Итоги дня: Звездное время «Ольхи-М», школа депутатов и огненный ад в Сибири

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Минобороны показало кадры с новых испытаний высокоточного ракетного комплекса «Ольха-М», депутаты проходят учение в Трускавце, а российская Сибирь стирается с лица Земли, — такими были главные новости сегодня, 29 июля.

Человек дня — скандально известный начальник управления Национальной полиции Днепропетровской области Виталий Глуховеря, которого уволили с занимаемой должности. В полиции рассказали о том, что, согласно приказу главы МВД, 27 июля было начато служебное расследование по факту событий, имевших место в Днепре, информируют Экономические Новости.

Слуги в Трускавце

Новость дня — будущие народные депутаты от партии «Слуга народа» прибыли в Трускавец, где будут проходить однонедельный интенсив. В основе его методики — Гарвардский курс преподавания для взрослых. В понедельник ленты в социальных сетях будущих депутатов пестрят фотографиями из Трускавца. Стоит отметить, что у украинцев возник вопрос, почему для учебы был выбран самый дорогой отель курортного города. Комментируя это, Дмитрий Разумков ответил: «сняли то, что у нас была возможность снять».

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Звездное время «Ольхи-М»

На военном полигоне в Одесской области прошли испытания нового образца ракетного вооружения − комплекса «Ольха – М». Пуск ракет проводили штатными расчетами 107-й реактивной артиллерийской бригады, и именно они будут первыми в ВС Украины, арсеналы которой будут усилены новыми разработками. Это изделие является более дальнобойной версией уже поступившего на вооружение ВСУ ракетного комплекса «Ольха».

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Пожары в Сибири

Площадь лесных пожаров в Сибирском федеральном округе РФ на сегодня достигла свыше 1,6 млн га. И это только согласно официальным данным.

Международный канал

Офис президента Украины планирует запустить международный русскоязычный канал. В офисе отметили, что такой канал нужен, чтобы Украина могла бороться как за умы украинцев на оккупированных территориях Донбасса и Крыма, так и за умы россиян на территории Российской Федерации. Сообщается о том, в команде президента Владимира Зеленского хотят, чтобы это все-таки был государственный канал.

Американское оружие

Украина договаривается с США о контракте на закупку крупной партии летального оружия, который может быть реализован уже в этом году. Об этом рассказал посол Украины в США Валерий Чалый в интервью Укринформу.