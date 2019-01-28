Полиция на стреме: как Аваков будет обеспечивать безопасность выборов

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Активный старт президентской избирательной кампании в Украине требует от правоохранительных органов особой бдительности. Ведь после регистрации участников начинается открытая фаза предвыборной агитации, которая, мягко говоря, не всегда соответствует духу и букве украинского законодательства. И здесь многое будет зависеть от способности правоохранителей реагировать на возможные правонарушения.

Выступая на коллегии МВД относительно итогов работы ведомства за прошлый год его глава Арсен Аваков особое внимание уделил теме будущих президентских выборов в Украине и обеспечению безопасности и правопорядка. По его словам, все ветви власти должны взять на себя ответственность за проведение честных и демократических выборов — от ЦИК и МВД до органов Минюста, государственного реестра, местных администраций, в целом Кабинета министров Украины. «Важна позиция каждого гражданина Украины и общественных организаций. Понимание этой ответственности — ключ к проведению демократических честных выборов», — подчеркнул министр. Он призвал граждан не «продавать» свои голоса и не брать участие в открытом вранье некоторых кандидатов в президенты, а чиновников — не способствовать незаконным схемам и не закрывать глаза на нарушения, информируют Экономические Новости.

Поскольку этот процесс требует соответствующей организационной работы системы МВД Аваков напомнил, что с целью реагирования на потенциальные угрозы, которые могут привести к нарушениям украинского законодательства, в начале декабря был создан координационный штаб, в который вошли представители МВД всех ветвей — Миграционной полиции, Приграничной полиции, Службы по вопросам чрезвычайных ситуаций, а также Нацгвардии. Также создана рабочая группа, которую координируют советники министра Иван Стойко, Владимир Филенко, Иван Варченко и Михаил Апостол. «Это опытные и компетентные специалисты по вопросам проведения выборов. Кроме того, они будут максимально аполитичны в этот отрезок времени и непредвзяты к любому из кандидатов. А таких у нас не много не мало, а уже 36», — отметил министр.

Помимо этого, МВД совместно с ЦИК и Гражданской сетью «ОПОРА» создана система оперативного реагирования на нарушения избирательного законодательства. «Философия здесь очень проста — вы обращаетесь к нам, если видите нарушение, мы проводим проверку и, если есть нарушения, есть ответная реакция — как со стороны МВД, так и со стороны ЦИК», — подчеркнул глава правоохранительного ведомства.

Он также сообщил, что министерство сотрудничает с общественной организацией «Патриотическое движение Украины», которая начала всеукраинскую инициативу «Стоп политической коррупции». В то же время, по словам министра, правоохранители уже фиксируют случаи нападений на активистов, разоблачающих нарушения на выборах. В частности, один из таких случаев зафиксирован на этих выходных в Кропивницком.

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Напомним, 26 января поздно вечером совершено нападение на общественного омбудсмена по защите избирательных прав Гражданской сети ОПОРА в Кировоградской области Евгения Гурницкого. Последний, как известно, является заявителем в полицию по делу о размещении агитационных материалов без выходных данных на билбордах с изображением одного из кандидатов в президенты Украины.

Между тем, одной из потенциальных опасностей фальсификации результатов выборов в ведомстве считают голосование на западной Украине вместо гражданина, работающего за границей. «Я обращаю внимание каждого из присутствующих полицейских и пограничников, что человек, который выдал бюллетень родственнику или знакомому… а у нас будет справка из Пограничной службы, что этот человек был (в указанное время – ред) за границей, а напротив фамилии есть поддельная подпись и выдан бюллетень – это уголовное дело, которое доказывается за три секунды, это тюрьма сразу», — заявил министр.

Глава Госпогранслужбы Украины Петр Цигикал заверил министра, что возьмёт на контроль этот вопрос и предпримет все меры для недопущения подобного рода преступлений. Также его ведомство намерено провести предварительную проверку всех международных наблюдателей, которые прибудут на выборы президента Украины. «Одно из определенных задач нашей службы в контексте проведения выборов президента Украины — усиление контроля на каналах международного сообщения. Это связано с прибытием большого количества международных наблюдателей», — сказал Цигикал. Он отметил, что международные наблюдатели будут оформляться пограничниками вне очереди, в приоритетном порядке. «Каждый пункт пропуска будет иметь копии списков зарегистрированных международных наблюдателей и организаций, которые предоставит ЦИК. Госпогранслужба готова проводить заблаговременную проверку этой категории лиц по ведомственным базам данных. Будут организованы соответствующий учет и передача информации заинтересованным органам и ее обнародование», — отметил Цигикал. Всего ожидается прибытие более 850 официальных иностранных наблюдателей.

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Стоит отметить, что с начала 2019 года ведомство не пропустило в страну 1,3 тыс. иностранных граждан, из которых 700 человек – россияне. «После отмены правового режима военного положения, мы не ослабили контроль за въездом иностранцев. С начала года обоснованно отказано в пропуске в Украину 1300 таким лицам, из них более 700 (отказов) – гражданам России», – сообщил Цигикал. Он пояснил, что ведомство намерено и дальше ограничивать въезд людям, относящимся к «категории риска» и тем, кто может быть «причастен к дестабилизации ситуации в Украине». «Для этого мы задействуем систему биометрического контроля, активизируем фильтрационные меры, межведомственное взаимодействие и пограничное сотрудничество», – пояснил он. А также подчеркнул, что особое внимание будет уделено пророссийским журналистам.

«В свою очередь, и страна-агрессор будет предпринимать меры для дестабилизации ситуации в нашем государстве, компроментирования государственных органов и организации провокаций» — заявил глава Нацполиции Сергей Князев. Поэтому, продолжил чиновник, учитывая все внутренние и внешние факторы, нынешняя избирательная кампания будет сложной. «Мы с вами должны минимизировать факты нарушения избирательного законодательства как уголовного, так и административного характера, не допустить нарушений публичного порядка и безопасности в ходе проведения избирательной кампании, в первую очередь, на объектах, которые связаны с этим процессом, избирательных участках, штабах кандидатов», — отметил Князев. Так, всего в Украине будет создано 198 окружных и почти 30 тысяч участковых избирательных комиссий, «помещения которых, начиная с 22 марта, полиция должна взять под круглосуточную охрану».

«Следующее знаковое событие — передача избирательных бюллетеней в участковые избирательные комиссии. Этот процесс будет проходить на протяжении трёх дней после 26 марта и будет требовать усиленного внимания со стороны полиции, поскольку именно нам надо будет взять бюллетени под охрану. Завершение предвыборной агитации, проведение самого голосования и дальнейшее установление его результатов — это наиболее ответственный этап избирательной кампании», — подчеркнул Князев.

При этом отметил, что с начала избирательной кампании полиция зарегистрировала 266 заявлений о нарушениях и других преступлениях, связанных с выборами президента. По полученной информации открыто 8 уголовных производств. Больше всего таких нарушений зафиксировано в Киеве, в Закарпатской, Днепропетровской, Полтавской, Одесской, Запорожской и Николаевской областях. «Прошу обеспечить качественное документирование всех обстоятельств совершенных преступлений для завершения досудебного расследования, направления материалов в суд и привлечения виновных к ответственности», — резюмировал глава Нацполиции.

Отметим, согласно данным ООН (2007-2010 г.) количество сотрудников правоохранительных органов на единицу населения в европейских странах отличается не на много. Общемировое среднее значение этого показателя — около 300 чел/100 тыс. А рекомендация ООН — 222 чел/100 тыс. населения. Так, в Италии – 552 чел/100 тыс, Испания – 494 чел/100 тыс, Греция — 452 чел/100 тыс, Чехия – 405 чел/100 тыс, Словения – 386 чел/100 тыс. Украина также не отстаёт в этом показателе от стран-соседей – 397 чел/100 тыс. В тоже время в Белоруссии – 1442 чел/100 тыс, а в России – 976 чел/100 тыс.

По мнению политтехнолога Тараса Загороднего, количества и полномочий украинских правоохранителей достаточно, чтоб обеспечить безопасность избирательного процесса в Украине. «У нас давно есть законодательство, в котором четко прописывается, что является подкупом избирателей или нарушением избирательного законодательства. Для этого не нужно создавать дополнительно рабочие месте в МВД. Если полиция на этих выборах будет работать в штатном режиме, то мы получим сравнительно честную избирательную кампанию. Сейчас непонятные люди ходят с какими-то подписными листами, платят по тысяче гривен, и никто не знает, что это за люди, чем они занимаются уже во время оглашения избирательной кампании. Поэтому полиция должна работать в штатном режиме. И хорошо, что г-н Аваков в этот процесс включается», — заявил эксперт. По его словам, создание дополнительных групп для координации избирательного процесса вовсе не означает дополнительных полномочий. «Это группа, которая будет контролировать деятельность избирательной кампании. Полномочий у полиции с головой хватает. Для нарушения дела, расследования и передачи в суд. Роль силовиков – очень значимый ресурс, в первую очередь для власти. Надеюсь, что все будет в рамках законности. И мы не перейдем черту, которую переходить не нужно», — добавил он.

«Конечно, все мы мечтаем, что количество госслужащих правоохранителей рано или поздно перерастет в качество. Но не всегда это соответствует действительности. В интернете полно роликов о том, что далеко не все правоохранители знают основы действующего законодательства», — заявил политический эксперт Николай Мельник. Однако он убежден, персонального состава абсолютно достаточно для того, чтоб обеспечить защиту и безопасность волеизъявления украинского народа.

«То, что очень часто политики используют тему правоохранителей в своей риторике — это понятно. Потому что каждый оппозиционный политик будет делать замечание, когда в определенный момент, по их мнению, полиция их не поддержала. Мол, значит у нас полицейское государство и осуществляется давление на свободу слова и совести. Эту риторику любят использовать представители «Оппоблока» или их сателлиты. Это обычная риторика, которая разрешает им мобилизовать свой электорат», — заявил эксперт. Он убежден, что количество международных наблюдателей ни коим образом не повлияет на уменьшение фальсификаций. «Сколько у нас избирательных участков в Украине? 30 тыс. Как показывает практика, эти прекрасные наблюдатели далее областных центров не поедут. В села они не поедут. Поэтому будут продаваться голоса, будут покупаться голоса… Насколько важной будет эта тысяча гривень, как проголосует этот человек — это уже другой вопрос. Но в сельской местности это будет иметь тотальный характер», — резюмировал он.

В свою очередь директор Института политического анализа и международных исследований Сергей Толстов обратил внимание на роль самой персоны Арсена Авакова в избирательном процессе в Украине. «Он находится в состоянии выбора. Он говорит, что МВД будет «контролировать»… Это пока только «прикидка», потому как не понятно, что именно он будет контролировать: подсчет голосов или порядок на избирательных участках? Я так понимаю, что цель господина Авакова — быть удобным, выгодным и необходимым победителю выборов. А контролировать подсчет голосов и предотвращение фальсификаций — если у него есть такие планы, то пусть расскажет. Пока, скорее, это достаточно громкий пиар ход для того, чтоб показать свое центральное место в происходящих процессах. Без конкретизации, без объяснения того, что за этим реально следует. Его позиция будет более определенной после первого тура, но вряд ли он будет озвучивать ее публично», — заявил «ЭН» эксперт.

Ранее в своем видеоблоге «Честная политика» депутат Сергей Лещенко заявил, что глава МВД Арсен Аваков стал гарантом поддержки Юлии Тимошенко, который отказался играть на стороне действующего президента Порошенко мускулами силовиков. Более того, он прозрачно намекнул Порошенко, что будет обличать его сценарии по скупке голосов, которые планирует бывшая команда киевского мэра Леонида Черновецкого, которая сейчас прописалась в «БПП». Лещенко считает, что договоренность Авакова и Тимошенко делают переизбрание Порошенко на второй срок еще более проблемным, ведь ему сложно на что-то рассчитывать без преданности МВД, которое должно бы в идеальном сценарии Банковой преследовать оппозицию и закрывать глаза на нарушения со стороны власти.