Итоги дня: Темные дела Манафорта и Януковича, игра мускулами РФ и боевой глаз ВСУ и

Главная » Политика » Итоги дня: Темные дела Манафорта и Януковича, игра мускулами РФ и боевой глаз ВСУ и Итоги дня: Темные дела Манафорта и Януковича, игра мускулами РФ и боевой глаз ВСУ и

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Манафорт и Янукович отмывали средства через Swedbank, ВСУ подняли в небо мощнейщее оружие, которое «видит» врага даже ночью, а Россия провела масштабные учения десантников в Крыму перед выборами украинского президента, — такими были главные новости сегодня, 28 марта.

Человек дня — Йенс Столтенберг, который останется генсеком НАТО дополнительных два года. Союзники выразили поддержку работе генсека по адаптации и модернизации НАТО и обеспечению его соответствия будущему. Сам Столтенберг в твиттере поблагодарил за это решение и назвал это честью. Отметим, генеральный секретарь неоднократно заявлял о поддержке Украины и о том, что дверь Альянса открыта для нашей страны, информируют Экономические Новости.

Выборы-2019

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Наблюдателями на президентских выборах, которые состоятся уже в это воскресенье, будут представители 18 разных стран и 18 международных организаций. Всего 2344 человека, больше всего — из Соединенных Штатов и Польши. Также, ради выборов приедет евродепутат Ребекка Хармс.

Отмывание денег

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Расследователи сообщили о том, как экс-президент Украины Виктор Янукович и бывший руководитель избирательной кампании президент США Дональда Трампа Пол Манафорт принимали участие в отмывании денег с помощью Swedbank. Компания-однодневка, которую использовали для передачи взяток беглого гаранта, тоже перечисляла деньги Манафорта.

Учения РФ

Десантно-штурмовые и артиллерийские полки седьмой гвардейской десантно-штурмовой дивизии Российской Федерации закончили масштабные учения на территории аннексированного крымского полуострова. В подготовке участвовали полторы тысячи солдат-парашютистов, а также страна-агрессор задействовала в этих учениях триста единиц тяжелой военной техники.

Воздушные глаза

Украинцы испытали мощные боевые дроны, которые способны видеть врага даже в темноте или в условиях плохой погоды с ужасной видимость. Благодаря этому, они могут корректировать прицельность.

Взрывы в Кропивницком

Около заправки в Кропивницком произошла серия мощных взрывов. Пресс-служба прокуратуры Кировоградской области сообщила о том, что причиной ночных взрывов в городе стало нарушение техники безопасности при транспортировке и перекачке газа.

В Украине стало больше разводов

Печальная статистика гласит: каждый второй брак в Украине заканчивается разводом. Так, в пресс-службе управления информационной политики министерства юстиции Украины поделились такими данными: 53 861 за 2018 год, 33169 за 2017 в отношении расторгнутых зарегистрированных браков.