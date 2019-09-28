Столичные страсти: что может помешать Зе-команде захватить власть в Киеве?

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Ситуация с контролем над украинской столицей временно поставлена на паузу. Во многом из-за того, что в Офисе Президента (ОП) Владимира Зеленского пока не определились относительно кандидатуры на должность главы Киевской городской государственной администрации (КГГА), которой недавно лишился Виталий Кличко. Сама процедура увольнения последнего еще не завершена – требуется подпись главы государства под соответствующим указом.

Как только это случится, у Кличко останется лишь выборная должность мэра. Но и ее он может вскоре потерять. Тот факт, что досрочные выборы в столице состоятся, ни у кого не вызывает сомнения. В Верховной Раде зарегистрированы уже четыре законопроекта о Киеве. Нардепы от «Слуги народа» внесли в Верховную Раду проект нового закона о столице Украины Киеве и изменения к действующему. Альтернативные варианты изменений к закону подали также народные депутаты от «Голоса» и других политсил, информируют Экономические Новости.

В переходных положениях законопроекта называется дата вероятных выборов – 8 декабря. Тем временем с приближением отопительного сезона стоит ожидать и новый виток напряженного противостояния в столице, из которого каждый попытается извлечь личную выгоду.

Битва за Киев между Кличко и ОП развернулась еще в средине лета. 30 июля глава ОП Андрей Богдан стоя перед полусотней украинских журналистов, собравшихся на Банковой, продемонстрировал документ, найденный им на сайте Минюста, в котором говорится о том, что мэр Киева является членом партии Блок Петра Порошенко (БПП)-Солидарность. И даже возглавляет ее. «Поскольку эта партия проиграла выборы, Кличко должен понести политическую ответственность», — заключил он.

С просьбой лишить мера столицы Кличко его совмещаемой должности главы КГГА, на которую он был назначен еще президентом Петром Порошенко, глава государства Владимир Зеленский обращался еще к правительству Владимира Гройсмана. Однако последний отказался ее рассматривать.

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Тогда Зе-команда начала давить на столичного мэра по антикоррупционной линии. Руководитель ОП Андрей Богдан сообщил, что некий «смотрящий» через адвоката якобы предлагал ему взятку в $20 млн за сохранение поста в КГГА для Кличко. Глава президентского Офиса зачитал и ряд выдержек из сообщений СМИ о коррупции в киевских органах власти. Богдан уточнил, что возможные злоупотребления касаются строительства Подольско-Воскресенского моста, реконструкции Шулявского моста и так называемого «стеклянного» пешеходного моста в центре Киева.

Говоря о «смотрящих» многие, в первую очередь, подразумевают небезызвестного столичного бизнесмена, избравшегося на последних выборах в ВР по списку партии «Оппоплатформа-За життя» Вадима Столара. В недавнем прошлом он был депутатом Киевсовета. Считается, что непосредственно в каденцию Кличко в столице и появилось «теневое управление городом имени Столара».

Поэтому уже в лояльном к Банковой правительстве Алексея Гончарука медлить с просьбой президента Зеленского не стали. 4 сентября новый Кабмин одобрил увольнение Кличко с должности главы КГГА.

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Напомним, совмещение должностей Кличко оправдывалось решением Конституционного суда за 2003 год: тогда эта инстанция постановила, что глава государства должен автоматически назначать победителя столичных выборов мэра главой КГГА. Однако, как показала практика, этой традиции придерживались до тех пор, пока столичные градоначальники были лояльны по отношению к Банковой.

В 2010-м президент Виктор Янукович лишил неудобного ему мэра Леонида Черновецкого поста главы КГГА, назначив в администрацию своего ставленника Александра Попова. Такому же примеру последовал и Владимир Зеленский.

Впрочем, в противостоянии Банковой и мэров столицы определяющей всегда являлась не столько политическая составляющая, сколько экономическая, точнее — контроль над горбюджетом. А это не много не мало — 57 млрд грн в год. Кроме того, всех привлекает управление муниципальными активами и столичным рынком недвижимости.

Тем не менее, президент Зеленский еще не подписал указ об увольнении Кличко с должности главы КГГА. Но это всего лишь вопрос времени. «Я встречался с господином Зеленским. Понимаю, что ему нужно время для того, чтобы вникнуть, опуститься в материю и понять, что происходит. У него времени для этого еще не было, поэтому он отпустил ситуацию (в Киеве) и поручил ее Богдану», – заявил Кличко. Он не сомневается, что Зеленский вскоре подпишет указ о его увольнении. «Убежден, что это командная игра. Зеленский к этому прямого отношения не имеет, но эти действия с ним согласованы», – считает мэр. По его словам, он не знает, кого назначат на должность главы КГГА. А также рассказал, что еще до парламентских выборов Богдан просил его «координировать все действия по городу Киеву» с тогда еще генпродюсером медиахолдинга «1+1 медиа», а ныне – нардепом от «Слуги народа» Александром Ткаченко и консультантом президента по развитию Киева и бизнесменом-застройщиком, который в прошлом был замом главного столичного архитектора Владимиром Вавришем.

Именно эти имена сегодня называют среди возможных кандидатов, одному из которых может быть суждено отобрать львиную часть полномочий у Кличко. Если к Ткаченко вопросов, по большом счету, не слишком много, кроме возможного влияния Коломойского, то сомнительный багаж из прошлого у Ваврыша вызывает некие опасения.

Как сообщалось, Ваврыш пришел работать в КГГА на должность замглавы департамента градостроительства и архитектуры в 2010-м. На этом посту он подписал десятки разрешений на строительство новой недвижимости в Киеве. В частности, речь идет о возведении многоэтажного жилого дома в районе Сенного рынка, а также почти 100-метровой высотки на улице Мечникова и жилого комплекса на улице Лейпцигской в охранной зоне музея София Киевская. Ваврыш дал «зеленый свет» и застройкам в Никольской Слободке и на Рыбальском полуострове. Все эти проекты считаются «скандальными», так как разрешения на них выдавались в противоречии с Генпланом Киева. В середине июля 2015-го Кличко потребовал, чтобы Ваврыш покинул должность. Тот еще месяц не писал заявление, а за это время выдал сразу несколько контрактов на разработку плана застройки столичных территорий компаниям Tерра Проджект и Производственно-техническому агентству. Обе компании, как пишут в СМИ, связаны с самим Ваврышем.

Среди других возможных участников столичной мэрской кампании эксперты называют актера студии «Квартал-95» Евгения Кошевого, бизнесмена Гарика Корогодского, экс-главу Киева Александра Омельченко, экс-председателя КГГА Александра Попова, а также шоумена Сергея Притулу и даже бывшего премьер-министра Владимира Гройсмана.

В эфире одного из телеканалов действующий мэр Владимир Кличко анонсировал, что пойдет на досрочные выборы после перезагрузки своей команды. При этом глава города уверен в победе на выборах в столице: «Я выиграю выборы», — заявил он.

Согласно закону, переизбрание Киевсовета и мэра столицы должны состояться в октябре 2020 года. Однако, досрочный «праздник народного волеизъявления» теоретически возможен в любое время, если того пожелают в Офисе Президента.

«Выборы в Киевсовет состояться с вероятностью 99,9%. Никто не против, чтоб проводить их 8 декабря. Более того, большинство возьмут представители «Слуги народа», причем безоговорочно. Но поскольку Кличко, скорее всего, победит на выборах именно мэра столицы, появилась идея разделить должности главы КГГА и мера, где первого будут назначать из ОП. Соответственно, мэром останется Кличко, но при этом у него не будет никаких полномочий для того, чтоб управлять столицей. Он будет просто «свадебным генералом», который будет проводить заседания Киевсовета», — сказал «ЭН» глава Института публичной политики и консалтинга ИНПОЛИТ Сергей Быков.

Плюс ко всему, продолжил он, еще идет разделение полномочий между Киевгорсоветом и районными советами, «то есть, не децентрализация, а укрупнение». По словам эксперта, законопроект о столице, который был внесен властью негативно отразиться на жизни города и горожан. «Потому что нет такого понятия как «община района». Ведь человек сегодня не живет на уровне районной общины в таком большом городе как Киев. Мы все являемся частью общины большого города Киева, поскольку в одном районе мы живем, в другом – работаем, в третьем – наши дети ходят в школу, а в четвертом — совершаем покупки. Мы не ограничиваемся общиной одного определенного района, что характерно для других областей Украины», — отметил политолог.

По словам председателя Платформы социально-гуманитарных инициатив и инноваций «Единый Координационный Центр» Олега Саакяна запуск отопительного сезона приведет у новому витку в противостоянии вокруг Киева, что обе стороны постараются использовать в своих интересах. «Очевидно, что выход из этой патовой ситуации действительно только в выборах. С одной стороны, вся баталия происходит вокруг того, будут ли выборы только горсовета, как того хотел бы господин Кличко. Либо будут уже выборы и мера и горсовета, как хотела бы Банковая. С другой стороны, будут ли это выборы по старому законодательству, что больше в интересах Кличко. Либо по новопринятому документу, что в интересах Банковой. Но то, что выборы состояться — это лишь вопрос времени», — сказал «ЭН» эксперт.

По его словам, вероятность проведения досрочных выборов в декабре высока, но не исключительна, поскольку вариант с выборами весной также возможен. Он также убежден, что сегодня любой, кто будет назначен на должность главы КГГА попадет на «электрический стул» поскольку станет «грушей для битья» Кличко. «Логичней было бы, исходя из циничной политической позиции, не назначать Банковой никого и продержать ситуацию весь отопительный сезон в подвешенном состоянии до выборов. В таком случае у Кличко не появляется назначенного спарринг–партнера. Ему постоянно приходится биться с тенью Банковой. С другой стороны, не будет человека, который возьмёт на себя весь негатив праведного негодования людей и разделит его с мэром. Если сейчас назначат на должность главы КГГА того, кого в дальнейшем хотят выдвигать на мэра столицы, то это лишь похоронит его возможности быть избранным», — считает он.

«Город в последние годы развивался каким-то очень странным и хаотичным образом, как «дойная корова», без какого-либо плана, перспективного планирования и реальной деятельности, направленной на решение городских проблем», — сказал «ЭН» директор Института политического анализа и международных исследований Сергей Толстов.

По его мнению, попытка назначить досрочные выборы в столице на декабрь позволяла быстро и безболезненно решить проблемы изменения власти в Киеве. «Если говорить о том, что выборы могут состояться после зимы, тогда ситуация становится более неоднозначной. Ведь даже сознание украинского обывателя так или иначе подвержено влиянию социально-экономических факторов. Думаю, что зима будет провальной. А если будет холодной, то тем более провальной. Поэтому если выборы перенесут на весенний период — какой будет исход сказать сложно», — сказал эксперт. По его словам, сложность для Банковой заключается в том, что там не называют каких-то серьезных кандидатур, которые были бы способны понимать городские проблемы и заниматься конструктивной деятельностью. «Именно отсутствие на посту мера и главы КГГА экономистов – хозяйственников привело к тому, что в Киеве проблемы не решаются уже долгое время», — резюмировал Толстов.

«Представители новой власти думали взять все сразу под свой контроль, как у них получалось до этого, но в ситуации с Киевом этого не произошло, поэтому мы имеем паузу. Но не думаю, что они откажутся от своих посягательств на власть, так как власти много не бывает. А учитывая, какие финансовые потоки завязаны на столице, борьба все равно будет продолжаться», — сказал «ЭН» директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала.

Он также солидарен во мнении, что на сегодняшний день у Зе-команды нет реального представителя, который бы убедительно выиграл выборы в столице. «И, скорее всего, пока они не будут понимать, что такой кандидат действительно имеется, вопрос с досрочными выборами решаться не будет. С моей точки зрения, это выглядит как политическая целесообразность, а не защита интересов киевлян. Кроме того, социологические опросы, которые были опубликованы несколько месяцев назад показывают, что представитель «Слуги народа» в Киеве не выигрывает выборы», — отметил Бала.

По его мнению, вопрос двоевластия в столице должен решаться очень просто. «Необходимо вносить изменения в закон о столице, где должно четко прописываться, что такой должности как глава КГГА не существует. Я считаю, что так должно быть и в других местах. Ни один президент не должен назначать своего ставленника, если мы говорим о местном самоуправлении. В этой ситуации избирательная кампания как раз может быть против существования такой должности и может помочь Кличко», — отметил политолог.

«Безусловно, многое будет зависеть от даты выборов. В этом году фактор Зеленского хоть в меньших масштабах, но все же будет действовать. А вот в конце года начнется заметное снижение рейтинга — тарифные и другие проблемы себя проявят. Электоральный медовый месяц не бесконечен, и вопрос лишь в том, насколько такое охлаждение будет масштабным и быстрым», — отмечает директор Центра политических исследований «Пента» Владимир Фесенко. По его словам, если выборы пройдут в следующем году или внеочередно состоятся весной, то шансы могут сравняться. «Но в этой гонке может появиться Гройсман, а также другие мощные политические игроки, которым не удалось проявить себя на президентских и парламентских выборах. Ну или которые надеются на большую политику. Убежден, что за Киев будет большая, серьезная, острая борьба», — заключил он.