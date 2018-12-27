Итоги дня: «Отставка» мирового полицейского, освобождение «серой зоны» и перемирие в зоне ООС

Главная » Политика » Итоги дня: "Отставка" мирового полицейского, освобождение "серой зоны" и перемирие в зоне ООС Итоги дня: "Отставка" мирового полицейского, освобождение "серой зоны" и перемирие в зоне ООС

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В ТКГ согласовали перемирие в зоне ООС, США больше не намерены быть мировым полицейским, а Кабинет министров Украины принял решение о создании Национального одесского медицинского университета, — такими были главные новости сегодня, 27 декабря.

Человек дня — 33-летний американский спортсмен-экстремал Колин O’Брэди, который стал первым в истории человеком, который в одиночку пересек Антарктиду. Он двигался на лыжах, везя за собой сани с необходимым снаряжением и продовольствием, и за 54 дня преодолел полторы тысячи километров, информируют Экономические Новости.

Перемирие

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Представитель Украины в минской Трехсторонней контактной группе по Донбассу Евгений Марчук рассказал о достижении прогресса в вопросе праздничного перемирия, которое должно начаться в полночь 29 декабря. Марчук отметил, что это время нужно использовать с пользой — ремонтируя поврежденную инфраструктуру региона.

Вместе с тем, контактная группа не сумела договориться об обмене пленных. По словам Ирины Геращенко, российская сторона не захотела обсуждать этот вопрос.

Очищение «серой зоны»

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Советник президента Украины Юрий Бирюков рассказал о том, что ВСУ сумели взять под контроль и освободить от пророссийских боевиков почти всю «серую зону» на Донбассе.

Заявление Трампа

Президент США Дональд Трамп сказал о том, что Соединенные Штаты больше не будет брать на себя ответственность за урегулирование всех конфликтов в мире.

Новый медицинский университет

КМУ принял решение о создании Национального одесского медицинского университета. Новый универ появится на базе Одесского национального медуниверситета и Крымского государственного медуниверситета им. С.И. Георгиевского.

Начало избирательной кампании

Центральная избирательная комиссия в четверг, 27 декабря, объявила о начале избирательного процесса очередных выборов президента Украины с 31 декабря 2018 года. Избирательная кампания продлится на протяжении девяноста дней. Выборы главы государства в Украине пройдут 31 марта 2019 года.

Эпидемия гриппа

За прошлую неделю с 17 по 23 декабря в стране гриппом и ОРВИ заболели 216 213 человек, 64,9% из которых — дети до 17 лет. Эпидемические пороги превышены до 38,2 процентов в восьми регионах страны.