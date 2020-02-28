Итоги дня: Жесткие угрозы НАТО, падение «черного золота» и коронавирус у порога

Главная » Политика » Итоги дня: Жесткие угрозы НАТО, падение "черного золота" и коронавирус у порога Итоги дня: Жесткие угрозы НАТО, падение "черного золота" и коронавирус у порога

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НАТО пригрозил ввести войска, цены на нефть упали до минимума за два года, а коронавирус подкрадывается к украинским границам, — такими были главные новости сегодня, 28 февраля.

Человек дня — житель Великобритании Боб Вэйтон, которого признали самым старейшим мужчиной в мире. Британец отметил свое 111-летие, но, несмотря на возраст, всё ещё проживает в собственной квартире, а не в специализированном заведении. Боб Вейтон отметил, что посвятил свою жизнь тому, чтобы «избегать смерти». , информируют Экономические Новости.

Переполох на востоке

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В сирийской провинции Идлиб от атаки правительственных сил погибли турецкие военные и мирные жители. После этого Анкара нанесла мощные ответные удары. РФ направила к берегам Сирии фрегаты Черноморского флота – «Адмирал Макаров» и «Адмирал Григорович» – с крылатыми ракетами «Калибр-НК» на борту. Позже стало известно о том, что НАТО может вмешаться в конфликт между Турцией и Сирии в Идлибе и призывает Россию не вводить войска. Сегодня генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о том, что военный Альянс выражает поддержку турецкому государству.

Допрос Порошенко

Госбюро расследований провело сразу два допроса бывшего президента Украины Петра Порошенко, которые продлились на протяжении шести часов.

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Коронавирус прорвался в Беларусь

Сегодня утром украинцев встревожила новость: в граничащей с нашей страной Беларусью зафиксировали случай заболевания новым смертельным коронавирусом из Китая COVID-2019. Сообщалось и о том, что болезнь прокралась к Украине и с другой стороны, с Польши, но в министерстве здравоохранения этой европейской страны, данную информацию опровергли.

Цены на нефть рухнули

Нефть марки Brent первый раз за два года подешевела ниже 50 долларов за баррель. Причина — опасения на фоне смертельного коронвируса. Падение с начала этой недели превысило уже 14 процентов и это максимальный показатель с 2011 года.

Кроме того, рекордное падение зафиксировано и на мировых биржах. Помимо сбоев в международных перевозках и цепочках поставок, экономический ущерб неизбежен, так как правительства ряда государств закрывают школы и отменяют крупные мероприятия, чтобы остановить распространение смертельного коронавируса.