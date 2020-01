Итоги дня: Расширение санкций против РФ, победа Украины в ПАСЕ и удар вируса по нефти

ЕС расширит санкции против России из-за проведения «выборов» в оккупированном Крыму, нефть сорта BRENT пробила очередной психологический барьер, а более тридцати делегатов ПАСЕ поддержали инициативу украинцев и поднялись с мест в знак протеста против участия в заседаниях РФ, — такими были главные новости сегодня, 27 января.

Человек дня — легендарный баскетболист Коби Брайант, с которым сегодня в слезах прощается спортивный мир. Великий Коби со своей дочкой и другими пассажирами разбился в вертолёте, который оказался в туманном плену. Самый молодой, самый результативный, самый преданный, — это только небольшой список рекордов Мамбы, информируют Экономические Новости.

Расширение санкций

Комитет постоянных представителей стран-членов ЕС (Coreper) решил расширить санкции против РФ. Причина ограничений, которые коснутся семи человек, — проведение так называемых «местных выборов» в оккупированном Крыму. По информации дипломатических источников, ранее эти санкции не могли ввести из-за позиции Кипра (здесь необходимо единство всех стран), но сегодня там отозвали свои замечания.

Цены на нефть под давление вируса

На старте новой рабочей недели «черное золото» сорта BRENT пробило очередной психологический барьер. Главный ценоопределитель для нефти пробил отметку в 59 «зеленых» за баррель, а днём упал до $58,5 за баррель. Скорее всего, такая тенденция к снижению будет продолжаться, так как активная жизнь в Поднебесной впала в анабиоз из-за смертельной эпидемии. Продлится он, минимум, до конца этого месяца.

Коронавирус шагает миром

Всемирная организация здравоохранения по-новому оценила риск заражения коронавирусом на международном уровне: его изменили с «умеренного» на «повышенный». Кроме того, сегодня уже стало известно о первой смерти от вируса в Пекине.

Протест в ПАСЕ

Больше тридцати делегатов Парламентской ассамблеи Совета Европы поддержали инициативу украинцев и поднялись с мест в знак протеста против участия в заседаниях РФ. Кроме того, в ПАСЕ было оспорено избрание вице-президентом ПАСЕ кандидата от Российской Федерации Петра Толстого.

Новый председатель ПАСЕ

В первый день работы зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы её новым главой стал Хендрик Дамс. Бельгиец был единственным кандидатом на этот пост. А вот нардепа от «Слуги народа» Александра Мережко избрали вице-президентом Ассамблеи.

Ахметов купил самую дорогую виллу

Украинский миллиардер Ринат Ахметов стал обладателем дома, цена которого 200 млнр евро, на Французской Ривьере у итальянской компании Campari. В СМИ сообщили о том, что вилла де Седрес в городе Сен-Жан-Кап-Ферра занимает 18 тыс квадратных футов. Она датируется 1870 годом и ранее была домом короля Бельгии Леопольда II.

Триумф Билли Айлиш

18-летняя певица победила в этом году во всех основных номинациях на премии Грэмми. Её урожай — «Альбом года» и «Лучший вокальный поп-альбом года» (When We All Fall Asleep, Where Do We Go?), «Запись года» и «Песня года» (Bad Guy) и «Лучший новый артист»… О том, что именно эта молодая американка сенсационно покорила мир, было известно давно, но такое количество наград только подтвердило статут «the best».

И ещё одна замечательная новость: американская пианистка украинского происхождения Надежда Шпаченко удостоилась престижной премии Грэмми в номинации Лучший классический сборник. Свою музыкальную карьеру она начинала с оркестром Харьковской филармонии, сейчас — же гастролирует по всему миру.