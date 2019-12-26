Итоги дня: Ключ от мира на Донбассе, мощное оружие для ВСУ и слово года в Украине

Главная » Политика » Итоги дня: Ключ от мира на Донбассе, мощное оружие для ВСУ и слово года в Украине Итоги дня: Ключ от мира на Донбассе, мощное оружие для ВСУ и слово года в Украине

Закрыть Отправить

Россия пустила в аннексированный Крым поезд, в Украине опять рухнули цены на бензин, а Украина и США подписали новое соглашение о поставках Javelin, — такими были главные новости сегодня, 26 декабря.

Человек дня – основатель компании Microsoft, миллиардер Билл Гейтс, который принял участие в игре Тайный Санта. Предприниматель должен был сделать подарок 33-летней женщине по имени Шелби. В итоге она получила 41 подарок весом в 37 килограмм от миллиардера, который предварительно тщательно изучил вкусы счастливицы. В итоге американке достались конструкторы Lego из тематической серии про Гарри Поттера и Звездных войн, её любимые мятные шоколадки и печенье, книги, сувениры на тему Твин Пикса и даже презенты для своего котика, информируют Экономические Новости.

Будущее перемирие

Читайте: Итоги дня: США против РФ, главная опасность мира и иск против Авакова

Министр обороны Андрей Загороднюк в четверг, 26 декабря, сообщил о том, что украинские военные готовятся к полному перемирию на Донбассе с первого января. По словам главы ведомства, о новом перемирии и сроках разведения войск на Донбассе в новых точках должны договориться в Минске, но окончательно ни о чем не договорено. Кроме того, Загороднюк рассказал о подготовке к разведению войск на новых точках, но отметил, что назвать их пока что, по понятным причинам, не может.

Цены на бензин опять опустились

Читайте: Итоги дня: Снижение тарифов, горячие новости с АЗС и новые безвизы

В Украине сети автозаправочных станций ОККО и WOG снизили цены на бензин и дизельное топливо еще на 50 копеек за литр. Это уже второе снижение розничных цен крупными операторами

Украина заключила новый контракт на поставку второй партии противотанкових ракетных комплексов Javelin производства США. Речь идёт о двух контрактах с американским правительством по программе иностранных военных продаж и одном контракте с агентством НАТО по поддержке и поставке.

Ключ от мира

Дискуссии о том, что же может принести мир на Донбасс продолжаются. Бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука считает, что для того, что чтобы хозяин Кремля Владимир Путин отдал ключ от мира на Донбассе, его нужно к этому принудить. Он убеждён в том, что идя по пути снижения давления на Российскую Федерацию, невозможно добиться мира. В комментарии украинскому издании Тука отметил, что выполнить Минские соглашения нереально, потому-то идея президента Зеленского об их пересмотре абсолютно понятна, но российская сторона будет против этого.

Новые монеты

С сегодняшнего дня в Украине в оборот ввели три новые памятные монеты. Тираж каждой – одни миллион штук. Все монеты номиналом в десять гривен.

Первая пересадка сердца

В Ковельской больнице на Волыни первый раз за пятнадцать лет провели операцию по трансплантации сердца. Сложнейшую операцию делал генеральный директор Института сердца Борис Тодуров с ковельскими врачами. Перед операцией был проведён мультиорганный забор: у сорокалетнего мужчины, упавшего с высоты и у которого диагностировали смерть мозга, изъяли две почки и сердце.

Слово года

Словарь современного украинского языка и сленга «Мыслово» назвал «диджитализацию» словом текущего года. Этот неологизм значит изменения общественной жизни, которые связаны с использованием цифровых технологий. Отмечается, что этот современный термин с большим отрывом возглавил список самых посещаемых слов словаря, а количество его просмотров резко выросло.

Ёлка в Припяти

В Припяти первый раз после Чернобыльской катастрофы, которая потрясла весь мир в 1986 году, установили новогоднюю елку. Выглядит она довольно жутко и атмосферно: дерево украсили старыми фотоснимками и будильниками. Наряжали эту елку в центре Припяти бывшие местные жители.