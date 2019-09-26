Итоги дня: Обширный санкционный удар по РФ, «неличный» разговор Трампа-Зеленского и крымское похищение

Главная » Политика » Итоги дня: Обширный санкционный удар по РФ, "неличный" разговор Трампа-Зеленского и крымское похищение Итоги дня: Обширный санкционный удар по РФ, "неличный" разговор Трампа-Зеленского и крымское похищение

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В США опубликовали рассекреченную жалобу о разговоре Трампа и Зеленского, в Минфине рассказали о подробностях переговорного процесса с МВФ, а Нацсовет не продлил лицензию группе каналов «112-Украина», — такими были главные новости сегодня, 26 сентября.

Человек дня — бывший президент Франции Жак Ширак. Сегодня стало известно о том, что этот известный политик ушел из жизни. Что именно стало причиной смерти Жака Ширак не сообщается, но уже известно, что в память о в Париже будут приспущены флаги и открыты книги соболезнований. Жак Ширак поистине легендарная личность для Франции. Он был президентом этой страны два срока подряд на рубеже ХХ и XXI столетий, а также — дважды занимал кресло премьера. Именно в период, когда Ширак был во главе страны, Франция перешла с франка на евро, перестала поддерживать возглавляемое США вторжение в Ирак, оказалась одним из флагманов идеи единой Европы и тесной интеграции в рамках Европейского союза, информируют Экономические Новости.

Рассекреченная жалоба

Комитет по вопросам разведки Палаты представителей США обнародовал рассекреченную жалобу анонимного сотрудника спецслужб о нарушениях во время диалога президента Дональда Трампа с Владимиром Зеленским. Представитель демократов отметил, что эта жалоба — дорожная карта расследования, которая даёт значительную информацию Комитету для дальнейшей работы с другими свидетелями и документами.

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Ранее же появилась расшифровка стенограммы телефонного разговора двух лидеров. Вопрос у украинцев вызвало то, что Зеленский назвал нынешнего генерального прокурора «своим на 100 процентов человеком». Также, эксперты говорят о том, что много вопросов может возникнуть у европейских партнёров Украины. О них глава Украинского государства отзывался в разговоре не очень лестно. Сам Владимир Зеленский отметил, что не проти публикации стенограммы, но все же рассчитывал на то, что опубликована будет только часть американского президента.

Санкции против России

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Соединенные Штаты Америки расширили санкции за поставку топлива вооруженным силам РФ в Сирии. По информации Минфина США, под санкционный удар попали фирма Maritime Assistance, которая является подставной компанией «Совфрахта», а также её сотрудники Иван Окороков, Карен Степанян и Илья Логинов. В черном списке также оказались судна «Язь», «Сиг,» Судак»,» Пассат » и ВОТ-2077.

Переговоры с МВФ

В пресс-службе Минфина рассказали о том, что 14-месячная программа Международного валютного фонда Stand-by остается в силе, переговоры о новой программе находятся в активной фазе. В сообщении уточняется, что сейчас остается в силе 14-месячная программа Stand-by. Она была разработана как переходную программу для содействия макроэкономической стабильности Украины в период двух выборов: президентских и парламентских»

Проблемы 112

Сегодня, 26 сентября, Национальный Совет по вопросам телевидения и радиовещания не продлил лицензию региональным вещателям канала «112-Украина». Официальная причина отказа в том, что скандальный телеканал изменил программную концепцию, а Нацсовет неоднократно (более 30 раз) отказывался ее согласовать. В свою очередь, 112 канал назвал такое решение Нацсовета «жесткой цензурой», а данные действия — незаконными.

Похищение в Крыму

Пограничное управление ФСБ в аннексированном Крыму сообщило о задержании украинца, который якобы пытался въехать на полуостров по чужому паспорту. Украинцу объявили о подозрении и ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Погода: В Украине будет мокро

Сегодня столицу и многие другие украинские города заливало холодными дождем. Завтра же а востоке страны будет без осадков, температура ночью до +4°, днем до +17°. На юге ожидаются дожди, зато днем температура поднимется до +21°. Отметим, завтра, 27 сентября, — Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня.