Итоги дня: Провал дебатов за шаг до выборов, «план Б» Нафтогаза новый удар по РФ

Главная » Политика » Итоги дня: Провал дебатов за шаг до выборов, "план Б" Нафтогаза новый удар по РФ Итоги дня: Провал дебатов за шаг до выборов, "план Б" Нафтогаза новый удар по РФ

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США ударят по РФ новыми санкциями из-за отравления Скрипалей, кандидат в президенты Владимир Зеленский избавился от бизнеса в РФ, а глава «Нафтогаза» заявил о том, что «Северный поток-2» не будет запущен вовремя, — такими были главные новости Украины и мира сегодня, 29 марта.

Человек дня — , информируют Экономические Новости.

Провал дебатов

Сенсации все же не произошло: дебаты в последнюю пятницу перед выборами всё же не состоялись. На UA:Перший приехала только Юлия Тимошенко, но, увидев, что Петр Порошенко и Владимир Зеленский на канал не явились, также покинула студию, не смотря на просьбы журналистов.

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Зеленский избавился от бизнеса

Кандидат в президенты Владимир Зеленский избавился от своей доли в кинобизнесе в Российской Федерации, передав её в пользу Андрея Яковлева – автора «Студии Квартал-95».

Новые санкции

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По информации анонимных источников, Соединенные Штаты Америки уже приготовили новые санкции в отношении Российской Федерации из-за связи с делом об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочки Юлии в марте прошлого года в Солсбери. Соообщается о том, что новые ограничения затронут банковский сектор России.

«Северный поток-2» и его проблемы

Глава Нафтогаза Украины в пятницу, 29 марта, в Брюсселе заявил о том, что газопровод Северный поток-2 не будет запущен до 1 января 2020 года, когда завершается транзитный контракт между Украиной и РФ. После того, как Дания отказалась пойти навстречу, у путинского проекта появились дополнительные проблемы. Кроме того, Коболев заявил, что у Нафтогаза есть план «Б» на случай полного прекращения транзита российского газа.

Цены на нефть растут



Стоимость «черного золота» эталонных марок завершают квартал рекордным подъемом почти за десять лет. Сегодня, 29 марта, майские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures подорожали на $0,27 (0,4%) — до $68,09 за баррель.

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