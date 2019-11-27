РусУкр

Итоги дня: Удар по «Газпрому», газовые сюрпризы для украинцев и атака Коломойского

Главная » Политика » Итоги дня: Удар по "Газпрому", газовые сюрпризы для украинцев и атака Коломойского
 
Печать Отправить на почту

 

 

Украинцев может ожидать сюрприз с ценами на газ, Украина одержала победу над «Газпромом» в шведском суде, а Национальный банк Украины публично обвинил Коломойского, — такими были главные новости сегодня, 27 ноября.

Итоги дня: Удар по Газпрому, газовые сюрпризы для украинцев и атака Коломойского

Человек дня — главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко, который попал в список десяти лучших футбольных наставников, заняв в почётном рейтинге восьмое место, информируют Экономические Новости.

Итоги дня: Удар по «Газпрому», газовые сюрпризы для украинцев и атака Коломойского

Цены на газ могут измениться

В случае неподписания контракта на транзит газа между Украиной и Российской Федерацией стоимость голубого топлива может вырасти до 12,9 грн за кубометр. Правительство предложит населению «страховую» цену в размере семи гривен.

Читайте: Итоги дня: Важное обещание правительства, охота на "евробляхеров" и конец эпохи офшоров

Обещание Гончарука

Вместе с тем, премьер-министр Алексей Гончарук заявил о том, что роста тарифов на газ до конца отопительного сезона не будет. Глава правительства заявил о том, что у правительства есть «полное понимание» с НАК «Нафтогаз» по этому вопросу.

Нацбанк против Коломойского

Национальный банк Украины публично обвинил бывшего владельца ПриватБанка Игоря Коломойского в давлении, заказных материалах, атаке «титушек», которые, по его словам, хотели ворваться в здание регулятора.

Лучшие фильмы 2019 года

Итоги дня: Удар по «Газпрому», газовые сюрпризы для украинцев и атака Коломойского

Если осенние вечера вызывают у вас хандру, значит, вы просто не умеете правильно выбирать фильм. А их в 2019 году был поистине щедрый урожай. Вот несколько кинолент, которые непременно стоит посмотреть уже сегодня: «Однажды в Голливуде», «Стекло», «Капитан Марвел», Дамбо, «Мстители: Финал», Аладдин, «Толкин».

Автор: Оксана Ельченко
27.11.2019 21:00:06
Посещений: 72

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 





Читайте также

Итоги дня: Важное обещание правительства, охота на "евробляхеров" и конец эпохи офшоров
 Итоги дня: Смена настроений в Украине, удар по Пекину и истинная цель Крымского моста
Итоги дня: Тяжеловесы политики на тропе войны, нормандский компромисс и газовый спор
 Итоги дня: Возвращение кораблей, встреча Путина с Зеленским и предложение "Газпрома"
Итоги дня: Скандал вокруг "Слуги народа", взрывы в Балаклее и кощеева игла Трампа
 Итоги дня: Бюджет 2020, важный документ по Крыму и громкое доказательство против России
Итоги дня: Исторически-скандальный день в Раде, разворот Коломойского и тысячи ракет для ВСУ
 Итоги дня: Урожайный рекорд, новые платёжки и серьезный прорыв в Минске

Последние новости в соцсетях

Публикации

Инвестициям здесь не место

Сергей Кафтя: «Сегодня в «Акварелях» комфортнее жить, чем в большинстве ЖК Киева»

Мнения
Тот, кто будет предлагать стране горькие пилюли – всегда проиграет торговцам сладким плацебо

Тот, кто будет предлагать стране горькие пилюли – всегда проиграет торговцам сладким плацебо

В Украине есть «секта свидетелей идеального избирателя». Эти люди боготворят обывателя. «Маленький человек» для них – это носитель финальной правды, ...
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Пассажиры круизного лайнера заставили капитана судна изменить курс: что из этого вышло (9896)

Китайский зоопарк показал необычную обезьяну с человеческим лицом (ВИДЕО) (8285)

По дну ходят люди: в сети показали фото еще одной экологической катастрофы в Крыму (7527)




Экономические новости youtube



help

bigmir)net TOP 100

Фото недели

Фотографии животных, сделанные в нужный момент

Все фото »

 