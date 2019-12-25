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Итоги дня: США против РФ, главная опасность мира и иск против Авакова

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США планируют глобальную передислокацию войск, чтобы противостоять России, президент Зеленский подписал закон об аренде госимущества, а Кузьменко подала в суд на Авакова, — такими были главные новости сегодня, 25 декабря.

Итоги дня: США против РФ, главная опасность мира и иск против Авакова

Подписанные законы, информируют Экономические Новости.

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 25 декабря, подписал закон «Об аренде государственного и коммунального имущества», который Верховная Рада Украины приняла 3 октября. Принятие этого закона должно обеспечить совершенствование механизмов и процедур передачи государственного и коммунального имущества в аренду, а также будет способствовать прозрачности и открытости приватизационных процессов и увеличению поступлений в бюджет страны.

Итоги дня: США против РФ, главная опасность мира и иск против Авакова

Кроме того, глава государства в этот день подписал закон по обеспечению контроля цен на электроэнергию в условиях недостаточной конкуренции. Этот закон включает в себя запрет на продажу и поставку электроэнергии, импортируемую из России.

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Иск против Авакова

Итоги дня: США против РФ, главная опасность мира и иск против Авакова

Одна из подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлия Кузьменко, которую вчера не отпустили, несмотря на большое количество готовых взять на поруки, подала иск против МВД и министра Арсена Авакова. Как стало известно, иск касается защиты чести, достоинства и деловой репутации. По «счастливой случайности» рассмотрение иска с помощью автоотбора попало к тому же самому судье Вовку, который отправил Юлию Кузьменко под арест.

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«Капля в море» от РФ

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак в интервью российскому телеканалу заявил о том, что выплата Газпромом 2,9 миллиардов долларов долга Нафтогазу в рамках решения Стокгольмского арбитража — это «капля в море». Якобы РФ могла бы потерять значительно больше, если бы продолжила газовые судебные споры с Украиной.

Передислокация войск

В авторитетном американском СМИ говорится о том, что Пентагон задумывается над сокращением военного контингента Америки в Западной Африке. По их данным, это должно стать первым шагом глобальной передислокации войск в противостоянии Вашингтона России и Китаю.

Опасный Трамп

Странные результаты показал опрос, проведенный в Германии. Оказалось, что президента США Дональда Трампа воспринимают как более серьезную угрозу для мира во всем мире, чем президента РФ Владимира Путина или северокорейского лидера Ким Чен Ына. Также, именно главу Белого дома считают большей угрозой, чем даже политический и религиозный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи или же непредсказуемый президент Китая Си Цзиньпин.

Погода в Украине ухудшится

Итоги дня: США против РФ, главная опасность мира и иск против Авакова

Синоптики предупредили украинцев о том, что до конца недели температура в стране будет постепенно снижаться до минуса. Осадки ожидаются в виде дождя и мокрого снега. А вот с первого января в Украину может вернуться потепление, которое баловало жителей страны на протяжении первого зимнего месяца. Несмотря на погоду, пусть эти дни будут наполнены праздничным настроением, которое не должно быть испорчено абсолютно ничем!

Экономические новости youtube
Автор: Инна Погрибная
25.12.2019 21:00:51
Посещений: 66
Инна Погрибная

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