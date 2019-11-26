Итоги дня: Важное обещание правительства, охота на «евробляхеров» и конец эпохи офшоров

Главная » Политика » Итоги дня: Важное обещание правительства, охота на "евробляхеров" и конец эпохи офшоров Итоги дня: Важное обещание правительства, охота на "евробляхеров" и конец эпохи офшоров

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Зеленский срочно обратился к Кабмину из-за зарплат, президент Эстонии потроллила Зеленского оригинальным подарком, а силовики накрыли мощный наркокартель, — такими были главные новости сегодня, 26 ноября.

Зарплаты в Украине: Зеленский сделал обращение , информируют Экономические Новости.

Глава Украинского государства Владимир Зеленский потребовал собрать Кабинет министров из-за долгов по выплате зарплат врачам и учителям. Президент считает выплату зарплат учителям и врачам приоритетным вопросом и выразил уверенность, что в ближайшие дни правительство погасит задолженности.

Троллинг Зеленского

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Президент Эстонии Керсти Кальюлайд подарила украинскому коллеге Владимиру Зеленскому именной велосипед и банку меда. Такой подарок она сделала во время официального визита лидера Украины в Таллин сегодня, 26 ноября. Эта новость вызвала довольно бурную реакцию среди украинцев.

Накрытый наркокордель

Во время спецоперации в шести областях страны полтысячи силовиков выявили большой наркосиндикат. Задержали 19 подозреваемых и изъяли наркотических веществ на 25 млн гривень.В целом функционирование наркобизнеса обеспечивали около 50 человек, жители Львовской, Киевской, Черкасской, Харьковской, Черниговской и Днепропетровской областей.

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Конец офшорам

Главные мировые офшоры, в которых бизнес уклоняется от налогов, исчезнут уже в 2021 году. Это значит, что и украинским компаниям будет сложнее скрывать доходы.

Евроштрафы

В Украине таможня начала выписывать владельцам евроблях максимальные штрафы.Например, в ноябре 2019 года, одного из таких горе-водителей оштрафовали сразу на 170 тысяч гривен. Владелец машины хотел оспорить санкцию в суде, но тщетно.

Цена на газ уменьшится

Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель рассказал о том, что правительство снизит цену на газ для населения на отопительный период на семь процентов в сравнении с прошлым годом.