Прогнозы политико-экономической жизни в Украине на 2021 год — оценки экспертов

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2020 год оказался довольно тяжелым и непредсказуемым. Эпидемия коронавируса, которая распространилась по всему миру, создала новую реальность и во многом стала определяющим фактором как экономической, так и политической жизни многих государств. И Украина не стала исключением. Судя по прогнозам отечественных экспертов, будущий год будет ненамного легче. Ведь многие проблемы, которые уже успели стать нашими постоянными спутниками автоматически переносятся на год грядущий. Хотя, некоторые предпосылки на улучшения все же наметились.

«Экономические новости» поинтересовались у отечественных экспертов, чего следует ожидать в 2021 году.

На жесткой диете

Процесс восстановления экономики после потрясений, который пережил весь мир и Украина будет затяжным, и то насколько быстро наша страна сможет оправиться от этого в большинстве завит от власти. «Процесс углубления экономического кризиса в Украине связан не только с пандемией коронавируса, но и с неспособностью власти эффективно противостоять новым вызовам, множеством системных ошибок в сфере государственного управления, политическим кризисом», – считает президент Института реформ и развития Киева Александр Вовченко. По его мнению, предпосылок для оптимистических экономических прогнозов в Украине пока нет. «Мы сейчас находимся на очень жесткой «диете» в плане прямых иностранных инвестиций. Украина в глазах иностранных инвесторов еще больше стала высокорискованным регионом для развития их капитала. У нас ежедневно растет государственный долг, пропасть в государственном бюджете, увеличивается безработица, практически все сектора падают. Экономика находится в режиме ожидания и неопределенности, и этот период – один из самых трудных, потому что нас ждет много изменений, под которые нужно будет быстро подстраиваться. Изменения в поведении людей будут влиять на развитие бизнеса, и уже сейчас нужно делать все возможное, чтобы стимулировать развитие новых направлений, которые смогут стать нашими «кормильцами».

Что с курсом?

«К фактору девальвации следует отнести рост импорта, который будет происходить в результате восстановление экономики. А также — рост платежеспособности населения и бизнеса. Плюс — видим рост цен на энергоносители. Нефть впервые с марта торгуется более 50 долларов за баррель. Импортные энергоресурсы точно подорожают. И это — тоже фактор в сторону девальвации. Еще момент — с 1 января меняются условия транзитного договора с РФ по транспортировке газа. Так что импортная выручка от транзита тоже может незначительно сократиться», – поясняет эксперт. К факторам стабильности гривны Кущ относит рост экспорта (восстановление в сегменте горно-металлургического комплекса).

«Восстановление мировой экономии будет тянуть за собой рост цен на металл, – подчеркивает эксперт. – Цена на сельхозпродукцию тоже будет на достаточно высоком уровне. Может произойти реинкарнация пирамиды облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Ставки доходности могут повыситься с нынешних 10-11% до 14-15%. Это способствует возвращению нерезидентов на украинский рынок ОВГЗ. Резкого укрепления нацвалюты не будет, но она может стать крепче к доллару на 1 гривну». Эксперт прогнозирует в следующем году коридор в 27-29 грн/долл. Летом, по его мнению, будет укрепление до 27 грн, к концу года — девальвация до 29. «Политические факторы вряд ли будут влиять на курс, – размышляет Кущ. – Всё еще достаточно высокий рейтинг Зеленского расхолаживает его предпринимать те или иные резкие шаги, включая перезагрузку парламента. А относительная политическая стабильность – это и относительно стабильный курс гривны».

Выборы отменяются

«Он имеет право на роспуск Верховной Рады (ВР), но не обязан это делать автоматически. На данный момент и ближайшую перспективу Президент Зеленский не заинтересован в роспуске парламента. В случае досрочных парламентских выборов он наверняка потеряет и контроль над парламентом (свое парламентское большинство), и, соответственно, контроль над правительством. А сейчас, даже при шатаниях части своих депутатов, он сохраняет общий контроль по обе стороны. Не выгоден роспуск парламента и нынешнему руководству ВР, и большинству парламентских фракций и групп (кроме ОПЗЖ и «Евросолидарности»). Отсюда и вывод о маловероятности досрочных парламентских выборов в будущем году. Гораздо более вероятна смена премьер-министра, соответственно и правительства, в будущем году», — прогнозирует Фесенко. Он также убежден, что однопартийное парламентское большинство сохранится, как минимум в юридическом смысле (то есть, наличие не менее 226 депутатов во фракции «Слуга народа») и в будущем году, если, конечно, не возникнет форс-мажорной ситуации в стране. При этом внутри фракции могут усилится внутренние противоречия, но маловероятно, что это приведет к расколу фракции. «Депутаты «Слуги народа», избранные по партийному списку, не могут выйти из состава фракции, так как тогда могут потерять депутатский мандат. Депутаты-мажоритарщики могут выйти из состава фракции без потери мандата. Но если это будет массовый выход, то он может привести к парламентскому кризису и роспуску ВР. И тогда большинство депутатов-мажоритарщиков от «Слуги народа» не смогут переизбраться в парламент. Вот вам простое объяснение, почему даже тем депутатам «Слуги народа», которые могут быть недовольны руководством фракции, Офисом Президента и даже самим Президентом Зеленским, не выгодно разрушать моно-большинство. По этим же причинам никто из недовольных депутатов «Слуги народа» (а их было немало) не вышел из состава фракции после местных выборов. Поэтому с высокой вероятностью парламентское моно-большинство сохранится и в будущем году», — заключил политолог.

Горизонтальное государство

Председатель Платформы социально-гуманитарных инициатив и инноваций «Единый Координационный Центр» Олег Саакян считает, что эпидемия коронавируса оказала огромное влияние и на политическую жизнь страны и теперь многим политикам придется адапитроваться к новым реалиям. «Пандемия – это серьезное социальное потрясение для любого общества. Тем более, в планетарном масштабе. Соответственно мы будем выходить из нее в несколько другом состоянии как общество. И это будет формировать уже иную, в том числе электоральную, картину», — сказал «ЭН» эксперт. Он не исключает, что 2021 год во многом сможет дать некие невиданные до того электоральные аномалии, что будет требовать от политиков более осмысленного подхода и попытки уловить эти изменения. «Это будет вызовом для политиков идти в ногу со временем и ощущать дух этого времени, поскольку он будет меняться очень сильно. Соответственно, старые технологии вполне вероятно, что не будут давать такой эффективности как раньше, в том числе по раскачке ситуации в стране», — сказал политолог.

«Реформа децентрализации худо-бедно, но завершилась местными выборами. Соответственно 2021 год будет требовать выстраивания дополнительных институциональных и нормативно–правовых способностей принять эту новую реальность с горизонтальным, а не вертикальным государством. В частности, мы уже видим, что президент Зеленский реанимирует Совет регионов. Премьер Шмыгаль на фоне коронавируса вынужден встречаться с мерами крупных городов и согласовывать с ними свою политику. Скорее всего, это станет одним из трендов внутренней политики на 2021 год. Центральной власти придётся перестраиваться для работы в системе горизонтали, а местным элитам научиться кооперироваться и взаимодействовать с друг другом в рамках данной плоской модели. Ведь теперь львиная доля всего, что касается человека, его жизнедеятельности решается на уровне громады, а не в центре», — говорит Саакян.

Коррупция на повестке

А вот последствия от решения Конституционного суда (КС), который отменил антикоррупционную реформу, что поставило под угрозу отношения Украины с международными партнерами, в том числе безвиз с ЕС и сотрудничество с МВФ, будут иметь свое продолжение и в будущем году.

«Нет никакого конституционного кризиса. Это некорректный термин. Конституционный кризис мог бы возникнуть, если бы ВР поддержала президентский законопроект о роспуске КС. Но этого не произошло, так как данный законопроект Президента даже не был включен в парламентскую повестку. Однако этот законопроект все-таки оказал влияние, подтолкнув ВР к поиску компромиссных решений, а КС – к отказу от принятия новых конфликтных решений. По сути, уже со середины ноября в противостоянии между Президентом и КС возникло специфическое перемирие, когда обе стороны отказались от новых конфликтных действий. Но это не мир, а условное перемирие (как на Донбассе)», — говорит Владимир Фесенко.

По его словам, существует кризис вокруг антикоррупционного законодательства и антикоррупционных институтов, который возник вследствие решений КС. «Сейчас мы видим, что этот кризис уже разрешается в мягкой, компромиссной форме через обновление антикоррупционного законодательства. Скорее всего, эта тенденция продолжится и в будущем году. Если КС не будет принимать новых конфликтных решений, то условное перемирие в противостоянии между Президентом и КС сохранится. Хотя всплески борьбы вокруг КС могут возникать, в частности могут быть попытки поменять нынешнее руководство КС. А вот борьба вокруг антикоррупционного законодательства и антикоррупционных институтов продолжится (в разных формах) и в будущем году. Но при этом конфликтующие стороны будут, скорее всего, воздерживаться от чересчур радикальных методов борьбы», — прогнозирует политолог.

«Замораживание» конфликта на Донбассе

Как известно, недавно ВР проголосовала за продление особого статуса Донбасса еще на год. По мнению экспертов, данное решение может повлечь за собой «замораживание» конфликта, когда боевые действия в этом регионе прекращаются при сохранении политического статус-кво, что в принципе устраивает большинство политических элит Украины. Ведь при этом формально Украина не отказывается от Минских соглашений.

«К сожалению, вопрос решения войны на Донбассе зависит не от Украины и украинских действий, а, в первую очередь, от российского президента. Поэтому война будет продолжаться до тех пор, пока это будет выгодно РФ и Путину. Сейчас украинской власти удалось сделать самое главное – остановить горячую фазу конфликта, когда действительно нет обстрела украинских позиций. Во всяком случае систематических», — говорит Сергей Быков. В то же время он обратил внимание на то, что по ту сторону линии разграничения есть люди, которые хотят возобновить полномасштабное финансирование РФ. « Конечно, со стороны оккупантов есть заинтересованные в том, чтобы спровоцировать украинских военнослужащих открывать огонь на поражение, что даст возможность требовать больше денег от российского руководства. Но пока, слава богу, у них это не получается», — заключил эксперт.

Безвиз и Байден

Ожидается, что в будущем году наши отношения с западными партнерами сохранятся на прежнем уровне. «Если не будет новых дурных и конфликтных решений от КС, то не будет и никаких рисков для безвиза. Лишение безвиза – это, на самом деле, длительная и сложная процедура. По отношению к Украине ее даже никто и не инициировал. Были только профилактические предупреждения, к которым наше руководство оперативно прислушалось. Если и будут какие-то проблемы с безвизом, то только вследствие пандемии и разных карантинных ограничений, которые могут быть в будущем, и не только для нас», — говорит Владимир Фесенко. По его словам, в отношениях Украины с ЕС не будет никаких принципиальных изменений. «Курс на европейскую интеграцию сохранится. Но и в будущем году, и вообще в ближайшие годы – это будет такая будничная, рабочая интеграция на разных уровнях двухстороннего сотрудничества», — считает политолог.

А вот отношения с США могут еще больше укрепиться ввиду смены главы Белого дома. «Отношения с США требует от нас более рациональной внешней политики в 2021 году ввиду смены политического руководства. Байден — это не Трамп. Поэтому объяснять, что такое Украина его команде не приходится. Скорее всего, здесь мы увидим более прагматичный подход с большим пониманием со стороны США внутренних и внешних вызовов Украины. С нашей стороны это потребует максимально предельной честности и понимания общих интересов для того, чтобы мы могли опереться на США в своей деятельности», — заявил Олег Саакян.

Вакцинация и локдаун

На днях Минздрав утвердил план вакцинации жителей Украины от коронавируса, который предусматривает четыре этапа и охватывает период по март 2022 года. Так, уже в январе-апреле 2021 года прививки получат люди с высоким риском инфицирования и развития COVID-19 и те, кто выполняет критические функции в борьбе с пандемией.

«Я ожидаю, что к власти будет очень много претензий относительно борьбы с коронакризисом. Это действительно очень сложный вызов», — говорит Сергей Быков. В то же время он отметил, что многие украинцы пока очень скептически относятся к вакцинации. «Мы можем посмотреть процент людей, которые каждый год вакцинируются от гриппа – эта цифра составляет не больше 5-7%. Однако в 2021 — 2022 гг. мы увидим больший рост вакцинаций, потому что, скорее всего, те авиакомпании, которые будут осуществлять международные рейсы потребуют наличие соответствующей справки. В противном случае не будут пускать пассажиров на свои рейсы. Поэтому люди, которые ведут активную международно-экономическую деятельность будут вынуждены ее сделать», — заключил эксперт.

По словам Олег Саакяна, власти необходимо выстраивать конструкцию в этой системе координат для того, чтобы перераспределять полномочия и ответственности с региональным уровнем. В этом кроется ключ к более эффективному реагированию на вызовы, которые будут появляться и после январского локдауна. «Поскольку сам по себе локдаун не побеждает коронавирус, он просто дает возможность выиграть время. И тут взаимодействие вертикали власти в горизонтальном режиме, а также с бизнесом, общественными организациями, волонтерами и т.д. является залогом условно эффективного преодоления кризиса. В обратном случае нас может ожидать следующий локдаун, который будет необходим для того, чтоб сбить коллапс в медицинской системе. Такой сценарий вполне вероятен. Из области риска и страха это может перерасти в неминуемость и реальность», — заключил эксперт