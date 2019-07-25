«Ты скажи мне, чё ты хошь!» Москва упорно хочет развалить Украину Донбассом

Главная » Политика » «Ты скажи мне, чё ты хошь!» Москва упорно хочет развалить Украину Донбассом «Ты скажи мне, чё ты хошь!» Москва упорно хочет развалить Украину Донбассом

Закрыть Отправить

Последние заявления из Москвы на тему Донбасса и отношений с Украиной в ответ на заявления Зеленского о его скорой якобы встрече с Путиным утонули в ажиотаже вокруг парламентских выборов, а потому оказались, к сожалению, не слишком замеченными, и следует уделить этому вопросу должное внимание.

18 июля Владимир Зеленский сказал, что его встреча с Путиным должна состояться скоро, а именно «через одну встречу в Нормандском формате». Напомним, что формат этот включает Украину, Россию, Германию и Францию. Такая формулировка является, откровенно говоря, слишком расплывчатой, информируют Экономические Новости.

«Больше четырех не собираться!»

В то же время, еще недавно Зеленский говорил, что встречаться с Путиным тет-а-тет не намерен вообще или предлагал многосторонние форматы встречи, реализация которых представляется весьма сомнительной. А именно, Зе высказывал идею о расширении нормандского переговорного формата путем включения в состав переговорщиков США и Великобританию.

Будучи вполне здравой и выгодной для Украины, идея Зеленского о расширении переговорного формата выглядит пока что достаточно утопичной. Против такого формата однозначно выступает не только Москва, но и Германия с Францией.

Читайте: Синоптик спрогнозировала новую волну похолодания в Украине

Нормандский формат как раз и задумывался Меркель без участия США, чтобы показать, что Европа, то бишь Меркель, может решать проблемы без участия «старшего заокеанского брата». Тогдашний глава Белого Дома и лауреат Нобелевской премии мира Барак Обама с этим согласился, не желая, наряду с Ираком, Сирией, Афганистаном, впутываться еще и в Украину.

Аналогичную позицию относительно расширения нормандского формата занимает, насколько можно понять, и президент Франции Эммануэль Макрон. К тому же Макрон демонстрирует суетливую непоследовательность: то он настаивает на продолжении и даже ужесточении санкций против Москвы, то принимает приглашение Путина на парад к 75-летию Победы, который состоится 9 мая 2020 года.

Кроме того, в Германии сейчас нарастает турбулентность. Меркель сходит с политической арены, с достойным преемником пока непонятно, зато растут пророссийские симпатии политикума, подогреваемые германскими корпорациями, кровно заинтересованными в выгодном бизнесе с российской коррумпированной властно-олигархической верхушкой, а потому непрерывно актуализируется вопрос если не отмены экономических санкций против Москвы, то их существенного смягчения.

Читайте: «Турецкий гамбит» Москвы

Еще более турбулентной является ситуация в Великобритании в связи с Брекситом. Новый премьер Борис Джонсон вроде бы отмечался антироссийской и проукраинской риторикой, но пока это слова. В обозримом будущем Лондон едва ли сможет активизировать свою политику в отношении Украины.

Наконец, далеко не факт, что нынешний глава Белого Дома Дональд Трамп согласится стать одной из сторон переговорного процесса по Донбассу. В США приближаются президентские выборы, на которых у Трампа существует много внешних и внутренних проблем. Если бы вступление в переговоры по Донбассу сулило быстрый успех и соответствующий электоральный рост, Трамп, возможно, заинтересовался бы вопросом.

Но Донбасс – это даже не Афганистан или Ирак, в которых Штаты увязли, а потому уход оттуда прибавит Трампу электоральных плюсов со стороны избирателей Америки, которые устали от многолетнего участия США в затяжных конфликтах на другом конце земного шара, да еще и с непонятными для американского обывателя целями. Украина вообще находится не в фокусе интересов американского общества, да и ожидать там успехов в случае вмешательства в конфликт на Донбассе Трампу едва ли стоит.

Наконец, 24 июля относительно идеи Зеленского предельно конкретно высказался министр иностранных дел России Сергей Лавров: «Насчет инициативы, озвученной, так я понимаю экспромтом, президентом Зеленским о подключении Соединенных Штатов и Соединенного Королевства к «нормандскому формату», на эту тему уже высказались представители самой администрации США, которые не видят в этом необходимости. Как я понимаю, аналогичная позиция и у Франции, и у Германии».

Словом, будучи в принципе здравой, идея Зеленского о привлечении в Минский переговорный процесс Америки с целью похоронить губительные для Украины политические условия Минска, на которые в свое время согласился Порошенко, пока что выглядит утопией.

«Зрада» и ее тяжелые последствия для новой власти

Здесь следует сказать пару слов о Порошенко, который продолжает считать себя «самым главным патриотом». Именно он согласился на политические условия Минского договора, которые были навязаны Москвой с целью развала Украины путем внедрения в нее донбасского сепаратизма, о чем ниже. Так называемые порохоботы это обстоятельство либо стыдливо замалчивают, либо истерично оправдывают обстоятельствами на момент подписания Минских соглашений, то есть тогдашним тяжелым положением на фронте, «котлами», в которые попали наши бойцы, хотя огромную долю ответственности за «котлы» также несет бывшее политическое и военное руководство Украины.

И вот теперь Минские соглашения с их политической частью считаются международно признанным документом, который Украина вроде как должна выполнять. Или хотя бы делать вид, что выполняет.

Попытки выйти за рамки минских договоренностей, доказать их несостоятельность, дезавуировать их под предлогом того, что противоположная сторона в лице сепаратистов из ЛДНР и собственно Москва их не выполняют, что является правдой, предпринимались еще при Порошенко. Теперь эти попытки делает новая власть во главе с Зеленским. Но пока безуспешно, поскольку на выполнении Минска настаивает не только Москва, но и Берлин с Парижем.

В этих условиях Зеленский вдруг выразил готовность встречаться с Путиным. Напомним, что накануне этого заявления они общались по телефону, если верить официальным сообщениям, на тему освобождения пленных. Но о готовности встречаться вживую после этого телефонного разговора не сообщалось.

Ранее, повторим, Зеленский либо отказывался от такой встречи вообще, либо соглашался на встречу с тем условием, что в ней будут участвовать Америка и Великобритания, которые согласия на подобную встречу пока не давали.

Есть версия, что неожиданное заявление Зеленского было пиар-ходом перед выборами, чтобы привлечь пророссийский электорат, оторвав его соответственно от «Оппозиционной платформы – за жизнь» (ОПЗЖ) Медведчука.

В свою очередь, Москва ранее также отказывалась разговаривать с Зеленским, настаивая на прямых переговорах новой украинской власти с сепаратистами из ЛДНР. Здесь Москва умышленно лукавит, поскольку верхушка ЛДНР является полностью несамостоятельной, и ни один серьезный вопрос там не решают без согласования с Москвой. Отсылку к ЛДНР Москва использует для того, чтобы потянуть время и выставить Украину в неприглядном свете.

На этот же раз Москва в лице министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова заявила, что готова встречаться в Нормандском формате только после выполнения всех решений саммита нормандской четверки 2016 года. То есть речь идет о все тех же политических условиях Минских соглашений. Напомним, что в 2016 году был проведен последний саммит «нормандской четверки», и с тех пор лидеры Украины, России, Германии и Франции в таком формате не встречались.

Одним из условий этого саммита значится разведение войск по обе стороны фронта. На сегодняшний день, кроме разведения войск в Станице Луганской, по этому пункту ничего не сделано.

Еще одним пунктом, по которому на последнем «нормандском саммите» было согласовано решение, – это вынесение в дорожную карту политической части Минских договоренностей. Но политическая часть может быть реализована только при условии прекращения огня и отведения войск.

Москва настаивает на предоставлении ЛДНР особого, закрепленного в Конституции статуса в составе Украины. Кроме амнистии участникам вооруженных формирований сепаратистов, политические условия подразумевают автономию Донбасса, его влияние на внешнюю политику Украины, наличие не зависящих от центра силовых структур и так далее. Очевидно, что подобные условия для Украины в принципе неприемлемы.

Даже по вопросу проведения выборов в ЛДНР существует полнейшее несогласие. В Киеве настаивают, что сначала следует вывести и разоружить незаконные вооруженные формирования сепаратистов и передать под контроль Киева неконтролируемый участок границы с Россией, и лишь затем проводить выборы в ЛДНР. Но в Москве отвечают, что это противоречит Минским соглашениям, по которым передача границы под контроль Киева производится только после местных выборов, полной амнистии и закрепления в Конституции особого статуса Донбасса.

Таким образом, Порошенко оставил новой власти минские договоренности, которые являются неприемлемыми для Украины, просто разрушительными для нее. Москва их сумела навязать экс-президенту и оказывает давление, чтобы их реализация дала нужный Кремлю результат.

Трудно сказать, насколько в Берлине и Париже понимают разрушительность минских договоренностей для Украины. Но Европа преследует свои интересы. А именно, хотя бы номинально изобразить урегулирование конфликта на Донбассе, чтобы снять или существенно ослабить санкции против Москвы с целью выгодного сотрудничества с коррумпированной властно-олигархической верхушкой России. Поэтому и Париж, и Берлин продолжают по инерции настаивать на реализации минских договоренностей, не имея ни других планов, ни желания и возможности что-либо менять, тем более привлекать в переговорный процесс Трампа, который и сам туда не слишком рвется.

У Зеленского, надо полагать, понимают всю тупиковость нынешнего положения и пагубность реализации минских договоренностей, но изменить ситуацию пока не в силах. Попытка Зеленского расширить формат за счет Америки и Британии пока является очевидной утопией.

К тому же, перестрелки на Донбассе не прекращаются, что позволяет всем сторонам обвинять друг друга в срыве договоренностей. Круг замыкается…