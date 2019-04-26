Итоги дня: Важные заявление НАТО по Украине, «заразная» российская нефть и антикоррупционный план Зе

Главная » Политика » Итоги дня: Важные заявление НАТО по Украине, "заразная" российская нефть и антикоррупционный план Зе Итоги дня: Важные заявление НАТО по Украине, "заразная" российская нефть и антикоррупционный план Зе

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В Минске состоялись переговоры из-за некачественной российской нефти, появились официальные заявления стран ООН по поводу скандального решения российского президента Владимира Путина, а у Зеленского озвучили свой антикоррупционный план, — такими были главные новости сегодня, 26 апреля.

Человек дня. Сегодня, 26 апреля, хотелось бы вспомнить всех храбрых ликвидаторов, которые не жалели жизни и здоровья в страшное время аварии на Чернобыльской ЧАЭС в 1986 году. 33 года назад они в экстремальных условиях приложили нечеловеческие усилия для обуздания «мирного атома», информируют Экономические Новости.

Заявления ООН



Европейские страны и Соединенные Штаты Америки осудили решение Россия выдавать российские паспорта жителям ОРДЛО по упрощенной процедуре. Они считают это шаг прямым посягательством на суверенитет Украины. В свою очередь, представитель РФ в ООН в присущем его стране стиле заявил о том, что никто заставляет жителей Донбасса получать документы и это исключительно их желание. Вместе с тем, сегодня «Информационное сопротивление» заявило о том, что ажиотажа, связанного с документами на территории ОРДЛО не происходит и люди не торопятся получать паспорт России.

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Проблемы с нефтью

От некачественной нефти из РФ, которая испортила дорогостоящее оборудование в Беларуси, временно отказались европейские страны. Из-за этого сегодня, 26 апреля, в Минске состоялась экстренная встреча. Ближе к вечеру стало известно о том, что стороны переговоров по проблеме поставок нефти, все же нашли решение для возобновления транзита. На встрече, на которой присутствовали представители Украины, Беларуси, Польши и РФ, пока что не обсуждались вопросы компенсации пострадавшим сторонам. Пока что в приоритете были технические вопросы. В свою очередь, из-за некачественной нефти в РФ открыли дело.

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Антикоррупционный план

В команде новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского заявили о том, что детализированный план действий в части антикоррупционной политики находится на финальном этапе. У них уже есть однозначное согласие о необходимости перезапуска Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. «Идет очень серьезная дискуссия по перезапуску руководства Специализированной антикоррупционной прокуратуры», — отметили у Зеленского.

Взрыв на шахте

Сегодня утром стало известно о взрыве на шахте на временно оккупированных территориях под Луганском. По неподтвержденным данным, погибли 19 человек. Министерство по делам временно оккупированных территорий планирует провести совещание и отреагировать на взрыв на шахте на временно оккупированных территориях Луганской области.

Рубан покинул Украину

Подозреваемый в подготовке теракта бывший руководитель центра «Офицерский корпус» Владимир Рубан покинул территорию Украины. Отметим, что так как Рубану не продлили меру пресечения, у него не было никаких ограничений на передвижение в Украине и за ее пределами. Его адвокат заявил о том, что Рубан намерен вернуться в Украину уже к седьмому марта.

Как отметить Пасху

Впереди — самый светлый христианский праздник — Пасха. Традиционно, украинцы вечером в субботу шли на церковную службу, священник посвящал праздничную службу предыстории воскрешения Христа, освещая его путь и страдания во время распятия.