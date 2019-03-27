Итоги дня: ВакарчукVSЗеленский, жесткий ультиматум Путину и удар Дании по «Газпрому»

Главная » Политика » Итоги дня: ВакарчукVSЗеленский, жесткий ультиматум Путину и удар Дании по "Газпрому" Итоги дня: ВакарчукVSЗеленский, жесткий ультиматум Путину и удар Дании по "Газпрому"

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Святослав Вакарчук обратился к украинцам перед выборами, Дания не разрешила «Газпрому» строить «Северный поток-2» в своей экономической зоне, а Дональд Трамп поставил ультиматум российскому коллеге Путину, — такими были главные новости сегодня, 27 марта.

Человек дня — украинский музыкант Святослав Вакарчук, который сегодня выступил в обращением к украинцам перед выборами. Он призвал людей не голосовать «по приколу», отметив, что отказавшись от участия в выбора, не перестал переживать за судьбу страны. Популярный артист призвал не предавать мечту и не забывать, что на востоке за право свободного выбора погибали и продолжают отдавать жизни украинцы, информируют Экономические Новости.





Ответ Зеленского

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Конечно же, в обращении Вакарчука заметили призыв не отдавать свой голос за лидера гонки (учитывая соцопросы) шоумена Владимира Зеленского. Именно потому у Зеленского оперативно отреагировали на заявления Вакарчука, которому предложили приглядеться к кандидату Зеленскому, дабы понять – «он и его команда настроены более чем серьезно».

«Северный поток-2»: Нет от Дании

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В Национальном энергетическом агентстве Дании решили отказать в согласовании альтернативного маршрута для путинской газопровода «Северный поток-2». Таким образом, российский газовый монополист получил очередной отказ. Глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев рассказал о том, что это, конечно, не убьет российский проект, но всерьез усложнит жизнь россиянам, так как необходимо искать новый маршрут, а Балтийское море не очень большое.

Ультиматум Путину

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп потребовал от Российской Федерации убраться из Венесуэлы.»Россия должна убраться», — заявил глава Белого дома. Более того, во время встречи с женой лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо он не исключил силовое решение ситуации. По его словам, сейчас он рассматривает самые разные сценарии.

Энергетическая независимость

Президент Украины Петр Порошенко рассказал о том, что Украина может достичь полной энергетической независимости уже в 2021-2022 годах. Он добавил, что на достижение энергонезависимости направлены, в том числе, монетизация субсидий, повышение энергоэффективности и интеграция в европейскую энергосистему.

Мороз передумал

за несколько дней до выборов кандидат в президенты Александр Мороз передумал бороться за главное кресло. Актив Социалистической партии посчитал нецелесообразным продолжать участие кандидата в кампании, которую считает «политическим фарсом».

Погода в Украине

Не все морозы решили сдаваться. Сегодня жители некоторых городов Украины были шокированы отнюдь не весенним снегопадом. Социальные сети пестрили фотоснимками и видео снега. Кроме того, синоптики посоветовали украинцам планировать летний отдых на территории родной страны на июнь и июль, так как осень может «откусить» август. Последний летний месяц будет холодным и мокрым.