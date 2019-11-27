Итоги дня: Удар по «Газпрому», газовые сюрпризы для украинцев и атака Коломойского

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Украинцев может ожидать сюрприз с ценами на газ, Украина одержала победу над «Газпромом» в шведском суде, а Национальный банк Украины публично обвинил Коломойского, — такими были главные новости сегодня, 27 ноября.

Человек дня — главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко, который попал в список десяти лучших футбольных наставников, заняв в почётном рейтинге восьмое место, информируют Экономические Новости.

Цены на газ могут измениться

В случае неподписания контракта на транзит газа между Украиной и Российской Федерацией стоимость голубого топлива может вырасти до 12,9 грн за кубометр. Правительство предложит населению «страховую» цену в размере семи гривен.

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Обещание Гончарука

Вместе с тем, премьер-министр Алексей Гончарук заявил о том, что роста тарифов на газ до конца отопительного сезона не будет. Глава правительства заявил о том, что у правительства есть «полное понимание» с НАК «Нафтогаз» по этому вопросу.

Нацбанк против Коломойского

Национальный банк Украины публично обвинил бывшего владельца ПриватБанка Игоря Коломойского в давлении, заказных материалах, атаке «титушек», которые, по его словам, хотели ворваться в здание регулятора.

Лучшие фильмы 2019 года

Если осенние вечера вызывают у вас хандру, значит, вы просто не умеете правильно выбирать фильм. А их в 2019 году был поистине щедрый урожай. Вот несколько кинолент, которые непременно стоит посмотреть уже сегодня: «Однажды в Голливуде», «Стекло», «Капитан Марвел», Дамбо, «Мстители: Финал», Аладдин, «Толкин».