Итоги дня: LIFT Зеленского, камбэк Саакашвили и «противоядие» от агрессии РФ в воде

Главная » Политика » Итоги дня: LIFT Зеленского, камбэк Саакашвили и "противоядие" от агрессии РФ в воде Итоги дня: LIFT Зеленского, камбэк Саакашвили и "противоядие" от агрессии РФ в воде

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Украина хочет добиваться определения статуса Керченского пролива как международного, команда Зеленского запустила социальный проект LIFT, а Саакашвили вернули украинское гражданство, — такими были главные новости сегодня, 28 мая.

Человек дня — Эндрю МакКлэй — актер массовки, который провел на съемках «Игры престолов» годы. Именно его безымянного персонажа, которого окрестили Долгобород, фаны назвали лучшим героем саги. Именно его скромный персонаж оказался не только максимально живучим, но и весьма обаятельным. Он прошел все самые важные битвы и прошел минимум четыре сезона. Внимательные поклонники все же «поймали» бородача и отметили его важность.

Социальный LIFT

Команда нового главы Украинского государства Владимира Зеленского запустила beta-версию проекта LIFT. Сообщается, что его целью является объединение квалифицированных специалистов и инновации, обеспечение положительных перемен в стране и её комплексное социально-экономическое и культурное развитие.

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Возвращение Саакашвили

Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили рассказал, что он прилетит в Киев из Варшавы 29 мая в 17:15. Ранее новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский вернул ему украинское гражданство. Пограничники рассказали, что оснований для недопуска политика на территорию страны больше нет.

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Зеленский и МВФ

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с представителями миссии Международного валютного фонда, на которой стороны обсудили подготовку к заключению нового договора о сотрудничестве. Встреча длилась полтора часа, и на ней новый президент рассказал о своем видении экономического развития страны.

Противоядие от беспредела

Заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила о том, что Украина намерена добиваться определения статуса Керченского пролива как международного. Она отметила, что этот шаг снимет многие вопросы, которые до сих пор существуют, и правовой неопределенности в том числе, и вопрос спекуляций РФ о статусе Керченского пролива как внутреннего пролива.

Галустян оказался в Миротворце

Известного комика Михаила Галустяна внесли в базу «Миротворца» за сознательное нарушение украинских границ с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым. Кроме того, его обвиняют в участии в пропагандистских мероприятиях РФ против Украины и участии в попытках легализации аннексии Крыма.

Приговор убийце водителя BlaBlaCar

Сегодня, 28 мая, Киево-Святошинский суд Киевской области приговорил к пожизненному заключению Дмитрия Голуба, которого обвинили в убийстве водителя BlaBlaCar львовянина Тараса Познякова. Обвиняемый, который обвинил суд в нарушении его прав, может обжаловать приговор на протяжении тридцати дней.