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Итоги дня: Конец военного положения, откровения Зеленского и предчувствие мирового кризиса

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Президент Украины Петр Порошенко заявил об окончании военного положения в регионах Украины, эксперты предупреждают о грядущем экономическом кризисе, а
Итоги дня: Конец военного положения, откровения Зеленского и предчувствие мирового кризиса

Человек дня — комик, артист и продюсер Владимир Зеленский. Сегодня он стал самым обсуждаемым человеком, после того, как в интервью Дмитрию Гордону рассказал о своих президентских амбициях и планах на будущее, информируют Экономические Новости.

Итоги дня: Конец военного положения, откровения Зеленского и предчувствие мирового кризиса

Конец военного положения

Итоги дня: Конец военного положения, откровения Зеленского и предчувствие мирового кризиса

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В среду, 26 декабря, президент Петр Порошенко заявил о завершении действия военного положения в десяти областях страны. Глава государства констатировал, что «ситуация вокруг страны не сильно изменилась» и отметил, что во время военного положения не удалось освободить захваченных русскими украинских моряков.

Усиление армии

Итоги дня: Конец военного положения, откровения Зеленского и предчувствие мирового кризиса

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Пресс-служба государственного концерна «Укроборонпром» сообщила о том, что в течение этого года передал армии Украины больше 2500 единиц высокоточного вооружения.

Мировой кризис
Итоги дня: Конец военного положения, откровения Зеленского и предчувствие мирового кризиса

Мировая экономика в следующем году в ощутит последствия мощных торговых войн, происходивших на протяжении 2018 года. Также, эксперты рассказали о том, что падение американских и мировых фондовых индексов в декабре перед праздниками станут предвестниками глобального экономического кризиса. Для этого есть целый ряд причин.

Золотой борщ

Итоги дня: Конец военного положения, откровения Зеленского и предчувствие мирового кризиса

Стоимость любимого блюда украинцев, борща, продолжает стремительно расти, при чем речь идет не только о мясе, но и о овощах. Больше всего в цене вырос лук (почти в половину) и свекла (+25%).

Погода в Украине

Итоги дня: Конец военного положения, откровения Зеленского и предчувствие мирового кризиса

В ближайшие сутки с северо-запада Европы в страну придет влажный и довольно теплый атлантический воздух. В украинской столице сегодня ночью предвидится небольшой снег, днем — без осадков, на дорогах ожидается гололедица. Температура — около нуля.

26.12.2018 21:00:46
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