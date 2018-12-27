РусУкр

Итоги дня: «Отставка» мирового полицейского, освобождение «серой зоны» и перемирие в зоне ООС

Главная » Политика » Итоги дня: "Отставка" мирового полицейского, освобождение "серой зоны" и перемирие в зоне ООС
 
Печать Отправить на почту

 

 

В ТКГ согласовали перемирие в зоне ООС, США больше не намерены быть мировым полицейским, а Кабинет министров Украины принял решение о создании Национального одесского медицинского университета, — такими были главные новости сегодня, 27 декабря.
Итоги дня: Отставка мирового полицейского, освобождение серой зоны и перемирие в зоне ООС

Человек дня — 33-летний американский спортсмен-экстремал Колин O’Брэди, который стал первым в истории человеком, который в одиночку пересек Антарктиду. Он двигался на лыжах, везя за собой сани с необходимым снаряжением и продовольствием, и за 54 дня преодолел полторы тысячи километров, информируют Экономические Новости.

Итоги дня: «Отставка» мирового полицейского, освобождение «серой зоны» и перемирие в зоне ООС

Перемирие

Итоги дня: «Отставка» мирового полицейского, освобождение «серой зоны» и перемирие в зоне ООС

Читайте: Итоги дня: Конец военного положения, откровения Зеленского и предчувствие мирового кризиса

Представитель Украины в минской Трехсторонней контактной группе по Донбассу Евгений Марчук рассказал о достижении прогресса в вопросе праздничного перемирия, которое должно начаться в полночь 29 декабря. Марчук отметил, что это время нужно использовать с пользой — ремонтируя поврежденную инфраструктуру региона.

Вместе с тем, контактная группа не сумела договориться об обмене пленных. По словам Ирины Геращенко, российская сторона не захотела обсуждать этот вопрос.

Очищение «серой зоны»

Читайте: Итоги дня: Санкции России, обращение Папы Римского и революционные сексуальные перемены в Украине

Итоги дня: «Отставка» мирового полицейского, освобождение «серой зоны» и перемирие в зоне ООС

Советник президента Украины Юрий Бирюков рассказал о том, что ВСУ сумели взять под контроль и освободить от пророссийских боевиков почти всю «серую зону» на Донбассе.

Заявление Трампа

Итоги дня: «Отставка» мирового полицейского, освобождение «серой зоны» и перемирие в зоне ООС

Президент США Дональд Трамп сказал о том, что Соединенные Штаты больше не будет брать на себя ответственность за урегулирование всех конфликтов в мире.

Новый медицинский университет

Итоги дня: «Отставка» мирового полицейского, освобождение «серой зоны» и перемирие в зоне ООС

КМУ принял решение о создании Национального одесского медицинского университета. Новый универ появится на базе Одесского национального медуниверситета и Крымского государственного медуниверситета им. С.И. Георгиевского.

Начало избирательной кампании

Итоги дня: «Отставка» мирового полицейского, освобождение «серой зоны» и перемирие в зоне ООС

Центральная избирательная комиссия в четверг, 27 декабря, объявила о начале избирательного процесса очередных выборов президента Украины с 31 декабря 2018 года. Избирательная кампания продлится на протяжении девяноста дней. Выборы главы государства в Украине пройдут 31 марта 2019 года.

Эпидемия гриппа

Итоги дня: «Отставка» мирового полицейского, освобождение «серой зоны» и перемирие в зоне ООС

За прошлую неделю с 17 по 23 декабря в стране гриппом и ОРВИ заболели 216 213 человек, 64,9% из которых — дети до 17 лет. Эпидемические пороги превышены до 38,2 процентов в восьми регионах страны.

27.12.2018 21:00:24
Посещений: 88

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 



Политические новости

месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Тимошенко-Солоха и Крепкий Омелян: В СМИ показали украинских политиков в самых популярных новогодних фильмах (ФОТО) (5054)

"Это цейтнот и это агония": История с отставкой Мэттиса получила продолжение, - Пономарь (4426)

Изматывающий тонкий намек США весом 14 тонн, - Злой Одессит (3773)

Дональд Трамп на пути к импичменту (3072)

В Украине создана интерактивная карта перехода приходов УПЦ МП в ПЦУ (КАРТА) (3028)

Отряд морской охраны в Азовском море получил новый катер (2903)

Маленькое успешное наступление под Донецком может перерасти в оборону Ростова и закончиться распадом РФ, - мнение (2881)

Троянский конь РФ: действия Шойгу приносят вреда Кремлю не меньше, чем санкции, - Злой Одессит (2801)

Иво Бобул прокомментировал президентские амбиции Зеленского (2779)

Убийство Гандзюк: появилось важные детали (2694)



Читайте также

Итоги дня: Конец военного положения, откровения Зеленского и предчувствие мирового кризиса
 Итоги дня: Санкции России, обращение Папы Римского и революционные сексуальные перемены в Украине
Итоги дня: Бизнес-климат в Украине, третий коллапс России и предупреждение ОБСЕ
 Итоги дня: Уход "Бешеного пса", суперсовременное усиление Украины и подготовка новой агрессии РФ
Публикации

Большая стирка с Александром Клименко, Максимом Слуцким и Артуром Золотаревским

Экономист: в этом году к выплатам «МХП» меньше всего претензий

Мнения
Ложь Путина об агрессии России против Украины в Керченском проливе
Андрей Илларионов

Ложь Путина об агрессии России против Украины в Керченском проливе

Заседания международных форумов типа закончившейся "Двадцатки" в Буэнос-Айресе являются закрытыми. Что Путин говорил там на официальных заседаниях и ...
Новости компаний

Удовольствие для вас и вашего кошелька!

85 лет компании Бионорика: ценности «семейного концерна»

Стоимость и инструкция применения препарата Туринабол (Орал)

Последние новости в соцсетях




Новости партнеров

bigmir)net TOP 100

 