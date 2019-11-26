РусУкр

Итоги дня: Важное обещание правительства, охота на «евробляхеров» и конец эпохи офшоров

Главная » Политика » Итоги дня: Важное обещание правительства, охота на "евробляхеров" и конец эпохи офшоров
 
Печать Отправить на почту

 

 

Зеленский срочно обратился к Кабмину из-за зарплат, президент Эстонии потроллила Зеленского оригинальным подарком, а силовики накрыли мощный наркокартель, — такими были главные новости сегодня, 26 ноября.

Итоги дня: Важное обещание правительства, охота на евробляхеров и конец эпохи офшоров

Зарплаты в Украине: Зеленский сделал обращение , информируют Экономические Новости.

Глава Украинского государства Владимир Зеленский потребовал собрать Кабинет министров из-за долгов по выплате зарплат врачам и учителям. Президент считает выплату зарплат учителям и врачам приоритетным вопросом и выразил уверенность, что в ближайшие дни правительство погасит задолженности.

Троллинг Зеленского

Итоги дня: Важное обещание правительства, охота на «евробляхеров» и конец эпохи офшоров

Читайте: Итоги дня: Смена настроений в Украине, удар по Пекину и истинная цель Крымского моста

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд подарила украинскому коллеге Владимиру Зеленскому именной велосипед и банку меда. Такой подарок она сделала во время официального визита лидера Украины в Таллин сегодня, 26 ноября. Эта новость вызвала довольно бурную реакцию среди украинцев.

Накрытый наркокордель

Во время спецоперации в шести областях страны полтысячи силовиков выявили большой наркосиндикат. Задержали 19 подозреваемых и изъяли наркотических веществ на 25 млн гривень.В целом функционирование наркобизнеса обеспечивали около 50 человек, жители Львовской, Киевской, Черкасской, Харьковской, Черниговской и Днепропетровской областей.

Читайте: Итоги дня: Тяжеловесы политики на тропе войны, нормандский компромисс и газовый спор

Конец офшорам

Итоги дня: Важное обещание правительства, охота на «евробляхеров» и конец эпохи офшоров

Главные мировые офшоры, в которых бизнес уклоняется от налогов, исчезнут уже в 2021 году. Это значит, что и украинским компаниям будет сложнее скрывать доходы.

Евроштрафы

Итоги дня: Важное обещание правительства, охота на «евробляхеров» и конец эпохи офшоров

В Украине таможня начала выписывать владельцам евроблях максимальные штрафы.Например, в ноябре 2019 года, одного из таких горе-водителей оштрафовали сразу на 170 тысяч гривен. Владелец машины хотел оспорить санкцию в суде, но тщетно.

Цена на газ уменьшится

Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель рассказал о том, что правительство снизит цену на газ для населения на отопительный период на семь процентов в сравнении с прошлым годом.

Автор: Инна Погрибная
26.11.2019 21:00:13
Посещений: 42
Инна Погрибная

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 





Читайте также

Итоги дня: Смена настроений в Украине, удар по Пекину и истинная цель Крымского моста
 Итоги дня: Тяжеловесы политики на тропе войны, нормандский компромисс и газовый спор
Итоги дня: Возвращение кораблей, встреча Путина с Зеленским и предложение "Газпрома"
 Итоги дня: Скандал вокруг "Слуги народа", взрывы в Балаклее и кощеева игла Трампа
Итоги дня: Бюджет 2020, важный документ по Крыму и громкое доказательство против России
 Итоги дня: Исторически-скандальный день в Раде, разворот Коломойского и тысячи ракет для ВСУ
Итоги дня: Урожайный рекорд, новые платёжки и серьезный прорыв в Минске
 Итоги дня: Обещание референдума, драка сторонников Филарета и союзник Украины в сопротивлении "медведю"

Последние новости в соцсетях

Публикации

Инвестициям здесь не место

Сергей Кафтя: «Сегодня в «Акварелях» комфортнее жить, чем в большинстве ЖК Киева»

Мнения
Майдан в Гонконге путинским рабам не понять

Майдан в Гонконге путинским рабам не понять

Российская пропаганда и ее агентура в Украине много лет поносит Майдан, вдалбливает, что свобода ничего не стоит, что за права человека не стоит драться, ...
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Пассажиры круизного лайнера заставили капитана судна изменить курс: что из этого вышло (9741)

Китайский зоопарк показал необычную обезьяну с человеческим лицом (ВИДЕО) (8069)

Пришла предупредить нас о будущем: в архивах нашли фото Греты Тунберг 1898 года (7854)




Свобода слова



help

bigmir)net TOP 100

Фото недели

Ситуации, когда природа ворвалась в цивилизацию

Все фото »

 