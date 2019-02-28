РусУкр

Итоги дня: Тяжелый день Трампа, ход «еврооптимистов» и новый политический тандем

Главная » Политика » Итоги дня: Тяжелый день Трампа, ход "еврооптимистов" и новый политический тандем
 
Печать Отправить на почту

 

 

Найем, Залищук и Лещенко выходят из БПП, в Германии наказали племянника Киселева, а президент Петр Порошенко подал новый закон о наказании за незаконное обогащение, — такими были главные новости сегодня, 28 февраля.
Итоги дня: Тяжелый день Трампа, ход еврооптимистов и новый политический тандем

Человек дня. Сегодня в Украине активно обсуждали сразу троих «еврооптимистов» — Мустафу Найема, Светлану Залищук и Сергея Лещенко, которые решили покинуть БПП. Найем отметил, что давно находится по разные стороны баррикад с коллегами, Залищук заявила, что не считает возможным оставаться во фракции БПП после скандала с хищениями в оборонной сфере, информируют Экономические Новости.

Итоги дня: Тяжелый день Трампа, ход «еврооптимистов» и новый политический тандем

Новый закон о наказании за незаконное обогащение

Итоги дня: Тяжелый день Трампа, ход «еврооптимистов» и новый политический тандем

Читайте: Итоги дня: "Великолепная" встреча Трампа и Ким Чен Ына, угрозы мировой экономике и новые атаки хакеров

Президент Украины Петр Порошенко попросил зарегистрировать как неотложный новый законопроект о наказании для чиновников за незаконное обогащение, подчеркнув, что в новой версии учтены все замечания КСУ.

Выборы-2019

Сегодня утром кандидат в президенты Андрей Садовый в соцсети сделал интересный намек, отметив, что последние данные соцопросов станут решающими для решения вопроса по поводу единого кандидата от демократических сил на грядущих выборах. На новость отреагировал и Анатолий Гриценко, сообщив, что пришло время принимать решение. Чуть позже пару заметили на встрече.

Читайте: Итоги дня: Мощное усиление акватории, новый вид пособия и наказание для Зайцевой и Дронова

Итоги дня: Тяжелый день Трампа, ход «еврооптимистов» и новый политический тандем

Фото: Соня Кошкина

Гриценко с Садовым договорились о том, что обо всем сообщат совместно и односторонних комментариев не будет.

Приключения Трампа

Итоги дня: Тяжелый день Трампа, ход «еврооптимистов» и новый политический тандем
Сегодня у американского президента был очень непростой день. Сегодня мир вовсю обсуждает возможность импичмента после того, как бывший адвокат Трампа Коэн назвал его расистом, мошенником и лжецом. К тому же, документально подтвердил свои слова. Кроме того, неудачей завершилась встреча с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Вторая встреча президентов оказалась не столь радужной, как первая, которая так понравилась главе Белого дома.

Преступление и наказание

Итоги дня: Тяжелый день Трампа, ход «еврооптимистов» и новый политический тандем

Племянника самого известного пропагандиста РФ Дмитрия Киселева Сергея Киселева приговорили к двум годам и трем месяцам лишения свободы по делу о подготовке к войне на Донбассе. Всему виной — откровения дяди, который и рассказал о том, что его родственник, имеющий немецкий паспорт, воевал в Украине.

Итоги дня: Тяжелый день Трампа, ход «еврооптимистов» и новый политический тандем

Отмена безвиза

В МИДе Украины заявили о том, что могут отменить безвизового режима с Израилем, если на границе в дальнейшем будут систематически нарушаться права туристов нашей страны. Катализатором для таких настроений стало то, что Израиль в отместку задержал целый самолет из Украины, на котором находилось 140 украинских граждан.

Автор: Инна Погрибная
28.02.2019 21:03:00
Посещений: 69
Инна Погрибная

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 





Читайте также

Итоги дня: "Великолепная" встреча Трампа и Ким Чен Ына, угрозы мировой экономике и новые атаки хакеров
 Итоги дня: Мощное усиление акватории, новый вид пособия и наказание для Зайцевой и Дронова
Итоги дня: Потепление между Китаем и США, обновленный рейтинг и дополнительная пенсия
 Итоги дня: Деньги "семьи" в бюджете, военная стратегия США и "евробляховый deadline"
Публикации

Золотаревский, Слуцкий и Израилит. Немецкие мошенники попались в Украине

Экономист: в этом году к выплатам «МХП» меньше всего претензий



Мнения
Це не питання власних інтересів. На кону значно більше – доля держави
Святослав Вакарчук

Це не питання власних інтересів. На кону значно більше – доля держави

Коли йдеться про велику мету, про справжні зміни, багато речей, що призводять до цих змін, цілком можливі.
Новости компаний

Где взять выгодный онлайн кредит на карту в Украине

Удовольствие для вас и вашего кошелька!

85 лет компании Бионорика: ценности «семейного концерна»


Выборы-2019 в оценках экспертов

Последние новости в соцсетях


Новости партнеров

bigmir)net TOP 100

Фото недели

Фотографии конца великой депрессии в Америке

Все фото »

 