Итоги дня: Ядерный ответ НАТО, санкции против «Северного потока-2» и новые правила развода

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Зеленский обратился к Путину из-за моряков, НАТО готовит ответ, если РФ не вернется к ядерному договору, а украинцы, имеющие детей, будут разводиться по новым правилам, — такими были главные новости сегодня, 27 июня.

Человек дня — американский актер Макс Райт, который умер в возрасте 75 лет после многолетней борьбы со страшным недугом. Макс Райт наиболее известен по роли Уилли Таннера в комедийном сериале «Альф», а также сыграл в нескольких эпизодах популярнейшего сериала «Друзья», информируют Экономические Новости.

Обращение Зеленского

Президент Владимир Зеленский обратился к руководителю Кремля Владимиру Путину, призвав того освободить пленных украинских моряков. «У нас у всех есть дети, верните детей родителям!», — заявил украинский президент.

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Кроме того, глава государства набросился на министра иностранных дел Украины Павла Климкина. Он обвинил его в том, что дипломат не утверждает свои планы с Зеленским, потому ему якобы приходится узнавать важные вести из интернета. В частности, он имел ввиду ноту, которую Украина получила от Российской Федерации касательно возвращения моряков, и о ноте-ответе, который послал МИД.

Продление санкций

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Европейский Союз сегодня, 27 июня, официально согласовал продолжения экономических санкций против России еще на полгода — до 31 января 2020 года. Ограничения против РФ были продолжены после того, как канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон на саммите 20-21 июня проинформировали глав государств и правительств о выполнении Минских соглашений, с которым связано решение о сохранении санкций.

Ядерный ответ НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам первого дня министерской встречи в Брюсселе заявил о том, что в НАТО рассматривают пути укрепления обороны против угрозы новых ракетных систем, если РФ до этого лета не вернется к выполнению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Новые правила развода



В Украине вскоре могут изменить порядок развода семейных пар, у которых есть малолетние дети. Документ призван решить ряд проблем и конфликтных ситуаций, которые в нашей стране постоянно возникают между родителями. В частности, через нотариуса нужно будет решать, с кем будет жить ребенок, кто имеет право принимать решение относительно его лечения, образования, содержания. В Украине решили защитить детей тех людей, которые вынуждены оставить детей на попечение других людей и отправиться зарабатывать деньги в другие страны. «Чужому» человеку будет очень сложно оставить своего отпрыска.

Погода: Киев накрыла мощная буря



Жители и гости столицы, которые в последнее время молили о дожде и умирали от жары, получили сполна. Сегодня бушевал ураган. Непогода уже наделала убытков: в Киеве падают деревья, срывает крыши и монтажные конструкции.