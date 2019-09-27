Итоги дня: След России в громком скандале, сокращение средней зарплаты и дела долга

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Инициатор импичмента Трампу допустила, что к скандалу с Украиной причастна Россия, средняя зарплата украинцев резко снизилась, а Госдолг сократился на 500 миллионов долларов за месяц , — такими были главные новости сегодня, 27 сентября.

Челочек дня — Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк, который сегодня написал заявление об увольнении с должности. По словам самого Данилюка, он останется на работе в СНБО до решения Зеленского, информируют Экономические Новости.

Сокращение Госдолгда

Государственный и гарантированный государством долг по состоянию на 31 августа текущкго года составил 2,067 триллиона гривен или 81,92 миллиарда. В течение августа 2019 года сумма госдолга уменьшилась в долларовом эквиваленте на 0,5 млрд долларов.

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След России в скандале

Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, которая начала процедуру импичмента американского президента, предположила, что к скандалу с разговором Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским может быть причастна Россия. Пелоси сравнила ситуацию с разговором президентов с вмешательством РФ в выборы в США в 2016 году.

Сокращение зарплаты

Зарплата украинцев в августе снизилась на 434 гривен. Самая высокая зарплата в Киеве, а самая низкая — на Буковине. В большинстве областей люди получают зарплату в пределах 8-9 тыс грн. Относительно августа прошлого года средняя зарплата выросла на 17,4%. Реальная зарплата (с учетом инфляции) в августе 2019 года к августу прошлого года выросла на 7,7%.

Отопление в Киеве

Отопление в школах, больницах и детских садах начнут включать 30 сентября. О жилом фонде пока не сообщается.