Итоги дня: Пять сценариев возращения Донбасса, важное обращение к Путину и перенос Рождества

Главная » Политика » Итоги дня: Пять сценариев возращения Донбасса, важное обращение к Путину и перенос Рождества Итоги дня: Пять сценариев возращения Донбасса, важное обращение к Путину и перенос Рождества

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В ГБР рассказали об обысках у волонтёра Зверобой, Макаревич и Ахеджакова обратились с мощным требованием к Путину, а в ПЦУ рассказали, что нужно сделать для переноса Рождества, — такими были главные новости сегодня, 28 ноября.

Человек дня — известный ректор, бизнесмен и шоумен Михаил Поплавский, которому сегодня, 28 ноября, исполнилось 70 лет. Поплавский, возможно, частенько становился героем шуток и анекдотов, но нет смысла спорить с тем, что он добился большого успеха. Сам культовый ректор рассказал о том, что начинал свою карьеру без спонсоров и меценатов. «Не бойтесь выделяться из толпы, из серой массы. Становитесь орлами и орлицами!» — советует Поплавский, информируют Экономические Новости.

Пять сценариев возвращение Донбасса

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявляет, что СНБО рассматривает пять сценариев реинтеграции оккупированного Донбасса. О деталях этих сценариев он пока говорить не может, но обещает, что над этим вопросом идёт активная работа.

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Обыски у Зверобой

Сегодня волонтёр Маруся Зверобой сообщила о том, что во время обысков у нее изъяли оружие, телефон и блокнот. В Бюро рассказали о том, что в четверг, 28 ноября, действительно было изьято оружия у волонтера и что обыски санкционированы судом, но в детали вдаваться пока не стали. Ранее ГБР направило в Генеральную прокуратуру Украины проект сообщение о подозрении и проект представления на снятие депутатской неприкосновенности с нардепа от Евросолидарности Софии Федины.

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Отставка Зеркаль

Заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль таки выполнила свое недавние обещание и сегодня, 28 ноября, написала заявление на увольнение. Вместе с тем, она заявила о том, что остаётся дипломатом и неравнодушным человеком.

Обращение к Путину

Известный музыкант Андрей Макаревич, актриса Лия Ахеджакова и многие другие известные люди России обратились к президенту РФ Владимиру Путину с призывом не подписывать закон о признании физических лиц иностранными агентами, который уже окрестили «юридически абсурдным». Закон «ограничивает права граждан получать и распространять информацию свободно и умаляет достоинство человека клеймом иностранного агента».

Перенос Рождества

Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний предположил, что Православная церковь Украины может начать официально отмечать Рождество по новому, григорианскому календарю, – то есть 25 декабря. Епископ ПЦУ, митрополит Переяславский и Вишневский Александр рассказал о том, что для перехода на новый календарь достаточно решения Синода, но это пока что теоретический вопрос.

Начало поста

Сегодня, 28 ноября, начался Рождественский пост, который продлится сорок дней. Он называется еще Четыредесятницей и должен приготовить душу и тело верующих к встрече Рождества Христова. Нельзя забывать о том, что главная задача Рождественского поста – очистить себя духовно. Очень важно не ссориться с родными и близкими, очистить себя от греховных мыслей и страстей. Это важнее, чем отказ от мяса или молока.