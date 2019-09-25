Итоги дня: Крупнейший скандал в США, удар по рынку нефти и «мечта путешественника»

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Трампу грозит импичмент после разговора с Зеленским,

Человек дня — Игорь Клименко, который занял место главы Национальной полиции Украины. Он заявил о том, что намерен продолжить реформы, которые реализуют с момента создания НПУ Отметим, что именно под Игоря Клименко в 2017 году создали новую должность в структуре Национальной полиции — заместитель руководителя Нацполиции — начальник департамента кадрового обеспечения, информируют Экономические Новости.

Также, сегодня, на заседании Кабинета министров Украины утвердили новое количество заместителей главы МВД Арсену Авакову. Теперь ему будут помогать семь заместителей, включая одного первого.

Крупнейший скандал в США

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Сегодня с самого утра мировые СМИ замаяковали громкими красными сообщениями о том, что Дональд Трамп стал четвертым президентом в истории США, в отношении которого начали процедуру импичмента. Причина — телефонный разговор с украинским президентом Владимиром Зеленским. Появилась информация о том, что глава выборов в преддверие новых выборов пытался надавить на нового президента Украины.



… И сама стенограмма

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Белый дом обнародовал текст телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, из-за которого в США и начата процедура импичмента американского лидера. В этом диалоге глава Белого дома напоминает главе Украинского государства, что Джо Байден, как вице-президент США, в 2016 году лоббировал увольнение генерального прокурора Украины Виктора Шокина.

Встреча лидеров

25 сентября, в день своей встречи с президентом США Дональдом Трампом, президент Украины Владимир Зеленский выложил на официальных страницах в соцсетях совместную фотографию с четой Трампов. На снимке Дональд Трамп с женой Меланией вместе с Еленой и Владимиром Зеленскими позируют на фоне позолоченной стены с американским флагом.

Законопроект о рынке земли

Кабинет министров Украины утвердил проект закона о рынке земли и передал его на рассмотрение в парламент. «Украинская земля должна покупаться только украинскими гражданами и компаниями. Единственное исключение, которое содержится в законе, — это то, что иностранцы могут унаследовать землю. То есть, если право унаследовать землю имеет иностранец, то таким образом он может получить право собственности, но в течение года он ее должен продавать», — заявил в среду, 5 сентября, украинский премьер-министр Алексей Гончарук.

Новый безвиз

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил о подписании нового соглашения о предоставлении безвиза Украине. «Добро пожаловать в Колумбию! Еще одна безвизовая страна для украинцев. Только что подписали соглашение с моим коллегой Карлосом Холмсом Трухио. Тем временем продолжаем нашу работу в Нью-Йорке. Продолжение следует!» – написал министр.