Итоги дня: Расплата за Крым, рост госдолга и кодировка каналов

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Стало известно, кто попал под санкции Евросоюза, госдолг Украины вырос за год на 6 миллиардов, а 23 украинских канала заблокируют бесплатный спутниковый сигнал, — такими были главные новости сегодня, 28 января.

Человек дня. Сегодня можно отметить сразу двух принцесс. Это принцесса Беатрис и принцесса Евгения — дочери принца Эндрю, среднего сына королевы Елизаветы II. Именно дочки оскандалившегося принца Эндрю и Сары Фергюсон могут стать более видными членами королевской семьи, заменив кузена Гарри.

Санкции за Крым

Европейский союз расширил санкции против РФ за аннексию крымского полуострова. Теперь под международные штрафы попали те, кто помогал проводить «выборы» на полуострове в сентябре 2019 года. Решение об этом было принято во вторник, 28 января. Под ограничения угодили «врио губернатора» Севастополя Михаил Развожаев, «премьер» Крыма Юрий Гоцанюк, «председателя Законодательного собрания» Севастополя Владимир Немцев, «депутата Совета Федерации» от Крыма Екатерина Албатаева и трех глав «избирательных комиссий» Крыма и Севастополя.

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Рост госдолга

За прошлый год госдолг Украины вырос на шесть миллиардов долларов и составил 84,36 миллиардов. В Министерстве финансов сообщили о том, что в 2019 расходы государственного бюджета по погашению долга составили 345,2 миллиардов гривен, по обслуживанию — 119,2 миллиардов.

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Кодировка каналов

С сегодняшнего дня 23 канала заблокируют бесплатный спутниковый сигнал. Отныне украинцы могут попрощаться с такими популярнейшими каналами: «1+1», «2+2», ТЕТ, «Бигуди», УНИАН, «ПлюсПлюс», ICTV, СТБ, «Новый канал», М1, М2, ОЦЕ ТБ, ТРК Украина, НЛО ТВ, «Индиго», «Интер», НТН, К1, «Пиксель», К2, Enter-фильм, Мега, Zoom.

Погода в Украине: зима без снега

Похолодание в Украине в феврале отменяется, так как, согласно последним прогнозам, в страну опять придет в этот период потепление. Снегопады ожидаются (в основном, в Карпатах), но, скорее всего, снег не задержится и растает из-за плюсовой температуры