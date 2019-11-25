Итоги дня: Смена настроений в Украине, удар по Пекину и истинная цель Крымского моста

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На местных выборах в Гонконге побеждает оппозиция, настроение украинцев резко изменились, а суд принял циничное решение по делу активистка Екатерины Гандзюк, — такими были главные новости сегодня, 25 ноября.

Человек дня — талантливая девочка из Польши Вики Габор, которая с песней «Superher» победила на детском «Евровидение», которое состоялось в Польше. Получается, что в следующем году хозяйкой детского песенного конкурса опять будет украинская соседка, информируют Экономические Новости.

Дело Гандзюк: принято решение по залогу

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Председателю Херсонского областного совета Владиславу Мангеру, которого подозревают в заказе преступления против активистки Екатерины Гандзюк, уменьшили залог с двух с половиной миллиона гривен до чуть более одного миллиона.

Соцопрос украинцев

После парламентских выборов украинцы изменили свое отношение к «новым лицам» в политике: теперь наши люди преимущественно негативно относятся к непрофессиональным политикам. Исследование, проведенное фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии, показало, что 41% украинцев начали негативно относится к тому, что большинство новоизбранных нардепов никогда не занимались политикой

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Крымский мост — военные перевозки

Сегодня, 25 ноября, в аннексированном Российской Федерацией Крыму оккупанты проводили пробные поездки поездов. «…Ибо военные перевозки единственная реальная цель РФ при постройке моста», — написала блогер RoksolanaToday.

Выборы в Гонконге

Кандидаты продемократического движения получили большинство на выборах в окружные советы в условиях политического кризиса в Гонконге. Проголосовать после шести месяцев антиправительственных протестов пришло рекордное количество избирателей. Явка составила 71%, что на 24% больше, нежели на выборах три года тому назад.

Самый «зеленый» город мира

Город Векше в Швеции стал «самым зеленым городом мира» после того, как начал более чем на 60 процентов обеспечивать потребности за счет возобновляемых источников энергии.В этом европейском городе живёт около 90 тысяч жителей.