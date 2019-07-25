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Итоги дня: Портрет новой Рады, задержанный танкер РФ и подготовка к непростой зиме

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СБУ задержала российский танкер, Украина начала готовится к грядущей зиме, а украинцы продолжают активно обсуждать результаты выборов в Раду, — такими были главные новости сегодня, 25 июля.

Итоги дня: Портрет новой Рады, задержанный танкер РФ и подготовка к непростой зиме

Человек дняСляднева Екатерина Анатольевна, которую назначили заместителем председателя Службы внешней разведки Украины. Сляднева получила образование во Львовском университете бизнеса и права по специальности судоустройства, прокуратуры и адвокатуры. Ранее новый заместитель главного разведчика страны была заместителем начальника управления надзором в криминальных делах прокуратуры Киева, информируют Экономические Новости.

Итоги дня: Портрет новой Рады, задержанный танкер РФ и подготовка к непростой зиме

Задержанный танкер

Итоги дня: Портрет новой Рады, задержанный танкер РФ и подготовка к непростой зиме

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СБУ совместно с Военной прокуратурой задержали российский танкер NEYMA, который блокировал украинские военные корабли в Керченском проливе в конце ноября 2018 года. По факту блокирования танкером NEYMA Керчь-Еникальского канала в Керченском проливе следователями СБУ, под процессуальным руководством Военной прокуратуры, было начато и проводится досудебное расследование.

Портрет новой Рады

Народные депутаты Верховной Рады IX созыва в среднем на семь лет младше своих предшественников. Кроме того, в Раде стало намного больше женщин, людей без образования, без предыдущего места работы. Главное — Рада обновилась так, как не было ранее на протяжении двадцати лет. Украинцы решили сделать ставку на «новые лица» и оставили за бортом многих политиков.

Читайте: Итоги дня: Воздушные провокации, освобождение последнего регионала и падение цены на газ

Самый ужасный конфликт

Спецпредставитель США по украинским вопросам Курт Волкер сегодня посещает Донбасс. В своем заявлении он отметил, что то что происходит с людьми в Украине — ужасная человеческая трагедия, которой уделяют недостаточно внимания. Дипломат напомнил, что уже более 11 тыс человек убиты, несколько миллионов внутренне перемещенных лиц. Курт Волкер назвал войну на Донбассе одним из самых ужасных конфликтов в Европе с второй Мировой и войны на Балканах в 1990-х. «Мы должны увидеть больше поддержки для украинских граждан, которые живут в той части страны», — заявил спецпедставитель Соединенных Штатов Америки.

Подготовка в зиме

Премьер Украины Владимир Гройсман 25 июля в ходе правительственного совещания по вопросам подготовки к осенне-зимнему периоду 2019-2020 годов заявил о том, что Украина должна полностью подготовиться к отопительному сезону к 1 октября. Глава правительства отметил, что нужно тщательно разобраться с долгами теплокоммунэнерго, а также — определиться с действиями по каждому неплательщику.

Первый крестный ход ПЦУ

Итоги дня: Портрет новой Рады, задержанный танкер РФ и подготовка к непростой зиме

В это воскресенье на территории Софии Киевской запланирована божественная литургия во главе с митрополитом Епифанием. Первым крестным ходом верующие будут отмечать 1031-летие Крещения Украины-Руси в своей независимой объединенной поместной Православной церкви Украины. Маршрут крестного хода пройдет от Софии Киевской через Владимирский проезд, Михайловскую площадь, улица Трехсвятительская в парк Владимирская горка.

Автор: Инна Погрибная
25.07.2019 21:00:47
Посещений: 55
Инна Погрибная

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