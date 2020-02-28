РусУкр

Итоги дня: Жесткие угрозы НАТО, падение «черного золота» и коронавирус у порога

Главная » Политика » Итоги дня: Жесткие угрозы НАТО, падение "черного золота" и коронавирус у порога
 
Печать Отправить на почту

 

 

НАТО пригрозил ввести войска, цены на нефть упали до минимума за два года, а коронавирус подкрадывается к украинским границам, — такими были главные новости сегодня, 28 февраля.

Итоги дня: Жесткие угрозы НАТО, падение черного золота и коронавирус у порога

Человек дня — житель Великобритании Боб Вэйтон, которого признали самым старейшим мужчиной в мире. Британец отметил свое 111-летие, но, несмотря на возраст, всё ещё проживает в собственной квартире, а не в специализированном заведении. Боб Вейтон отметил, что посвятил свою жизнь тому, чтобы «избегать смерти». , информируют Экономические Новости.

Итоги дня: Жесткие угрозы НАТО, падение «черного золота» и коронавирус у порога

Переполох на востоке

Итоги дня: Жесткие угрозы НАТО, падение «черного золота» и коронавирус у порога

Читайте: Итоги дня: Важное заявление о коронавирусе, кадровые страсти и Россия под ударом

В сирийской провинции Идлиб от атаки правительственных сил погибли турецкие военные и мирные жители. После этого Анкара нанесла мощные ответные удары. РФ направила к берегам Сирии фрегаты Черноморского флота – «Адмирал Макаров» и «Адмирал Григорович» – с крылатыми ракетами «Калибр-НК» на борту. Позже стало известно о том, что НАТО может вмешаться в конфликт между Турцией и Сирии в Идлибе и призывает Россию не вводить войска. Сегодня генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о том, что военный Альянс выражает поддержку турецкому государству.

Допрос Порошенко

Госбюро расследований провело сразу два допроса бывшего президента Украины Петра Порошенко, которые продлились на протяжении шести часов.

Читайте: Итоги дня: Самое большое достижение Украины, освобожденные моряки и наказание за хаос

Коронавирус прорвался в Беларусь

Итоги дня: Жесткие угрозы НАТО, падение «черного золота» и коронавирус у порога

Сегодня утром украинцев встревожила новость: в граничащей с нашей страной Беларусью зафиксировали случай заболевания новым смертельным коронавирусом из Китая COVID-2019. Сообщалось и о том, что болезнь прокралась к Украине и с другой стороны, с Польши, но в министерстве здравоохранения этой европейской страны, данную информацию опровергли.

Цены на нефть рухнули

Итоги дня: Жесткие угрозы НАТО, падение «черного золота» и коронавирус у порога

Нефть марки Brent первый раз за два года подешевела ниже 50 долларов за баррель. Причина — опасения на фоне смертельного коронвируса. Падение с начала этой недели превысило уже 14 процентов и это максимальный показатель с 2011 года.

Кроме того, рекордное падение зафиксировано и на мировых биржах. Помимо сбоев в международных перевозках и цепочках поставок, экономический ущерб неизбежен, так как правительства ряда государств закрывают школы и отменяют крупные мероприятия, чтобы остановить распространение смертельного коронавируса.

Итоги дня: Жесткие угрозы НАТО, падение «черного золота» и коронавирус у порога

Экономические новости youtube
Автор: Инна Погрибная
28.02.2020 21:00:03
Посещений: 30
Инна Погрибная

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 





Читайте также

Итоги дня: Важное заявление о коронавирусе, кадровые страсти и Россия под ударом
 Итоги дня: Самое большое достижение Украины, освобожденные моряки и наказание за хаос

Последние новости в соцсетях

Публикации

"Слуга" Новиков помогает "КВАЗАРУ" "кинуть" банк на 100 млн гривен

Концессия Херсонского порта: какие риски несет "победа" Risoil

Мнения
Публічні закупівлі: нарешті «prozzoro» чи той же «ручняк»?

Публічні закупівлі: нарешті «prozzoro» чи той же «ручняк»?

В кінці 2019 року в Законі «Про публічні закупівлі» прийняли зміни (законопроект №1076), які вступлять в силу у квітні 2020 року. Гасла до його прийняття ...
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

В Чернобыльской зоне отчуждения в фотоловушку попало одно из самых красивых животных (ВИДЕО) (12238)

Появилось видео как российская авиация расстреливает турецкие танки в сирийском Идлибе (7071)

Опыт работы не в приоритете: чего ждут от новых сотрудников в 2020 году - опрос (6936)



работа на besplatka.ua


Экономические новости youtube

Эрдоган и Путин



help
Loading...

bigmir)net TOP 100

Фото недели

Все фото »

 