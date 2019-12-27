Итоги дня: Первый штраф за Крым, пике доллара и проблемы «Северного потока-2»

Главная » Политика » Итоги дня: Первый штраф за Крым, пике доллара и проблемы "Северного потока-2" Итоги дня: Первый штраф за Крым, пике доллара и проблемы "Северного потока-2"

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Курс доллара подскочил в обменниках, Кабинет министров одобрил реформу рынка труда, Киев привлек к финансовой ответственности иностранную авиакомпанию за полёт над Крымом, — такими были главные новости сегодня, 12 декабря.

Человек дня — американский композитор и поэт, создатель бродвейских мюзиклов Джерри Херман. 88-летний мужчина умер сегодня, 27 декабря, у себя дома. Причиной смерти стали осложнения, связанные с заболеваниями легких. Композитор прославился благодаря мюзиклам Хелло, Долли! и Молоко и мед. Всего ему принадлежит около десяти бродвейских мюзиклов, информируют Экономические Новости.

«Газпром» заплатил «Нафтогазу»

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Российский «Газпром» заплатил Нафтогазу $2,9 миллиардов, которые присудил Стокгольмский арбитраж по спору о контракте на транзит. Позже глава государства Владимир Зеленский написал о том, что «деньги уже на украинском счетах».

Рынок труда и перемены

КМУ на заседании в этот день, 27 декабря, одобрил законопроект о рынке труда. Вот так выглядят ключевые перемены:

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сохранение и расширение социальных прав работников;

увеличение количества легальных рабочих мест;

равные возможности для мужчин и женщин в сфере труда;

повышение доходов работников по всей Украине;

гармонизация украинского законодательства с европейским.

Пролетая над Крымом

В бюджет Украины первый раз за время аннексии крымского полуострова поступили деньги, которые взыскали в виде штрафа за нарушение воздушного пространства Крыма.

Курс доллара пошел наверх

Сегодня доллар продемонстрировал резкий рост – за один день он сильно прыгнул вверх. Курс доллара повысился впервые с 29 ноября, то есть практически за месяц. Эксперты целый день спорили по поводу того, чего же ждать от «зеленого», так как после праздников он может продемонстрировать рост.

Северный поток-2 сдвинули на год

Министр энергетики России Александр Новак сегодня заявил о том, что газопровод Северный поток-2, который подбили сильные американские санкции, должны запустить до конца 2020 года. что газопровод может достроить судно «Академик Черский», который сейчас находится на Дальнем Востоке. Отметим, строительство путинского газопровода завершено на 93,5%, осталось проложить около 160 км труб.

Крушение самолета

Сегодня, 27 декабря, в Казахстане потерпел крушение самолет. В результате происшествия погибли 12 человек, госпитализировали 53 человека. Днём стало известно, что двое во время авиакатастрофы пострадало двое украинцев, они были госпитализированы с травмами позвоночника. Консул сообщил о том, что что пострадавшим оказывают полноценное сопровождение, ситуация находится на контроле МИД, а жизни украинцев ничего не грозит.

Цены на трансплантацию органов

Правительство утвердило тарифы на услуги по трансплантации: дешевле всего пересадить почку, дороже всего — печень. Так, цена аллотрансплантации почки будет стоить 324 тысяч гривен, АВО-несовместимая трансплантация почки – 721 тысяч. Стоимость трансплантации сердца/комплекса «сердце-легкие» составляет 535 тысяч гривен, а пересадка печени или части печени – 855 тысяч гривен.

Пенсионная катастрофа

В министерстве социальной политики раскрыли печальную картину с пенсиями в Украине. Так, около миллиона пожилых людей получают всего полторы тысячи гривен в месяц. Около 70 процентов украинских пенсионеров получают менее трех тысяч гривен, что практически ниже прожиточного минимума. Всего же в стране на сегодня проживают больше одиннадцати миллионов пенсионеров.

Отмена зарплатного рабства

В стране решили отметить так называемого «зарплатное рабство»: украинцы самостоятельно будут выбирать банк, на который им будут начислять зарплату, пенсию или социальную помощь. В правительстве отметили, что этот шаг должен способствовать справедливой конкуренции между банками, потому в будущем будет улучшать качество банковских услуг в стране.

Погода на Новый год

Синоптики продолжают гадать, какая же погода ждёт украинцев на праздники. Синоптик Наталья Диденко рассказала о том, что в стране 29 и 30 декабря несколько похолодает, температура воздуха снизится до «минусов». А вот в новогоднюю ночь и в первый день нового года температура опять может стать «плюсовой».