Итоги дня: Тяжелый день Трампа, ход «еврооптимистов» и новый политический тандем

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Найем, Залищук и Лещенко выходят из БПП, в Германии наказали племянника Киселева, а президент Петр Порошенко подал новый закон о наказании за незаконное обогащение, — такими были главные новости сегодня, 28 февраля.

Человек дня. Сегодня в Украине активно обсуждали сразу троих «еврооптимистов» — Мустафу Найема, Светлану Залищук и Сергея Лещенко, которые решили покинуть БПП. Найем отметил, что давно находится по разные стороны баррикад с коллегами, Залищук заявила, что не считает возможным оставаться во фракции БПП после скандала с хищениями в оборонной сфере, информируют Экономические Новости.

Новый закон о наказании за незаконное обогащение

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Президент Украины Петр Порошенко попросил зарегистрировать как неотложный новый законопроект о наказании для чиновников за незаконное обогащение, подчеркнув, что в новой версии учтены все замечания КСУ.

Выборы-2019

Сегодня утром кандидат в президенты Андрей Садовый в соцсети сделал интересный намек, отметив, что последние данные соцопросов станут решающими для решения вопроса по поводу единого кандидата от демократических сил на грядущих выборах. На новость отреагировал и Анатолий Гриценко, сообщив, что пришло время принимать решение. Чуть позже пару заметили на встрече.

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Гриценко с Садовым договорились о том, что обо всем сообщат совместно и односторонних комментариев не будет.

Приключения Трампа



Сегодня у американского президента был очень непростой день. Сегодня мир вовсю обсуждает возможность импичмента после того, как бывший адвокат Трампа Коэн назвал его расистом, мошенником и лжецом. К тому же, документально подтвердил свои слова. Кроме того, неудачей завершилась встреча с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Вторая встреча президентов оказалась не столь радужной, как первая, которая так понравилась главе Белого дома.

Преступление и наказание

Племянника самого известного пропагандиста РФ Дмитрия Киселева Сергея Киселева приговорили к двум годам и трем месяцам лишения свободы по делу о подготовке к войне на Донбассе. Всему виной — откровения дяди, который и рассказал о том, что его родственник, имеющий немецкий паспорт, воевал в Украине.

Отмена безвиза

В МИДе Украины заявили о том, что могут отменить безвизового режима с Израилем, если на границе в дальнейшем будут систематически нарушаться права туристов нашей страны. Катализатором для таких настроений стало то, что Израиль в отместку задержал целый самолет из Украины, на котором находилось 140 украинских граждан.