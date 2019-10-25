Итоги дня: Внезапный подарок США Украине, TV-блэкаут и новый скандал со «слугами»

Главная » Политика » Итоги дня: Внезапный подарок США Украине, TV-блэкаут и новый скандал со "слугами" Итоги дня: Внезапный подарок США Украине, TV-блэкаут и новый скандал со "слугами"

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В Кремле сделали громкое заявление по Донбассу, Германия не захотела снимать санкции с Российской Федерации, а «слуги народа» оказались увязаны в новый скандал, — такими были главные новости сегодня, 25 октября.

Человек дня — Мисс Украина Вселенная, 26-летняя модель и веб-дизайнер из Запорожья Анастасия Суббота, которая стала новым красивым лицом страны. Красотка из Запорожья получила заветную корону «Мисс Украина Вселенная 2019». Анастасия Суббота c 14 лет работает профессиональной моделью и привыкла к камерам. К тому же, девушку эффектно выделяет золотистый осенний цвет волос, информируют Экономические Новости.

Подарок США

Сегодня, 25 октября, появилась информация о том, что администрация Белого дома США намерена в октябре возобновить ряд торговых привилегий для Украины, которые ранее были остановлены. Отзыв рекомендации о возобновлении торговых привилегий нашей стране со стороны Лайтхайзера произошел после того, как советник по нацбезопасности Джон Болтон предупредил его о том, что Дональд Трамп выступит против действий, которые пойдут на пользу правительству в Киеве, отмечает издание.

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Заявление РФ по Донбассу

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил о том, что Россия якобы надеется на урегулирование конфликта на Донбассе. Он заявил о том, «Москва готова помогать» президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Перестрелка в Харькове

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В Харькове на улице Клочковской произошла перестрелка, двое мужчин получили ранения, один из них скончался. Машина, на которой злоумышленники скрылись, нашли подожженным неподалеку от места преступления. Убитый Владимир Борох был одни из свидетелей в деле об убийстве депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.

Германия и Россия: конец недолгой дружбе

Немецкий парламент отклонил предложения «Левой партии» и партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) по изменению санкционной политики в отношении России.Проект «левых» назывался «Ослабление напряженности с Россией — нет продолжению санкций против России». Против него проголосовали все партии, кроме представителей АдГ, которые воздержались.

Перезапуск отношений с НАТО

Министр обороны Андрей Загороднюк анонсировал решение Североатлантического альянса и Украины о новом формате отношений, которое будет принято в ближайшее время. Загороднюк подчеркнул, что договоренность об этом была достигнута во время визита, поэтому ее документальное оформление еще не завершено. На следующей неделе, во время визита Североатлантического совета в Украину это решение также еще не будет документально утверждаться.

Отключенные каналы

Украинские медиагруппы устроят временные телевизионные «блэкауты», намекая, что пора менять тюнеры. Компании 1+1 media и «Зеонбуд» сообщили о кодировании спутникового сигнала с 21 октября 2019 года. Это означает, что возможность несанкционированно перехватить сигнал «Зеонбуда», который он доставлял на более 140 станций наземного эфирного вещания (Т2), теперь нельзя. После кодирования транспортного спутникового сигнала медиагруппы перейдут к следующему этапу: с 4 ноября 2019-го начнется блэкаут, то есть кратковременные отключения спутникового телевидения. Цель — показать юзерам, что будет, если они наперёд не заменят старый или не приобретут новый сет-топ-бокс.

Деньги в конвертах

Президентская фракция угодила в новый скандал. Не успели остыть страсти после проверки на детекторе лжи, как в СМИ заговорили о том, что нардепы получают деньги в конверте. По информации журналистов, «слуги» в начале октября массово получили первую выплату «зарплаты» в конвертах. Источник во фракции сообщил о том, что средства транша были распределены в разных пропорциях, а в партии собраны очень разные люди, с разным доходом. Деньги распределяли в зависимости от ранга. Один из источников рассказал о таком: «Деньги распределяются в ручном режиме из котла, которым заведует глава Офиса президента Андрей Богдан. Он несколько раз проводил консультации с замами главы фракции, с Разумковым и Арахамией, чтобы выяснить материальное положение, степень лояльности депутата, а также причастность к той или иной группе влияния».