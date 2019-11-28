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Итоги дня: Пять сценариев возращения Донбасса, важное обращение к Путину и перенос Рождества

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В ГБР рассказали об обысках у волонтёра Зверобой, Макаревич и Ахеджакова обратились с мощным требованием к Путину, а в ПЦУ рассказали, что нужно сделать для переноса Рождества, — такими были главные новости сегодня, 28 ноября.

Итоги дня: Пять сценариев возращения Донбасса, важное обращение к Путину и перенос Рождества

Человек дня — известный ректор, бизнесмен и шоумен Михаил Поплавский, которому сегодня, 28 ноября, исполнилось 70 лет. Поплавский, возможно, частенько становился героем шуток и анекдотов, но нет смысла спорить с тем, что он добился большого успеха. Сам культовый ректор рассказал о том, что начинал свою карьеру без спонсоров и меценатов. «Не бойтесь выделяться из толпы, из серой массы. Становитесь орлами и орлицами!» — советует Поплавский, информируют Экономические Новости.

Итоги дня: Пять сценариев возращения Донбасса, важное обращение к Путину и перенос Рождества

Пять сценариев возвращение Донбасса

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявляет, что СНБО рассматривает пять сценариев реинтеграции оккупированного Донбасса. О деталях этих сценариев он пока говорить не может, но обещает, что над этим вопросом идёт активная работа.

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Обыски у Зверобой

Итоги дня: Пять сценариев возращения Донбасса, важное обращение к Путину и перенос Рождества

Сегодня волонтёр Маруся Зверобой сообщила о том, что во время обысков у нее изъяли оружие, телефон и блокнот. В Бюро рассказали о том, что в четверг, 28 ноября, действительно было изьято оружия у волонтера и что обыски санкционированы судом, но в детали вдаваться пока не стали. Ранее ГБР направило в Генеральную прокуратуру Украины проект сообщение о подозрении и проект представления на снятие депутатской неприкосновенности с нардепа от Евросолидарности Софии Федины.

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Отставка Зеркаль

Заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль таки выполнила свое недавние обещание и сегодня, 28 ноября, написала заявление на увольнение. Вместе с тем, она заявила о том, что остаётся дипломатом и неравнодушным человеком.

Обращение к Путину

Известный музыкант Андрей Макаревич, актриса Лия Ахеджакова и многие другие известные люди России обратились к президенту РФ Владимиру Путину с призывом не подписывать закон о признании физических лиц иностранными агентами, который уже окрестили «юридически абсурдным». Закон «ограничивает права граждан получать и распространять информацию свободно и умаляет достоинство человека клеймом иностранного агента».

Перенос Рождества

Итоги дня: Пять сценариев возращения Донбасса, важное обращение к Путину и перенос Рождества

Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний предположил, что Православная церковь Украины может начать официально отмечать Рождество по новому, григорианскому календарю, – то есть 25 декабря. Епископ ПЦУ, митрополит Переяславский и Вишневский Александр рассказал о том, что для перехода на новый календарь достаточно решения Синода, но это пока что теоретический вопрос.

Начало поста

Итоги дня: Пять сценариев возращения Донбасса, важное обращение к Путину и перенос Рождества

Сегодня, 28 ноября, начался Рождественский пост, который продлится сорок дней. Он называется еще Четыредесятницей и должен приготовить душу и тело верующих к встрече Рождества Христова. Нельзя забывать о том, что главная задача Рождественского поста – очистить себя духовно. Очень важно не ссориться с родными и близкими, очистить себя от греховных мыслей и страстей. Это важнее, чем отказ от мяса или молока.

Автор: Инна Погрибная
28.11.2019 21:00:12
Посещений: 278
Инна Погрибная

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