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Итоги дня: Газовый голод, предательство ПАСЕ и странная «сделка века» Трампа

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Министр энергетики Оржель назвал новую цену на газ для населения, крупнейшие месторождения газа в нашей стране истощены, а ПАСЕ решила не вводить санкции против делегации Российской Федерации, — такими были главные новости сегодня, 29 января.

Итоги дня: Газовый голод, предательство ПАСЕ и странная сделка века Трампа

Человек дня — экс-замглавы МИД Украины по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль, которую назначили советником главы правления «Нафтогаза». В пресс-службе НАК сегодня, 29 января, заявили о том, что в сферу деятельности Зеркало будут входить международные отношения, а также поддержка позиции компании в международных судебных и арбитражных процессах, в частности — относительно захваченных РФ активов группы «Нафтогаз» на территории оккупированного крымского полуострова, информируют Экономические Новости.

Итоги дня: Газовый голод, предательство ПАСЕ и странная «сделка века» Трампа

Предательство ПАСЕ

Делегация в ПАСЕ должна продолжить работу без санкций, — именно такое решение сегодня, 29 января, принял Регламентный комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы. Таким образом было закрыто рассмотрение жалобы, которая была инициирована латвийским депутатом Марией Голубевой и поддержанной депутатами от Украины и других стран.

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Цена на газ

После изменения формулы образования цены на «голубое топливо» конечная его стоимость для населения и тепловиков составит около 6-7 тыс гривен за тысячу кубометров. Такая цена будет в этом месяце, но в феврале, по мнению министра энергетики Оржеля, может ещё опуститься.

Подсчет украинцев продолжается

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Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет сообщил о том, что ближайшие несколько месяцев правительство будет устанавливать количество украинцев на уровне районов. Он напомнил о том, что традиционная перепись в 21 веке не работает, так как во время пробной переписи, которая в декабре проводилась в районах Киева и Киевской области, около 25% людей не открывали дверь сотрудникам Госстата.

Газовый голод

Итоги дня: Газовый голод, предательство ПАСЕ и странная «сделка века» Трампа

В Укргаздобыче раскачали об истощении пяти крупнейших газовых месторождений компании больше, чем на 80 процентов. Больше всего опустели Западно-Крестищенское (90%) и Шебелинское (89%) месторождения. Немного больше запасов всё ещё находится в Яблуновском (79%), Ефремовском (82%) и Мелеховском (82%) месторождениях. Сейчас компания проводит разведку новых участков, на что идет немало средств.

«Сделка века» Трампа
Итоги дня: Газовый голод, предательство ПАСЕ и странная «сделка века» Трампа

Сегодня появились детали «сделки века» президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной, которые вызвали множество вопросов. Сам глава Белого дома свой 80-страничный документ считает «последней возможностью» и шансом для палестинцев создать своё государство. Сами же палестинцы назвали такое предложение «пощечиной». Вопросы вызывает то, что «сделка» можно считать игрой «в одни ворота», когда Израиль получает максимально выгодные условия, в то время как палестинцам предлагаются неприемлемые и даже унизительные условия. В частности, согласно плану Трампа, Иерусалим станет «неделимой» столицей Израиля, а палестинцам в качестве будущей столицы их государства предлагается всего лишь пригород Иерусалима Абу-Дис.

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Автор: Инна Погрибная
29.01.2020 21:00:56
Посещений: 15
Инна Погрибная

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