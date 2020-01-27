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Итоги дня: Расширение санкций против РФ, победа Украины в ПАСЕ и удар вируса по нефти

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ЕС расширит санкции против России из-за проведения «выборов» в оккупированном Крыму, нефть сорта BRENT пробила очередной психологический барьер, а более тридцати делегатов ПАСЕ поддержали инициативу украинцев и поднялись с мест в знак протеста против участия в заседаниях РФ, — такими были главные новости сегодня, 27 января.

Итоги дня: Расширение санкций против РФ, победа Украины в ПАСЕ и удар вируса по нефти

Человек дня — легендарный баскетболист Коби Брайант, с которым сегодня в слезах прощается спортивный мир. Великий Коби со своей дочкой и другими пассажирами разбился в вертолёте, который оказался в туманном плену. Самый молодой, самый результативный, самый преданный, — это только небольшой список рекордов Мамбы, информируют Экономические Новости.

Итоги дня: Расширение санкций против РФ, победа Украины в ПАСЕ и удар вируса по нефти

Расширение санкций

Итоги дня: Расширение санкций против РФ, победа Украины в ПАСЕ и удар вируса по нефти

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Комитет постоянных представителей стран-членов ЕС (Coreper) решил расширить санкции против РФ. Причина ограничений, которые коснутся семи человек, — проведение так называемых «местных выборов» в оккупированном Крыму. По информации дипломатических источников, ранее эти санкции не могли ввести из-за позиции Кипра (здесь необходимо единство всех стран), но сегодня там отозвали свои замечания.

Цены на нефть под давление вируса

Итоги дня: Расширение санкций против РФ, победа Украины в ПАСЕ и удар вируса по нефти

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На старте новой рабочей недели «черное золото» сорта BRENT пробило очередной психологический барьер. Главный ценоопределитель для нефти пробил отметку в 59 «зеленых» за баррель, а днём упал до $58,5 за баррель. Скорее всего, такая тенденция к снижению будет продолжаться, так как активная жизнь в Поднебесной впала в анабиоз из-за смертельной эпидемии. Продлится он, минимум, до конца этого месяца.

Коронавирус шагает миром

Всемирная организация здравоохранения по-новому оценила риск заражения коронавирусом на международном уровне: его изменили с «умеренного» на «повышенный». Кроме того, сегодня уже стало известно о первой смерти от вируса в Пекине.

Протест в ПАСЕ

Больше тридцати делегатов Парламентской ассамблеи Совета Европы поддержали инициативу украинцев и поднялись с мест в знак протеста против участия в заседаниях РФ. Кроме того, в ПАСЕ было оспорено избрание вице-президентом ПАСЕ кандидата от Российской Федерации Петра Толстого.

Новый председатель ПАСЕ

В первый день работы зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы её новым главой стал Хендрик Дамс. Бельгиец был единственным кандидатом на этот пост. А вот нардепа от «Слуги народа» Александра Мережко избрали вице-президентом Ассамблеи.

Ахметов купил самую дорогую виллу

Итоги дня: Расширение санкций против РФ, победа Украины в ПАСЕ и удар вируса по нефти

Украинский миллиардер Ринат Ахметов стал обладателем дома, цена которого 200 млнр евро, на Французской Ривьере у итальянской компании Campari. В СМИ сообщили о том, что вилла де Седрес в городе Сен-Жан-Кап-Ферра занимает 18 тыс квадратных футов. Она датируется 1870 годом и ранее была домом короля Бельгии Леопольда II.

Триумф Билли Айлиш

Итоги дня: Расширение санкций против РФ, победа Украины в ПАСЕ и удар вируса по нефти

18-летняя певица победила в этом году во всех основных номинациях на премии Грэмми. Её урожай — «Альбом года» и «Лучший вокальный поп-альбом года» (When We All Fall Asleep, Where Do We Go?), «Запись года» и «Песня года» (Bad Guy) и «Лучший новый артист»… О том, что именно эта молодая американка сенсационно покорила мир, было известно давно, но такое количество наград только подтвердило статут «the best».

Итоги дня: Расширение санкций против РФ, победа Украины в ПАСЕ и удар вируса по нефти

И ещё одна замечательная новость: американская пианистка украинского происхождения Надежда Шпаченко удостоилась престижной премии Грэмми в номинации Лучший классический сборник. Свою музыкальную карьеру она начинала с оркестром Харьковской филармонии, сейчас — же гастролирует по всему миру.

Экономические новости youtube
Автор: Инна Погрибная
27.01.2020 20:27:42
Посещений: 34
Инна Погрибная

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