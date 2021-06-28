Может ли поворот Зеленского к популизму спасти его на следующих президентских выборах?

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Более половины украинцев (57 процентов) рассматривают "деолигархизацию" президента Украины Зеленского либо как популизм, направленный на повышение рейтинга его популярности, либо как попытку захвата олигархами экономических активов и СМИ для команды президента.

Как информируют Экономические новости, об это пишет Тарас Кузьо, профессор политологии Национального университета «Киево-Могилянская академия» и научный сотрудник-нерезидент Института внешней политики Школы перспективных международных исследований Университета Джонса Хопкинса в статье, вышедшей 24 июня в The National Interest.

Популизм всегда был заметной чертой украинской политики как средство борьбы с падением популярности президентов и правительств. После «оранжевой революции» популистка Юлия Тимошенко стала синонимом этого явления. Новая линия президента Украины Владимира Зеленского на «деолигархизацию» выглядит как возвращение к дискредитировавшему себя популизму Тимошенко, который был катастрофическим для экономики Украины во время двух ее правительств.

Поскольку 42 процента украинцев разочарованы работой Владимира Зеленского в прошлом году, а 67 процентов считают, что страна движется в неправильном направлении, неудивительно, что президент Украины обращается к популизму. Только 20 процентов опрошенных считают, что президентство Зеленского было лучше, чем у его предшественника Петра Порошенко, 30 процентов считают, что хуже, а 41 процент считают, что между ними нет особой разницы.

Традиционным оппонентом популистов в Украине были и остаются олигархи. Во время избирательных кампаний все политические силы Украины, от левых до правых и независимо от того, являются ли они прозападными или пророссийскими, обещают «разобраться» с олигархами.

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С прицелом на следующие выборы Зеленский начал кампанию по «деолигархизации», имея на своем прицеле двух врагов. Первый — это пророссийская оппозиционная партия «За жизнь», которую он считает главным конкурентом своей собственной партии «Слуга народа» среди русскоязычных жителей юго-востока Украины. Второй — Порошенко, к которому он испытывает личную неприязнь и стремится ослабить поддержку правоцентристской партии «Европейская солидарность», которую возглавляет экс-президент.

Хотя украинская публика традиционно обвиняет олигархов во всех грехах, она в то же время скептически относится к мотивам Зеленского: только 31,5% считают, что он стремится к справедливости или что «деолигархизация» приведет к позитивным изменениям. При этом более половины украинцев — пятьдесят семь процентов — считают «деолигархизацию» Зеленского либо популизмом для повышения рейтинга популярности, либо попыткой захвата олигархами экономических активов и СМИ в интересах президентской команды.

Три политические партии в парламенте — «Европейская солидарность», «Голос» и «Батькивщина» Тимошенко, которые обычно не стремятся сотрудничать друг с другом, разработали свой собственный альтернативный закон о «деолигархизации», который они представили 15 июня, через тринадцать дней после законопроекта Зеленского. Их проект с длинным названием «О деолигархизации, развитии конкуренции, отстранении власти от коррупционного влияния и социальной ответственности бизнеса» направлен на устранение многих несоответствий в президентском подходе.

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В программе Зеленского «деолигархизация» нечетко сформулировано определение олигархов, а их имена включены в секретный список из тринадцати человек, которые якобы имеют непомерное влияние в политике, СМИ и на государственных чиновников. Зеленский стремится устранить влияние этих тринадцати олигархов на СМИ и политические партии и лишить их доступа к приватизации крупных объектов.

При этом не объясняется, каким образом олигархи будут вынуждены продать свои СМИ. Это, вероятно, приведет к протестам в Международных организациях и органах по правам человека по поводу угрозы свободе СМИ в Украине. Аналогичным образом, при наличии огромной теневой экономики, составляющей до половины ВВП, и активов, размещенных за рубежом, Зеленский не объяснил, как власти намерены положить конец тайному финансированию политических партий крупным бизнесом. В конце концов, крупный бизнес делает финансовые пожертвования политическим партиям в США и Европе.

Возможно, неудивительно, что популизм Зеленского, направленный на «деолигархизацию», игнорирует огромную теневую экономику Украины, поскольку попытки уменьшить ее размеры будут непопулярны среди его сторонников. Такие антиистеблишментные популисты, как Зеленский, предпочитают атаковать «элиты». Теневая экономика способствует повсеместному снижению уровня коррупции и повсеместному неуважению к верховенству закона. Из тридцати миллионов «экономически активных» украинцев только 37 процентов (10,9 миллиона) платят налоги. 11,8 миллиона трудоспособных украинцев официально не зарабатывают деньги. Другими словами, они работают в теневой экономике, где получают неофициальную зарплату. Все это усугубляется высоким уровнем уклонения от уплаты налогов в Западной Украине, которая не считает это противоречием своему заявлению о том, что она является самым патриотичным регионом страны. Уход от налогов также высок в портовом городе Одессе и в меньшей степени в столице — Киеве.

Крупнейшие промышленные компании Украины слишком велики и заметны, чтобы прятаться в теневой экономике. Между тем «деолигархизация» ничего не делает для улучшения верховенства закона в Украине, например, для уменьшения широко распространенной коррупции в судебной системе. Как отметил консервативный фонд Heritage Foundation в своем Индексе экономической свободы за 2021 год, «[Киев] должен повысить доверие инвесторов, продолжая совершенствовать инвестиционный кодекс и проводя глубокие и всесторонние реформы для укрепления институтов верховенства закона и улучшения защиты прав собственности, эффективности судебной системы и неподкупности правительства».

Популистская «деолигархизация» Зеленского предусматривает повышение налогов на выборочных олигархов, владеющих крупнейшими украинскими компаниями по добыче природных ресурсов. Они включают потенциальное утроение ренты за добычу железной руды и трехкратное увеличение налогов на утилизацию неопасных отходов горнодобывающей промышленности. Согласно официальной статистике правительства, шестьдесят процентов добываемой в Украине железной руды идет на экспорт, а металлургическая промышленность Украины обеспечивает двенадцать процентов ВВП страны. 19 из 100 крупнейших налогоплательщиков Украины работают в металлургическом секторе. Согласно недавнему исследованию, каждое рабочее место в металлургической промышленности Украины имеет сопутствующий эффект, создавая еще 2,2 рабочих места в других секторах экономики, таких как транспорт или машиностроение.

Поскольку повышение налогов приведет к росту производственных затрат в металлургическом секторе Украины и росту цен для импортеров украинских металлов, популистское повышение налогов Зеленского создаст окно возможностей для российских конкурентов. Популистская «деолигархизация» побудит импортеров и инвесторов искать стабильности в других странах, особенно на трех четвертях мирового рынка металлов, где используется фиксированная ставка ренты, а не прогрессивная ставка, которой отдает предпочтение Зеленский. Популистское повышение налогов стимулирует некоторых торговых партнеров Украины перенести свой бизнес, например, в Россию, ЕС, Австралию или Бразилию.

В Китае существенно возрос спрос на железную руду. Но повышение цен на экспортные товары Украины (из-за популистского повышения налогов) приведет к тому, что китайские импортеры начнут искать поставщиков в других странах. Если Китай обратится к России для удовлетворения своих потребностей в железной руде, «деолигархизация» Зеленского не только снизит спрос на украинские товары и затруднит постковидское восстановление экономики, но и приведет к переходу доли рынка к России.

Кто выиграет от предвыборного популизма Зеленского?

От «деолигархизации» выиграет олигарх Игорь Коломойский, который сыграл важную роль в приведении Зеленского к власти в 2019 году и остается неприкасаемым. Олигархи, близкие к Тимошенко, также были неприкасаемы во время ее популистской «деолигархизации». За два года пребывания у власти Зеленский ни разу не критиковал Коломойского, хотя олигарх выступал против всех его реформ. Коломойский контролирует четверть парламентской фракции Зеленского «Слуга народа», которая блокировала реформы правительства. Коломойский напрямую вмешивается в украинскую политику через свою политическую партию «За будущее», которая заняла четвертое место с двенадцатью процентами голосов на местных выборах в прошлом году.

Коломойский сталкивается с многочисленными судебными исками за рубежом, но ни одного на родине, где подконтрольная Зеленскому прокуратура не возбудила ни одного уголовного дела. В августе 2020 года ФБР (США) провело обыски в компаниях Коломойского в Кливленде и Майами и арестовало недвижимость в Кентукки и Техасе. 5 марта 2021 года США ввели санкции против Коломойского «в связи с его участием в значительной коррупции».

Чтобы заискивать перед президентом Джо Байденом, Зеленский может пойти на введение украинских санкций против Коломойского, хотя это маловероятно. Украинский газовый олигарх Дмитрий Фирташ, которого США с 2014 года пытаются экстрадировать из Вены по обвинению в коррупции, был подвергнут санкциям Зеленского на прошлой неделе. Президент Байден сказал Зеленскому после саммита НАТО в этом месяце, что Украина должна очиститься от коррупции, чтобы быть приглашенной в План действий по членству (ПДЧ) в НАТО. Зачистка ближайшего окружения президента Зеленского была бы очень хорошей отправной точкой для того, чтобы положить начало движению Украины в НАТО.

Поэтому опасения украинцев, что «деолигархизация» пойдет на пользу окружению Зеленского, похоже, верны. Коломойский наверняка попытается захватить крупные компании, которые разорятся из-за популистских высоких налогов и потери рынков сбыта. Интересно отметить, что сектор марганцевой руды, уже контролируемый Коломойским, имеет всего лишь двадцатипятипроцентную налоговую ставку с 2020 года, когда налоги на железную руду выросли до пятидесяти процентов. Необъяснимо, что марганцевая руда избежала повышения налогов при популистском повышении налогов Зеленским.

Популистская «деолигархизация» Зеленского имеет четыре фундаментальные проблемы. Во-первых, она плохо продумана, поскольку направлена скорее на повышение популярности президента, чем на проведение реальных изменений, которых давно требуют США в обмен на свою поддержку. Во-вторых, избирательное воздействие на один из ключевых секторов экономического роста и экспорта Украины только подтолкнет еще больше компаний присоединиться к и без того большой теневой экономике. В-третьих, позволить России захватить экспортные рынки Украины было бы неразумно, когда почти три четверти украинцев считают, что их страна находится в состоянии войны с Россией. В-четвертых, «деолигархизация» Зеленского будет выгодна Коломойскому в то время, когда он находится под санкциями США. В-пятых, «деолигархизация» невозможна без сокращения огромной теневой экономики Украины, сокращения широко распространенного уклонения от уплаты налогов среди украинских граждан и борьбы с глубоким уровнем коррупции в судебной системе.

Если президент Зеленский хочет, чтобы украинцы и Вашингтон относились к его «деолигархизации» серьезно, а не как к очередному витку предвыборного популизма, ему следует начать с себя, последовав за США в санкциях против Коломойского. Пока Коломойский остается неприкасаемым в Украине, к «деолигархизации» не будут относиться иначе, чем к популизму.

Более половины украинцев — пятьдесят семь процентов — считают «деолигархизацию» Зеленского либо популизмом для повышения рейтинга его популярности, либо попыткой захвата олигархами экономических активов и СМИ в интересах президентской команды.