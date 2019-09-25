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Итоги дня: Крупнейший скандал в США, удар по рынку нефти и «мечта путешественника»

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Трампу грозит импичмент после разговора с Зеленским,
Итоги дня: Крупнейший скандал в США, удар по рынку нефти и мечта путешественника

Человек дня — Игорь Клименко, который занял место главы Национальной полиции Украины. Он заявил о том, что намерен продолжить реформы, которые реализуют с момента создания НПУ Отметим, что именно под Игоря Клименко в 2017 году создали новую должность в структуре Национальной полиции — заместитель руководителя Нацполиции — начальник департамента кадрового обеспечения, информируют Экономические Новости.

Итоги дня: Крупнейший скандал в США, удар по рынку нефти и «мечта путешественника»

Также, сегодня, на заседании Кабинета министров Украины утвердили новое количество заместителей главы МВД Арсену Авакову. Теперь ему будут помогать семь заместителей, включая одного первого.

Крупнейший скандал в США

Читайте: Итоги дня: Опасные звонки Трампа, пойманный мафиози и особенности новой призовой кампании

Итоги дня: Крупнейший скандал в США, удар по рынку нефти и «мечта путешественника»

Сегодня с самого утра мировые СМИ замаяковали громкими красными сообщениями о том, что Дональд Трамп стал четвертым президентом в истории США, в отношении которого начали процедуру импичмента. Причина — телефонный разговор с украинским президентом Владимиром Зеленским. Появилась информация о том, что глава выборов в преддверие новых выборов пытался надавить на нового президента Украины.

… И сама стенограмма

Читайте: Итоги дня: Опасные звонки Трампа, пойманный мафиози и особенности новой призовой кампании

Белый дом обнародовал текст телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, из-за которого в США и начата процедура импичмента американского лидера. В этом диалоге глава Белого дома напоминает главе Украинского государства, что Джо Байден, как вице-президент США, в 2016 году лоббировал увольнение генерального прокурора Украины Виктора Шокина.

Встреча лидеров

25 сентября, в день своей встречи с президентом США Дональдом Трампом, президент Украины Владимир Зеленский выложил на официальных страницах в соцсетях совместную фотографию с четой Трампов. На снимке Дональд Трамп с женой Меланией вместе с Еленой и Владимиром Зеленскими позируют на фоне позолоченной стены с американским флагом.

Итоги дня: Крупнейший скандал в США, удар по рынку нефти и «мечта путешественника»

Законопроект о рынке земли

Итоги дня: Крупнейший скандал в США, удар по рынку нефти и «мечта путешественника»

Кабинет министров Украины утвердил проект закона о рынке земли и передал его на рассмотрение в парламент. «Украинская земля должна покупаться только украинскими гражданами и компаниями. Единственное исключение, которое содержится в законе, — это то, что иностранцы могут унаследовать землю. То есть, если право унаследовать землю имеет иностранец, то таким образом он может получить право собственности, но в течение года он ее должен продавать», — заявил в среду, 5 сентября, украинский премьер-министр Алексей Гончарук.

Новый безвиз

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил о подписании нового соглашения о предоставлении безвиза Украине. «Добро пожаловать в Колумбию! Еще одна безвизовая страна для украинцев. Только что подписали соглашение с моим коллегой Карлосом Холмсом Трухио. Тем временем продолжаем нашу работу в Нью-Йорке. Продолжение следует!» – написал министр.

Автор: Инна Погрибная
25.09.2019 21:00:40
Посещений: 81
Инна Погрибная

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