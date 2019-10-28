Итоги дня: Старт большой приватизации, отмена главного налога и выход украинцев из тени

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Зеленский дал старт большой приватизации, в Украине зафиксировали самый низкий показатель нелегальной занятости за десятилетие, а в Украине стартовал отопительный сезон, — такими были главные новости сегодня, 28 октября.

Человек дня — советский диссидент и писатель Владимир Буковский, который в больнице британского города Кембридж в возрасте 76 лет умер от остановки сердца. На Западе он написал несколько книг о советском режиме, а также открыто посылал путинский режим. Вот что он говорил об Украине: «Как ни странно, вам помог господин Путин. Вы должны его считать отцом основателем своей новой нации. Потому что он наехал на вас, заставил людей объединиться, вне зависимости от их языковых предпочтений. Возродилась армия, возродился дух народный, ведь они отбились от русских. Это народ, это добровольцы… в этот момент бюрократия сидела и чесала голову! Вот на Майдане, в марте, я смотрел прямую трансляцию оттуда, я понял, что рождается новая европейская нация», информируют Экономические Новости.

Выходя из тени

Украинцы массово переходят на «белые» зарплаты. За пол года примерно 94 тысячи работников в Украине начали работать официально. В результате на сегодня показатель нелегальной занятости в нашей стране самый низкий за последние десять лет.

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Старт большой приватизации

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об отмене списка запрещенных к приватизации государственных предприятий. Сегодня, 28 октября, заместитель главы ОП Юлия Ковалив рассказала о том, что глава государства подписал закон об отмене списка объектов, запрещенных к приватизации, который действовал с 1999 года.

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Начало отопительного сезона

В Украине по состоянию на сегодняшний день отопительный сезон стартовал во всех регионах. О проблемных городах пока что не сообщается: все украинцы могут рассчитывать на тёплые батареи.

Отмена важнейшего налога

Министр экономического развития Тимофей Милованов предложил отменить для украинцев один из важнейших налогов – единый социальный взнос (ЕСВ). А вот другие сборы, по его мнению, стоит поднять. Глава ведомства убеждён, что важнейший экономический актив Украины – это люди, потому желательно, чтобы налоги стимулировали создание рабочих мест и повышение заработных.

Почётный Оскар

Кинорежиссер Дэвид Линч, который снискал славу после выхода мистического сериала «Твин Пикс», получил почётный Оскар за выдающийся вклад в кинематограф. Вместе с ним почетной награды удостоились итальянский режиссер Лина Вертмюллер и американский актер Уэс Стьюди.

Погода в Украине: идёт похолодание

Новая неделя в Украине началась с похолодания: аномально тёплое бабье лето подошло к своему финалу. 30 октября в южной части, восточных областях, на Закарпатье и Прикарпатье местами небольшой дождь, в Карпатах с мокрым снегом, на остальной территории страны без осадков. Ветер западный с переходом на северный, 5-10 м/с. В большинстве регионов ночами ожидается мороз.