порошенко проигрывают Зеленскому. Что будет весной — посмотрим. Но к концу года Зеленский может не волноваться.

Еще один важный момент. Центральные олигархические СМИ по-прежнему «играют» в пользу Зеленского. И пока они это будут делать, Зеленскому можно не бояться.

Между главными соперниками на выборах в США в ноябре 2020 образовалась электоральная пропасть. 40% избирателей готовы голосовать за Трампа, 55% — за Байдена. Шансы Трампа, которого поддерживают Кремль и его украинские сателлиты, становятся все более призрачными. Тема «Бурисмы» и «пленок Деркача» на американских избирателей никак не повлияли. Байден, в отличие от Трампа — системный американский политик, с системным отношением к Украине. Как думаете, победа Байдена может радикально повлиять на политическую ситуацию в Украине и конфликт на Донбассе?

Помните Альберта Гора и Хиллари Клинтон? Они набирали больше голосов в отличие от их оппонентов республиканцев. Но они проигрывали выборы, потому что они не побеждали в ключевых штатах. На сегодня, странная избирательная система США, не дает понимания, побеждает окончательно Джозеф Байден в тех штатах, которые «колеблются», особенно штаты — Восточного побережья. Это там, где неожиданно победил Дональд Трамп, а как раз там ситуация довольно шаткая.

Велики ли шансы выиграть предстоящие выборы у Байдена? Да, шансы очень хорошие. Но все может измениться. Очень многие штаты сомневаются. Поэтому все не так однозначно и осень покажет.

Изменится ли политика Байдена по отношению к Украине? Мне трудно спрогнозировать. Но точно знаю, что изменится политика США по отношению к России, потому что он «зашел» на выборы на антироссийской риторике. Кроме того, после предстоящих президентских выборов может в корне поменяться вся международная политика США. После коронавируса, импотенции международных институтов, которые не способны дать ответы на современные вызовы, международная политика претерпевает существенные изменения.

Если вдруг Байден захочет проводить реформы мирового порядка, на которых настаивает Путин, то в этой ситуации, поскольку Украина не является субъектной, нас просто поделят за нашей спиной. Это большой риск! Поэтому, все что мы должны сейчас делать — это максимально дистанцироваться от выборов в США и не ссориться ни с Байденом ни с Трампом.

Нам нужно взять паузу и «накачать геополитические мускулы». Набрать субъектности. Мы должны показать, чем мы можем быть интересны международным игрокам. Это может быть реанимация идеи «Междуморья» (Концепция партнерского блока государств от Балтийского до Черного и Адриатического морей, — прим. ред). Это может быть ГУАМ (Организация за демократию и экономическое развитие ГУАМ — региональное объединение четырех государств: Грузии, Украины, Азербайджанской Республики и Республики Молдова, — прим. ред.). и т.д. Чтобы потом, когда придет новая администрация в Белый Дом, мы могли «продать» себя, как субъектное государство этим международным геополитическим и геоэкономическим хабам.

Но для этого сначала нужно прекращать внутреннюю политическую войну, усиливать международный блок, в том числе и за счет контактов Порошенко, который полностью «взул» Зеленского по связям с европейцами и американцами. Сейчас он имеет неслыханную поддержку Запада, о которой Зеленский может только мечтать. И этим нужно пользоваться. Украина у нас одна! И мы не можем допустить, чтобы из-за внутренних распрей мы ее потеряли.

Подытоживая. Нам нужно набивать мускулы и внимательно наблюдать за тем, кто выиграет выборы в США и потом ехать договариваться с новым президентом о месте и роли Украины в новой мировой архитектуре. В противном случае, Украина поделят без нас. И тогда здесь не будет ни Зеленского или Порошенко, ни Медведчука или олигархов. Здесь будет только российско-путинский оккупационный сапог.