Итоги дня: Ответ на новый удар ПАСЕ, стоп реванш и налог для самых богатых

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Миллиардеры призывают власти ввести налог на богатство, Украина резко ответила на новый удар ПАСЕ, а Кличко заявил, что сейчас готовится апелляция на решение Окружного админсуда Киева о переименовании двух проспектов в честь Степана Бандеры и Романа Шухевича, — таким были главные новости сегодня, 26 июня.

Человек дня — победитель конкурса на должность председателя Государственной таможенной службы Максим Нефьодов. Новость о том, что именно это молодой активный хипстер станет во главе службы очень обрадовала украинцев. Сам же Макс говорит о том, что обновленная служба полноценно заработает уже через 2,5 месяца. Максим Нефедов родился 18 мая 1984 в Киеве, первые 200 баксов заработал на програмировании. До 2010 гада работал в инвесткомпании Dragon Capital, где занимал должность вице-президента, а затем директора инвестиционно-банковского департамента. Далее стал управляющим директором украинского офиса фонда Icon Private Equity, а с 2011 года был управляющим партнером самого фонда. В 2015 году назначен заместителем министра экономического развития и торговли Украины, информируют Экономические Новости.

Ответ на подлость ПАСЕ



Министр иностранных дел Украины Павел Климкин предложил парламенту исключить Парламентскую Ассамблею Совета Европы из списка наблюдателей на внеочередных выборах. Он считает, что после того, что сделали европейцы, Украина имеет полное право на такой шаг. «…ПАСЕ с российскими депутатами и ПАСЕ без них — это, как говорят в Одессе, две большие разницы», — отметил дипломат.

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Реванша не будет

Киевский градоначальник Виталий Кличко говорит о том, что сейчас готовится апелляция на решение Окружного админсуда Киева о переименовании двух проспектов в честь Степана Бандеры и Романа Шухевича. «Реванша не будет! Во-первых: мы готовим апелляцию на решение Окружного админсуда Киева, который отменил решение Киевсовета о переименовании двух проспектов в честь Степана Бандеры и Романа Шухевича», — заявил мэр Киева.

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Налог для самых богатых

Ряд представителей клуба самых богатых людей в Соединенных Штатах Америки призывают ввести в стране налог на богатство. В частности, с таокой инициативой выступили финансист Джордж Сорос, наследницы Риган Прицкер и Эбигейл Дисней и соучредитель Facebook Inc. Крис Хьюз. Известные богачи считают, что введение налога на богатство позволит устранить социальное неравенство и обеспечить финансирование для решения проблем, связанных с изменением климата и охраной здоровья.