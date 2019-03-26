Итоги дня: «Золотой» паспорт, генеральная уборка Facebook и удар по банкам от Apple

Главная » Политика » Итоги дня: "Золотой" паспорт, генеральная уборка Facebook и удар по банкам от Apple Итоги дня: "Золотой" паспорт, генеральная уборка Facebook и удар по банкам от Apple

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Воины ОУН-УПА уже считаются участниками боевых действий, Украина опять в топ-40 рейтинга паспортов, а Facebook удалил 1907 страниц, групп и аккаунтов, связанных с РФ, — такими были главные новости сегодня, 26 марта.

Человек дня — обладатель титула WBO International в легком весе Денис Беринчик, который узнал имя соперника на следующий бой. В ближайшем поединке украинский силач встретится с японцем Нихито Аракавой, информируют Экономические Новости.

Воины ОУН-УПА — участники боевых действий

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Сегодня, 26 марта, вступает в силу закон «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты», который направлен на усиление соцзащиты участников борьбы за независимость Украины в двадцатом веке.

Важность паспорта

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За последние три месяца текущего года наша страна поднялась в рейтинге паспортов мира с 41-го на 40-е место из 128 позиций. А вот лидерскую позицию разделили Япония, Сингапур и Южная Корея. На последней строчке оказались неспокойные Ирак и Афганистан

Выборы-2019: кто интересуется

Выборы-2019, которые состоятся уже в это воскресенье, будут освещать журналисты из 23 стран мира. Волеизъявлением украинского народа заинтересовались в Канаде, Германии, Соединенных Штатах, Японии, Казахстане, Азербайджане, Беларуси, Эстонии и Грузии…

Война Facebook

Популярнейшая социальная сеть Facebook удалила 1907 страниц, групп и аккаунтов, связанных с Российской Федерацией, преимущественно за спам, а также за ненадлежащее поведение. Оказалось, что в Facebook и Instagram существовало 86 страниц, 64 акаунта и 1757 групп, вовлеченных в спам-активность.

Суд над Зайцевой

Осужденная на десять лет харьковчанка Елена Зайцева и её новая защитница Юлия Плетнева подали апелляционные жалобы на приговор Киевского районного суда Харькова. Новая адвокат пока не делится подробностями и обещает рассказать детали через пару дней.

Виртуальная карта Apple Card

Apple продолжает шокировать и опережать время. На сей раз там объявили о выпуске виртуальной банковской карты Apple Card – без комиссий и с системой начисления кэшбека. Для того чтобы получить Apple Card достаточно иметь смартфон. Большой плюс в том, что компания традиционно уделяет большое внимание конфиденциальности данных клиентов. Никто не знает, где как и зачем вы потратили свои деньги.

Погода в Украине



В этом году весна отличается особой скромностью: день тепла сменяется длительным похолоданием, дождями и холодом. И вот завтра, 27 марта, украинцев опять ждет похолодание и даже мокрый снег. Ночью температура опустится до трех градусов, а также опять будет надоедать сильный ветер.