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Итоги дня: Смена настроений в Украине, удар по Пекину и истинная цель Крымского моста

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На местных выборах в Гонконге побеждает оппозиция, настроение украинцев резко изменились, а суд принял циничное решение по делу активистка Екатерины Гандзюк, — такими были главные новости сегодня, 25 ноября.

Итоги дня: Смена настроений в Украине, удар по Пекину и истинная цель Крымского моста

Человек дня — талантливая девочка из Польши Вики Габор, которая с песней «Superher» победила на детском «Евровидение», которое состоялось в Польше. Получается, что в следующем году хозяйкой детского песенного конкурса опять будет украинская соседка, информируют Экономические Новости.

Итоги дня: Смена настроений в Украине, удар по Пекину и истинная цель Крымского моста

Дело Гандзюк: принято решение по залогу

Итоги дня: Смена настроений в Украине, удар по Пекину и истинная цель Крымского моста

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Председателю Херсонского областного совета Владиславу Мангеру, которого подозревают в заказе преступления против активистки Екатерины Гандзюк, уменьшили залог с двух с половиной миллиона гривен до чуть более одного миллиона.

Соцопрос украинцев

После парламентских выборов украинцы изменили свое отношение к «новым лицам» в политике: теперь наши люди преимущественно негативно относятся к непрофессиональным политикам. Исследование, проведенное фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии, показало, что 41% украинцев начали негативно относится к тому, что большинство новоизбранных нардепов никогда не занимались политикой

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Крымский мост — военные перевозки

Итоги дня: Смена настроений в Украине, удар по Пекину и истинная цель Крымского моста

Сегодня, 25 ноября, в аннексированном Российской Федерацией Крыму оккупанты проводили пробные поездки поездов. «…Ибо военные перевозки единственная реальная цель РФ при постройке моста», — написала блогер RoksolanaToday.

Выборы в Гонконге

Кандидаты продемократического движения получили большинство на выборах в окружные советы в условиях политического кризиса в Гонконге. Проголосовать после шести месяцев антиправительственных протестов пришло рекордное количество избирателей. Явка составила 71%, что на 24% больше, нежели на выборах три года тому назад.

Самый «зеленый» город мира

Итоги дня: Смена настроений в Украине, удар по Пекину и истинная цель Крымского моста

Город Векше в Швеции стал «самым зеленым городом мира» после того, как начал более чем на 60 процентов обеспечивать потребности за счет возобновляемых источников энергии.В этом европейском городе живёт около 90 тысяч жителей.

Автор: Оксана Ельченко
25.11.2019 21:00:01
Посещений: 102

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